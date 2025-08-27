Karinagate: Guillermo Francos anunció auditorías por compras en la ANDIS y Pagano lo acusó de trabajar con espías

Guillermo Francos utilizó el informe de gestión en la Cámara de Diputados para defender a Karina Milei y Lule Menem , denunciados por presuntos pedidos de coimas en la venta de medicamentos a la ANDIS . El jefe de Gabinete anunció, además, que habrá una auditoría sobre el sistema en el organismo, que fue intervenido.

Francos también ratificó que la decisión del Gobierno sigue siendo congelar las prestaciones por discapacidad, motivo de la sanción de la ley de Emergencia que Javier Milei vetó. El bloque de los exlibertarios atacó a los Menem (Martín y Lule) y los acusó como parte de una red de corrupción. Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro protagonizaron ataques: La periodista apuntó a la interna de inteligencia en la Rosada; y su colega exigió cambiar al titular de la Cámara baja.

El jefe de Gabinete se apartó de todas las acusaciones. “Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”, sostuvo Francos, en un su discurso de menos de una hora que realizó en un despoblado recinto.

Pero luego admitió que deberán poner manos a la obra para saber qué pasó, ya sea con remoción del extitular de la Agencia de Discapacidad, la intervención y una “profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”, en la que tendrá además que explicar los contratos con la droguería Suizo Argentina , mencionada en los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo .

"No es cierto que la empresa Suizo Argentina haya cobrado del Estado cientos de miles de millones de dólares. Hubo una licitación para la provisión y traslado de medicamentos en la que participaron otros oferentes", fue la respuesta de Francos ante las consultas del bloque de izquierda.

Guillermo Francos, a la defensiva

En su informe por escrito de 1370 respuestas, Francos ratificó que por ahora la decisión del Gobierno sigue siendo no aumentar las prestaciones por discapacidad. No sólo eso: confirma que el último incremento fue en octubre y no hay novedades de retoques en el futuro.

“Hay un compromiso con la sostenibilidad del sistema y, en ese sentido, la implementación de auditorías en el sistema de pensiones es una estrategia clave. Estas auditorías permitirán identificar y redirigir recursos de manera más efectiva, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, y con ello al sistema prestacional”, respondió Francos en su informe.

Se trata de la misma explicación que dio Spagnuolo para justificar el ajuste al sector, que motivó a la oposición a impulsar la ley de emergencia de Discapacidad, cuyo veto sería rechazado la semana próxima.

El cruce entre Pagano y Lemoine

La disputa de Francos con los exlibertarios fue la más dura. D'Alessandro enumeró las causas sobre corrupción que involucran a Menem, como los contratos del Banco Nación y la intervención de Osprera. "El presidente de la cámara baja lo eligen ustedes; pero estamos muy conformes con Menem", lo defendió el jefe de Gabinete.

Pero lo más duro llegó cuando Pagano tomó la palabra y denunció el involucramiento de personas de la SIDE actual en hechos como la muerte de Alberto Nisman. La figura que se destacó de la enumeración de la diputada fue la de José Luis Vila, secretario de Asuntos Estratégicos, histórica figura de inteligencia cercana a Coti Nosiglia, a quien la diputada vinculó con la muerte del exfiscal.

La tensión en el recinto escaló porque la libertaria Lilia Lemoine filmó a su colega y luego se acercó hasta su banca para incriminar con su presencia. La periodista exigió sin éxito que Lemoine volviera a su banca. "Vila participó hace unos años en la SIDE, estaba destinado a Washington. Lo conocí en esa oportunidad y lo traté. Es uno de los especialistas en inteligencia más importantes de Argentina", sostuvo.

El ajuste que no fue

Francos usó su informe introductorio para desligar al Ministerio de Salud de los casos de fentanilo contaminado, que definió como "una catástrofe sanitaria", que "está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la ANMAT, donde el Ministerio de Salud impulsó la investigación y aportó pruebas".

El jefe de Gabinete justificó el ajuste al Estado que fue desechado por el Congreso, que eliminó los decretos para reorganizar dependencias públicas. "El INTA contaba con 6.059 empleados, cantidad que se duplicó en el último tiempo. También tenía una flota de 2.403 vehículos, lo que equivale a un auto cada dos agentes, 1.611 celulares, y un total de 932 cargos jerárquicos, número superior al de cualquier ministerio".

"Vialidad también es asombroso: su estructura con el tiempo se tornó perversa y sobredimensionada. Contaba con más de 5.100 empleados, de los cuales 1.500 eran cargos de jerarquía y otros 1.500 eran delegados sindicales. Además, el 75% del personal era administrativo, mientras solamente el 25% trabajaba efectivamente en el mantenimiento de las rutas", enumeró el jefe de Gabinete.

"No hay dudas de que, bajo la premisa del déficit cero, hemos sentado las bases de un verdadero cambio de paradigma. Las políticas de ajuste que llevamos adelante nos permitieron estabilizar las variables macroeconómicas", remarcó el ministro coordinador.