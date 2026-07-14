Hugo Passalacqua lanzó el Movimiento por lo que Viene y discute el futuro del provincialismo misionero

Con el lanzamiento del Movimiento por lo que Viene , el gobernador Hugo Passalacqua dio un paso clave en la reorganización del oficialismo de Misiones . El nuevo espacio político que convive en el gobierno provincial con el Encuentro Misionero de Carlos Rovira oficializó su lanzamiento el fin de semana y empieza a acomodar el debate de cara a 2027.

Como venía sucediendo desde los primeros ensayos que tuvieron a los intendentes como protagonistas, el encargado de oficializar el nuevo sello del provincialismo misionerista fue el ministro de Coordinación de Gabinete, Carlos Sartori .

Sartori presentó el nuevo espacio con un mensaje en el que reconoce la conducción de Passalacqua y la participación de “hombres y mujeres de toda la provincia”. El funcionario sostuvo además que el nuevo frente nació “con la convicción de seguir construyendo juntos, con diálogo, compromiso y una mirada puesta en el futuro”. También afirmó que se trató de “una invitación a soñar, a participar y a continuar transformando Misiones con la fuerza de su gente”.

La presentación permitió institucionalizar un armado político que tomó forma durante las últimas semanas. El espacio reunió a dirigentes de distintos puntos de la provincia bajo el liderazgo del mandatario y previó un lanzamiento formal con nuevas actividades para consolidar su estructura territorial.

Aunque el gobernador y su equipo se concentren específicamente en la gestión, el horizonte aparece puesto en 2027, donde Passalacqua podría pelear por cuatro años más al frente de la Casa de Gobierno provincial.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.

La impronta provincialista impulsada por Passalacqua también quedó reflejada durante los actos del 9 de Julio, día en el que el gobernador decidió quedarse en Misiones y encabezó la ceremonia en Cerro Corá en lugar de asistir al encuentro convocado por el presidente Javier Milei en Tucumán.

El foco en Misiones

Durante su discurso, el gobernador defendió la necesidad de fortalecer una mirada propia para afrontar los desafíos futuros. “Los misioneros debemos pensar de forma independiente para tomar las riendas de los desafíos que se vienen”, afirmó. “Debemos ser soberanos en nuestro pensamiento y nuestras acciones”, afirmó.

El mensaje apareció en un escenario marcado por el reclamo de varias provincias por una mayor participación en la distribución de recursos nacionales y por más autonomía frente al ajuste fiscal impulsado por la administración del presidente Javier Milei. Aunque evitó referencias directas al Gobierno, el planteo quedó alineado con ese debate.

El poder está en la gente, porque la autoridad emana del pueblo. Ese es el legado que debemos honrar, pensar con independencia, actuar con soberanía y construir el futuro de Misiones con respeto, diálogo y paz.



¡Feliz Día de la Independencia! pic.twitter.com/teCpbgP3uu — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) July 9, 2026

En otro tramo de su intervención, Passalacqua recordó una frase atribuida a José Gervasio Artigas, que él mismo arropa como bandera de su mirada respecto del centralismo porteño. “No se preocupen, Buenos Aires solo da amarguras”, citó el mandatario. Después reiteró: “Queridos cerrocoreños, Buenos Aires siempre trae amarguras. Piensa en ella, no en las provincias. No es de ahora”.

El futuro del provincialismo con mayor trayectoria del Norte Grande

Cada uno de los movimientos se da en el marco de un proceso interno de renovación en el espacio que conduce los destinos de la provincia desde hace más de 25 años. En ese marco, como ya contó Letra P, Passalacqua elige posicionarse por encima de la interna y plantear una convivencia en la que se pueda construir reconociendo las diferencias. Ese, en rigor, es el principal desafío del oficialismo misionero de cara a 2027.

En pos de la construcción del nuevo espacio, el lugar de Sartori empieza a ganar centralidad. No sólo en su rol de coordinador ministerial, sino por su papel de articulador con los intendentes, muchos de los cuales fueron sus pares hasta no hace mucho tiempo. La tarea es predicar con el ejemplo y aplicar en la provincia el federalismo que se le reclama a la Casa Rosada.

Los intendentes, protagonistas en el nuevo armado que comanda el gobernador Hugo Passalacqua.

Tanto como estrategia para fortalecer la gestión como para contener a los jefes comunales, las reuniones de trabajo que los ministros protagonizan en los diferentes puntos de la provincia se convertirán en una marca registrada del nuevo armado.

El modo en que convivan el rovirista Encuentro Misionero y Movimiento por lo que se Viene será central para defnir el mapa electoral 2027 en la provincia de la tierra colorada. Sin definiciones todavía respecto de si habrá bloques diferenciados en la Legislatura provincial, el oficialismo misionero discute abiertamente las formas de encarar un camino electoral que todavía no tiene fecha de largada, aunque sí un desafío central: garantizar la continuidad de uno de los provincialismos con mayor trayectoria de gestión en el país.