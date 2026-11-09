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EL PAPA EN ARGENTINA

Yerbateros de Misiones le enviaron una carta a León XIV contra el "modelo económico que concentra la riqueza"

Tras las palabras del pontífice dedicadas al mate, le pidieron que rescate a los pequeños productores de la desregulación que impuso Javier Milei en el sector.

Por Letra P | Periodismo Político
Yerbateros de Misiones le enviaron una carta a León XIV: Ayúdenos a contarle al mundo nuestro sufrimiento

Yerbateros de Misiones le enviaron una carta a León XIV: "Ayúdenos a contarle al mundo nuestro sufrimiento"

Pequeños productores yerbateros y tareferos de Misiones acudieron este lunes al papa León XIV durante su visita al país para denunciar la pérdida de ingresos y la desarticulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). En una carta abierta enviada al pontífice, reiteraron un reclamo que comenzó con el gobierno de Javier Milei: el esquema de desregulación vigente beneficia a los sectores más concentrados.

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Referentes de distintas asociaciones agrarias del extremo este del Norte Grande argentino expusieron en el texto dirigido al papa la grave crisis socioeconómica que atraviesan las familias rurales tras las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno.

El documento reunió la firma de dirigentes históricos de la provincia como Hugo Sand, Salvador Torres, Julio Petterson, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Jorge Lizznienz. La entrega formal de la carta al pontífice se concretará este miércoles a través de Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande.

La carta de los yerbateros de Misiones

Los productores se dirigieron al papa para visibiliar un reclamo que lleva meses. "Lo hacemos desde la tierra que trabajamos, desde una actividad que forma parte de nuestra identidad y desde la esperanza de que nuestra realidad pueda ser escuchada", señalaron al citar las palabras del papa en su visita al Río de la Plata sobre "el significado del mate como expresión de familiaridad, amistad y encuentro; como una práctica que nos enseña a compartir y a estrechar los lazos que nos unen y hermanan".

"Sin embargo, quienes hacen posible materialmente ese encuentro están padeciendo las consecuencias de un modelo económico que concentra cada vez más el poder de decisión y apropiación de la riqueza" y que, apuntaron, no les permite obtener por su trabajo un ingreso suficiente para "sostener nuestras chacras y nuestras familias".

Justamente este lunes por la tarde, ante sindicalistas, empresarios y movimientos populares reunidos en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, León XIV calificó al desempleo como “un drama” que “lesiona la dignidad”, empuja a la exclusión y debilita los vínculos comunitarios.

Yerbateros contra Javier Milei

"Las políticas de desregulación económica impulsadas por el gobierno argentino han profundizado esta situación, debilitando las herramientas institucionales que permitían ordenar la actividad y proteger a quienes producimos", denunciaron en alusión a la desarticulación del INYM los referentes que firman la misiva en representación de las asociaciones más representativas de productores.

"De esta manera, aquello que debería ser una relación de cooperación entre los distintos eslabones de una cadena productiva se transforma en una relación de poder profundamente desigual", añadieron.

“Queremos pedirle que nos ayude a contarle al mundo el sufrimiento de los productores primarios de yerba mate y de los tareferos”, solicitaron en la carta que enviaron "con respeto y esperanza" y a la que adjuntaron una copia de una misiva dirigida en abril de 2025 al papa Francisco para visibilizar su lucha.

“Santo Padre, no queremos que el mate que el mundo comparte como símbolo de amistad y fraternidad sea el resultado de una actividad económica que niega esos mismos valores a quienes lo producen”, concluyeron.

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