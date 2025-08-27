Encuesta: más del 53% cree que Karina Milei está involucrada en el pedido de coimas

El estudio, realizado entre el 22 y el 25 de agosto a 1.297 personas de todo el país y con un margen de error del 2,72%, indagó sobre la percepción ciudadana respecto a los audios que comprometen a El Jefe y a los primos Lule y Martín Menem . El 27,7% afirmó estar muy informado sobre el caso, mientras que un 51,5% dijo estar “algo informado” y un 20,8% reconoció no tener conocimiento del tema.

En cuanto a las responsabilidades, las personas encuestadas señalaron al director de la ANDIS, a quien la Justicia le prohibió salir del país, y sus funcionarios ( 36,1% ), al presidente Javier Milei ( 22,3% ), y a Karina Milei ( 29,3% ). En tanto, el 19,7 % cree que la culpa es de los empresarios y proveedores de la agencia.

Sin embargo, cuando se preguntó de manera directa por la hermana del Presidente, más de la mitad de los encuestados (53,3%) respondió que sí cree que podría estar involucrada, frente a un 15,4% que lo descartó y un 31,3% que dijo no saber. Es decir, sólo dos de diez personas cree que la secretaria general de Presidencia no es culpable.

La percepción de que la principal estratega de La Libertad Avanza podría estar vinculada a un caso de presunta corrupción no solo impacta en su imagen personal, sino que también amenaza con erosionar la credibilidad y la narrativa anticasta del propio gobierno.

El impacto electoral del escándalo ANDIS

El sondeo también mostró que, pese al impacto del caso, un 64,7% de quienes votaron a La Libertad Avanza en el ballotage de 2023 aseguraron que seguirán apoyando a los candidatos del oficialismo, mientras que un 12,1% afirmaron que cambiarán su voto hacia la oposición. Un 23,2% aún no lo definió

De acuerdo a los números del relevamiento, la base libertaria parece mantenerse firme a pesar del escándalo: casi dos tercios de sus votantes no modificarían su apoyo. Esto sugiere que, en lo inmediato, el oficialismo conserva un núcleo duro sólido.

"(A Milei) Lo van a votar igual, pero sus votantes van a tener menos argumentos para defender su voto", explicó el director asociado de Proyección, Santiago Giorgetta, al ser consultado por Letra P sobre el impacto electoral del caso. Y agregó: "Es probable que tenga más impacto en octubre que en septiembre, porque es un tipo de escándalo progresivo".

Los datos completos de la encuesta