El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , se metió de lleno en la disputa por la representación docente en la provincia y respaldó al Frente de Docentes Misioneros (Fredomis) , que competirá este jueves 19 de noviembre en las elecciones del Consejo General de Educación (CGE) y las Juntas de Clasificación y Disciplina .

El mandatario acompañó el cierre de campaña de las listas 2 y 22, impulsadas por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y Agrupación de Docentes Misioneros (Adomis) , en una contienda que también pone a prueba la capacidad territorial del oficialismo de cara a los armados para el año próximo y la proyección del Movimiento por lo que Viene , el espacio fundado por el gobernador.

Los comicios habilitarán a más de 30.000 docentes a elegir representantes para organismos que intervienen en decisiones centrales de la estructura educativa. Para la votación habrá 145 mesas distribuidas en toda la provincia, y quienes resulten electos tendrán un mandato de cuatro años.

El gobernador participó del acto de cierre de campaña de Fredomis y reivindicó el papel de los educadores en la formación de las nuevas generaciones. Durante su intervención, presentó a la educación como un espacio de encuentro entre docentes, estudiantes, familias y comunidades, y vinculó la participación electoral con el fortalecimiento de la representación del sector.

No se trata de un escenario menor para el gobernador, que es docente, afiliado al gremio y fue ministro de Cultura y Educación de la provincia entre 2003 y 2009. "Miren que yo voto ¿eh?", dijo en la vigilia previa a la elección del jueves. "Yo vine a decirles gracias porque están en nuestras aulas, en las 10.000 aulas que tiene la provincia de Misiones, en todos los niveles", señaló.

El gobernador destacó el trabajo de quienes enseñan en localidades alejadas de los centros urbanos y recordó su visita al paraje Sarandí, cerca de Wanda, donde conoció a dos maestras que trabajan en una escuela rural. En esa recorrida, la Provincia había intervenido para resolver un problema de acceso al agua.

Utilizó esa experiencia para reivindicar la tarea cotidiana de los educadores y sostuvo que su compromiso excede la transmisión de conocimientos. “Yo vengo un rato, pero ellas vienen todos los días a educar a nuestra gurisada que está allá en el fondo del monte. Esa gente transmite conocimiento y valores a través del amor”, afirmó.

Passalacqua participó del acto de cierre de campaña de FreDoMis y reivindicó el papel de los educadores.

En esa línea, se refirió al Fredomis como "un esquema de amor, no un esquema político”.

Dos listas del oficialismo y una tercera propuesta docente

Fredomis competirá con dos nóminas. La Lista 2 participará en Inicial, Primaria, Primaria del Adulto y Especial, mientras que la Lista 22 lo hará en Secundaria y Superior.

Para el Consejo General de Educación, Norma Ortíz encabeza la primera nómina como candidata a vocal titular, acompañada por Nancy Jara. En la Junta de Clasificación y Disciplina, la propuesta incluye a Claudia Burtnik, Mónica Estigarribia y Beatriz Grade como titulares, junto con Aníbal Closs y Claudia Viera como suplentes.

En la rama Media y Superior, Fabián Chlypanka y Haydee Flaig integran la fórmula para el CGE. Para la Junta de Clasificación y Disciplina, los candidatos titulares son Gustavo Retamar y Fany Rulof, mientras que Claudia Sloboyen y Horacio Nacke figuran entre los suplentes.

En su discurso, el gobernador vinculó la participación electoral con el fortalecimiento de la representación del sector.

La competencia también tendrá a Docentes Autoconvocados 100% de Misiones, una agrupación que se presenta con el lema "Por una docencia con derechos, respeto y dignidad". Su propuesta plantea una representación surgida del propio sector y pone el acento en la participación y la escucha. Para el CGE, postula a María Alejandra Peruski y Carlos Javier Schmidt, con Lidia Beatríz Brizuela y Rosana Valeria Fuglistaler como suplentes.

Una nueva prueba territorial para el oficialismo

La elección docente será la segunda contienda de peso en la que participa el Movimiento por lo que Viene, el espacio que conduce Passalacqua. La primera tuvo lugar en la Cooperativa Eléctrica de Oberá (CELO), donde la Lista Rosa vinculada al oficialismo consiguió 3.363 votos, frente a los 1.043 obtenidos por la Lista Gris, que tenía como protagonista a Diego Hartfield, de La Libertad Avanza, en alianza con el PRO y la UCR.

Ese antecedente alimenta la expectativa sobre el resultado de los comicios educativos, que involucran a una parte importante de la estructura estatal y a un universo de más de 30.000 votantes habilitados.

La elección renovará dos vocalías titulares del CGE, una por cada rama educativa, y cargos en las Juntas de Clasificación y Disciplina. Estos organismos intervienen en cuestiones que inciden directamente en la carrera docente, como la valoración de antecedentes, los órdenes de mérito y los procedimientos disciplinarios.

La convocatoria fue oficializada mediante el Decreto 1720, firmado el 2 de septiembre por Passalacqua y el ministro de Educación, Ramiro Aranda. La disputa definirá quiénes ocuparán esos espacios durante los próximos cuatro años y permitirá medir el alcance de los armados gremiales y políticos en el ámbito educativo misionero.