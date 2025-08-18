Carlos Bianco aclaró que Jorge Taiana es un candidato "que surgió del consenso"

Live Blog Post

Espert: “Grabois y Taiana representan la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”

El diputado que busca renovar su banca de mano de La Libertad Avanza por Buenos Aires José Luis Espert criticó la lista que presentó Fuera Patria para el distrito de cara a las elecciones del 26 de octubre y aseguró que "representa la podredumbre".

"Toda gente muy comprometida con el kirchnerismo de Néstor (Kirchner), de Cristina (Fernández de Kirchner). Por lo tanto, toda gente responsable de haber destruido la provincia de Buenos Aires", apuntó Espert este lunes en radio Mitre.

El legislador acusó a Juan Grabois, Jorge Taiana, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Moyano hijo y Hugo Yasky de "haberle quemado la cabeza a millones de bonaerenses" y de hacerles creer que "trabajar es de estúpido, que estudiar es de tonto, que percibirse una planta es mejor que saber Matemática en el colegio".