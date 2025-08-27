CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Encuesta: más del 53% cree que Karina Milei está involucrada en el pedido de coimas

El último estudio de la consultora Proyección revela el alto nivel de conocimiento del caso en la opinión pública. Los responsables y el impacto electoral.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Karina Milei y Diego Spagnuolo.

Karina Milei y Diego Spagnuolo.

Notas Relacionadas
Javier Milei y Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Karina Milei bajo la lupa por el escándalo Spagnuolo: ¿cómo impacta en la imagen del Gobierno?

Por  Susana Maidana

El estudio, realizado entre el 22 y el 25 de agosto a 1.297 personas de todo el país y con un margen de error del 2,72%, indagó sobre la percepción ciudadana respecto a los audios que comprometen a El Jefe y a los primos Lule y Martín Menem. El 27,7% afirmó estar muy informado sobre el caso, mientras que un 51,5% dijo estar “algo informado” y un 20,8% reconoció no tener conocimiento del tema.

Karina Milei, en el epicentro de la tormenta

En cuanto a las responsabilidades, las personas encuestadas señalaron al director de la ANDIS, a quien la Justicia le prohibió salir del país, y sus funcionarios (36,1%), al presidente Javier Milei (22,3%), y a Karina Milei (29,3%). En tanto, el 19,7% cree que la culpa es de los empresarios y proveedores de la agencia.

Captura de pantalla_27-8-2025_155436_

Sin embargo, cuando se preguntó de manera directa por la hermana del Presidente, más de la mitad de los encuestados (53,3%) respondió que sí cree que podría estar involucrada, frente a un 15,4% que lo descartó y un 31,3% que dijo no saber. Es decir, sólo dos de diez personas cree que la secretaria general de Presidencia no es culpable.

La percepción de que la principal estratega de La Libertad Avanza podría estar vinculada a un caso de presunta corrupción no solo impacta en su imagen personal, sino que también amenaza con erosionar la credibilidad y la narrativa anticasta del propio gobierno.

El impacto electoral del escándalo ANDIS

El sondeo también mostró que, pese al impacto del caso, un 64,7% de quienes votaron a La Libertad Avanza en el ballotage de 2023 aseguraron que seguirán apoyando a los candidatos del oficialismo, mientras que un 12,1% afirmaron que cambiarán su voto hacia la oposición. Un 23,2% aún no lo definió

De acuerdo a los números del relevamiento, la base libertaria parece mantenerse firme a pesar del escándalo: casi dos tercios de sus votantes no modificarían su apoyo. Esto sugiere que, en lo inmediato, el oficialismo conserva un núcleo duro sólido.

"(A Milei) Lo van a votar igual, pero sus votantes van a tener menos argumentos para defender su voto", explicó el director asociado de Proyección, Santiago Giorgetta, al ser consultado por Letra P sobre el impacto electoral del caso. Y agregó: "Es probable que tenga más impacto en octubre que en septiembre, porque es un tipo de escándalo progresivo".

Los datos completos de la encuesta

PROYECCION - Informe de Opinion Publica Nacional(Agosto)

Temas
Notas Relacionadas
El fiscal federal Franco Picardi investiga el escándalo de las presuntas coimas que sacude al gobierno de Javier Milei y complica a Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Javier y Karina Milei no pegan una: un fiscal de La Cámpora empuja la investigación del caso Spagnuolo

Franco Picardi fue funcionario de CFK. El juez tampoco ayuda: Casanello la sobreseyó en la causa de la ruta del dinero K. Encima, Kreplak con el fentanilo.
Encuesta: ocho de cada diez personas creen que Javier Milei debería dar una explicación por el Karinagate
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Encuesta: ocho de cada diez personas creen que Milei debe dar explicaciones por el Karinagate

El 94,5% asegura estar al tanto del escándalo que salpica a Karina Milei y los Menem. Las responsabilidades y las elecciones. Los datos de Management & Fit.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca evitar el descenso
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca zafar del descenso

Por  Nacho Catullo  y Juan Rubinacci
La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres

Por  Nacho Catullo  y José Maldonado
Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Impacto del Karinagate en la Quinta sección: ausentismo en ascenso y optimismo peronista

Por  Juan Rubinacci
Mauricio Davico es el entrerriano preferido de los hermanos Milei. Tiene una amistad de años con Martín Menem.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Un leal en Entre Ríos: el intendente de Gualeguaychú puso las manos en el fuego por Karina Milei y los Menem

Por  Laura Terenzano