El intendente de Villa Gobernador Gálvez , Alberto Ricci , modificó su postura sobre la posibilidad de buscar una nueva reelección en 2027. Tras haber planteado que estaba más cerca de cerrar su ciclo, admitió que podría competir por un nuevo mandato en la cuarta ciudad más poblada de Santa Fe . “Si me piden que siga, voy a seguir”, afirmó.

La nueva postura tiene como argumento central las mediciones de imagen que, según el propio mandatario, reflejan una valoración positiva de su gestión y de su figura. Ricci reconoció que todavía no tomó una decisión, pero dejó en claro que su continuidad vuelve a formar parte de las alternativas que maneja el oficialismo local.

“Este es mi tercer mandato. El posicionamiento de lo que es nuestra gestión está con una imagen muy alta. En el caso mío también, las mediciones son como para ir a una reelección”, sostuvo. De todos modos, aclaró que la posibilidad debe discutirse dentro del partido y en el marco de la estrategia electoral para los próximos comicios.

La definición representó un cambio respecto de lo que el intendente había expresado meses atrás, cuando instaló públicamente la posibilidad de no presentarse para un cuarto período consecutivo. En aquella oportunidad, durante una entrevista con un medio local, reconoció que estaba “más cerca de que sea mi último mandato que de la continuidad”.

Ese escenario había abierto anticipadamente la discusión por la sucesión en Villa Gobernador Gálvez y por el futuro del socialismo en uno de sus principales distritos de Santa Fe . Incluso, Ricci había mencionado al concejal Esteban Lenci como una figura preparada para asumir el desafío de darle continuidad al proyecto político que gobernaba la ciudad desde 2015.

Sin embargo, el desgaste que había manifestado arrastrar parece haber quedado atrás. El propio intendente reconoció ahora que había recuperado el entusiasmo y que todavía encontraba motivos para permanecer al frente de la administración municipal. “Hace un tiempo atrás te decía que estaba cansado. Hoy estoy nuevamente entusiasmado. Realmente hay muchas cosas por hacer en Villa Gobernador Gálvez”, explicó.

En ese sentido, vinculó la posibilidad de continuar con la necesidad de sostener el rumbo de su gestión y evitar un cambio político en la ciudad. “Tenemos que seguir con este rumbo para que la ciudad no caiga en manos de personas que ya le hicieron tanto daño”, afirmó.

Maximiliano Pullaro y la estrategia electoral de Unidos

La eventual candidatura, de todos modos, no depende exclusivamente de la voluntad del intendente. Ricci señaló que debía conversar con los dirigentes de su espacio y, especialmente, con el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien comparte el armado político de Unidos dentro de Villa Gobernador Gálvez.

“Hay que hablarlo también con el gobernador Maximiliano Pullaro, que también tiene una imagen muy alta en su gobierno a nivel provincial, ver cómo seguimos en Villa Gobernador Gálvez y un poco definir ya la estrategia”, sostuvo.

La referencia a Pullaro no es un dato menor. La articulación entre el municipio y la provincia es uno de los ejes de la administración de Ricci y también aparece como un factor para ordenar las candidaturas de Unidos de cara a 2027. La discusión sobre quién encabezará la propuesta local tendrá impacto, además, en los equilibrios internos del socialismo.

En ese escenario, la eventual continuidad del intendente modificaría el tablero que había comenzado a configurarse alrededor de una posible sucesión. Esteban Lenci, señalado por el mandatario como una alternativa para ocupar su lugar, quedaría ante un escenario diferente, mientras que la competencia interna con otros sectores socialistas también podría tomar otro rumbo.