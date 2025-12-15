LA PROTESTA

CGT: Axel Kicillof y La Cámpora se suman a la marcha, cada uno por su lado

El gobernador irá con su tropa de intendentes, parte del gabinete y otros dirigentes; el kirchnerismo, con columna propia y contrareforma laboral.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
La CGT marca la cancha: moviliza el jueves 18 a Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei.
CALLE Y ROSCA

La CGT marca la cancha: moviliza el jueves 18 a Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei

Por  José Maldonado

Se espera que la movilización impulsada por las centrales gremiales se transforme en una nueva gran marcha opositora al gobierno nacional. El gobernador irá acompañado por la columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), mientras que la agrupación liderada por Máximo Kirchner tendrá la propia. Más aún: el sector alineado con Cristina Fernández de Kirchner estará presentando en los próximos días una contrareforma laboral para oponer a la libertaria.

Axel Kicillof presente con el MDF

El gobernador confirmó que estará en la marcha, así como el MDF que ya está convocando. La columna integrada por intendentes, miembros del gabinete bonaerense y referentes sociales y sindicales se reunirá a las 14 horas en la intersección de Avenida de Mayo y Tacuarí, bajo el lema “marchamos contra la reforma laboral”.

Este domingo Kicillof hizo referencia al tema y marcó que el proyecto enviado por el ejecutivo tiene “casi 200 artículos” que no fueron consultados “ni con los trabajadores, ni con los empresarios, ni con las provincias”. "El nombre modernización nunca estuvo peor puesto, modernizar qué. Modernizar es llevarnos a la Asamblea del año 13 en términos de derechos laborales”, sostuvo.

Flyer MDF marcha reforma laboral

"Si el Gobierno piensa que va a aprobarla así, en shock, está muy equivocado", afirmó Kicillof que mostrará este jueves una vez más la buena sintonía que mantiene con la CGT enfrentada al sector liderado por CFK. El compromiso del gobernador quedó a la vista durante el cierre de listas nacional: los dos lugares que puso fueron para los sindicatos con las figuras de Hugo Moyano (hijo) y Hugo Yasky.

Kicillof advirtió además sobre un punto particular del proyecto impulsado por Milei, vinculado con las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias que afectaría la coparticipación de las provincias. Eso, dijo, “pone en alerta a varios gobernadores.

La Cámpora con columna y contrareforma

La agrupación liderada por Kirchner también dirá presente el jueves en plaza de Mayo. Sin mayores especificaciones sobre punto de encuentro, La Cámpora llamó a marchar a las 15 horas en Plaza de Mayo “contra la reforma laboral del FMI".

Si bien la expresidenta y ese sector del kirchnerismo está lejos de la CGT, sí tiene alineada a una parte del sindicalismo con la que elaboró, en el marco del PJ nacional, una contrareforma avalada por la expresidenta para oponer a la enviada por el gobierno, que también será presentada en el Congreso.

La Secretaría de Relaciones Laborales del PJ Nacional, liderada por la diputada Vanesa Siley, coordinó la redacción del borrador del proyecto y articuló su presentación con la bancada de senadores de Unión por la Patria, como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti

