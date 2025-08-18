en vivo #EnCampaña

Carlos Bianco aclaró que Jorge Taiana es un candidato "que surgió del consenso"

Las campañas de quienes aspiran a ocupar una banca en la Legislatura o el Congreso. Tuits, entrevistas y actos en la previa de las elecciones 2025.

Carlos Bianco

Carlos Bianco

Espert: “Grabois y Taiana representan la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”

El diputado que busca renovar su banca de mano de La Libertad Avanza por Buenos Aires José Luis Espert criticó la lista que presentó Fuera Patria para el distrito de cara a las elecciones del 26 de octubre y aseguró que "representa la podredumbre".

"Toda gente muy comprometida con el kirchnerismo de Néstor (Kirchner), de Cristina (Fernández de Kirchner). Por lo tanto, toda gente responsable de haber destruido la provincia de Buenos Aires", apuntó Espert este lunes en radio Mitre.

El legislador acusó a Juan Grabois, Jorge Taiana, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Moyano hijo y Hugo Yasky de "haberle quemado la cabeza a millones de bonaerenses" y de hacerles creer que "trabajar es de estúpido, que estudiar es de tonto, que percibirse una planta es mejor que saber Matemática en el colegio".

Bianco aclaró que Taiana es un candidato "que surgió del consenso"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aclaró que el ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, es "un candidato ecuménico que representa al conjunto de los sectores del peronismo y que surgió del consenso".

El funcionario de Axel Kicillof aseguró que están "muy contentos con el cierre de lista" y con "muchas ganas de militar" las listas para el 7 de septiembre y el 26 de octubre.

Bianco señaló este lunes en conferencia de prensa que todavía no delinearon la campaña para las elecciones legislativas nacionales, pero que "la idea no es solapar las campañas, sino terminar con una y arrancar de lleno con la otra".

