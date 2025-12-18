PJ bonaerense: la propuesta de unidad del kirchnerismo que Otermin le llevó al MDF

El enviado de Cristina Fernández de Kirchner fue el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin , quien, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara , mantuvo una reunión con cuatro dirigentes del espacio del gobernador: el intendente de La Plata, Julio Alak , el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis , su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y el diputado Mariano Cascallares .

Otermin estuvo reunido el miércoles con la expresidenta. Luego de ese encuentro, este jueves hizo de enviado del kirchnerismo para llevar la prepuesta del sector y evitar la competencia en una interna mediante un acuerdo de unidad.

El kirchnerismo plantea que el objetivo del sector liderado por Máximo Kirchner es que haya unidad, “para que desde esa unidad, entre otras cosas, Axel que pueda salir a caminar en 2026” sin las consecuencias de lo que pueda deparar una elección interna planteada para el mes de febrero o marzo del próximo año.

No obstante, los términos de esa unidad propuestos son que “tanto el cristinismo como el axelismo tengan los mismos lugares que hasta ahora”, aunque los nombres de quienes ocupen esos lugares “pueden negociarse después”. Lo que significa que Kirchner estaría dispuesto a no ir por la renovación en el marco de un acuerdo.

La clave en la Junta Electoral y los apoderados

En el marco de la negociación el ojo está puesto, además de la presidencia, en los lugares de la Junta Electoral y los apoderados. El sector alineado con CFK plantea mantener la misma distribución que la actual, en la que tienen una clara mayoría.

Los apoderados del partido son Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli y Ulises “Coco” Giménez. Todos responder a la estructura de la expresidenta. En cambio, en la Junta Electoral Kicillof tiene algunas figuras que le responden como Cristina Álvarez Rodríguez, Mariano Cascallares y Verónica Magario. Así y todo son minoría y la Junta está presidida por el cristinista Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas.

En el kicillofismo no ven con buenos ojos esa propuesta. “Las cosas cambiaron, ahora hay una nueva configuración de la realidad”, afirmó alguien que participa de las negociaciones por el sector del gobernador, aunque bajó la espuma y aseguró que se está trabajando “para que prime la cordura”.

Nombres para la unidad

Como viene contando Letra P, el gobernador lleva como propuesta para presidir el partido a la vicegobernadora, Verónica Magario, mientras que La Cámpora no está presionando por la continuidad de Kirchner. En ese marco, aparecen algunos nombres que podrían funcionar como prenda de unidad.

El que más resonó en el último tiempo fue el de Otermin, aunque en el MDF lo asocian más al sector de Kirchner que al lugar de la neutralidad. Es que efectivamente este jueves, el intendente de Lomas fue el enviado de ese sector para llevar la propuesta. Lo hizo después de reunirse con CFK el miércoles en San José 1111.

Pero no fue el único que estuvo ahí: ese mismo día también visitó a la expresidenta la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien ya manifestó sus intenciones de ir por la presidencia del PJ. Pese a la cercanía con Cristina, tendría el visto bueno para presidir el PJ de algunos dirigentes cercanos a Kicillof como Katopodis; también, el respaldo de un grupo de intendentes.

CFK, Mariel Fernandez y Axel Kicillof.jpeg

Un consejero del MDF que estará este viernes en Malvinas Argentinas aseguró a Letra P que el planteo de ese sector sigue siendo que el PJ tiene que estar alineado con el gobernador, donde todos pueden ser parte. “Unidad en el marco de un PJ que acompañe y no obstruya como ha sido hasta ahora”, para eso, aseguran “la conducción tiene que estar en manos de alguien a quién le confiemos”.