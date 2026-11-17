Pullaro sentó a Carolina Losada en la reunión de gabinete: la foto que suma pistas de su futuro provincial

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , sumó este martes a Carolina Losada a secundarlo en la reunión de su gabinete en Rosario . La presencia de la senadora, que luego se reunió a solas con el mandatario, volvió a alimentar los rumores que la ubican como una posible candidata a diputada provincial en 2027.

En su entorno, prudentemente, descartaron que se tratara de un gesto de corte electoralista y explicaron que la invitación partió del propio Pullaro, al enterarse de que su otrora rival en la interna por la Casa Gris tenía actividades previstas en la ciudad.

De todos modos, ante la consulta por el papel que podría jugar en las elecciones del próximo año, sus colaboradores evitaron cerrar cualquier posibilidad y se remitieron a una definición de la propia Losada semanas atrás: estará "donde más le sirva a Unidos ".

El encuentro, cuentan, tuvo una agenda eminentemente de gestión. Primero se analizó el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que el Ejecutivo envió a la Legislatura. Luego, los ministros repasaron una encuesta sobre la percepción de los santafesinos respecto del desempeño de la administración provincial y sus distintas áreas.

Losada no fue una invitada más. Se sentó a la izquierda de Pullaro , en la cabecera de la mesa, y tuvo una participación activa durante todo el encuentro. "Hizo consultas, intervino en la discusión y aportó sobre los temas que se trataron", explicaron cerca suyo.

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Una vez finalizada la reunión de ministros, la legisladora mantuvo una charla privada con el gobernador. Entre los asuntos abordados trascendieron la agenda del Senado, la cobertura de vacantes en la Justicia federal y la relación con el gobierno de Javier Milei, aunque el detalle de la conversación se mantuvo bajo estricta reserva.

Horizonte 2027

La llamativa foto institucional, difundida sin reservas en redes sociales, llegó en medio de una agenda cada vez más territorial y cercana a los asuntos provinciales por parte de la senadora. El despliegue, además, coincide con una relación cada vez más aceitada con Pullaro.

"Ambos se consultan con frecuencia y se llevan bien", aseguran cerca de Losada, despejando los fantasmas de roces previos.

Así las cosas, los rumores sobre una posible candidatura no son casuales y responden a más de una necesidad del oficialismo.

Losada empieza a mirar Santa Fe y a la gestión del gobernador Pullaro



En su entorno admiten que hay dos caminos para 2027: buscar la reelección o encabezar una lista para la Cámara de Diputados de la provincia



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@Gabi_Albanesi pic.twitter.com/wfSmj1ftZ4 — LETRA P (@Letra_P) October 3, 2026

Por un lado, el radicalismo podría encontrar en la rosarina un perfil fuerte para una eventual interna con el socialismo, su socio en Unidos, con el que la relación viene tirante desde los cruces por el paquete de leyes de seguridad.

Por otro, aparece la necesidad de contar con figuras de peso ante el nuevo reparto de bancas, que por primera vez dejará al ganador sin la mayoría automática en Diputados. Con las nuevas reglas, no será lo mismo imponerse por un puñado de votos que hacerlo con holgura, una diferencia que podría darle mayor valor a una cabeza de lista con volumen electoral propio.

Losada, de todos modos, también tiene la opción de renovar su banca nacional, cuyo mandato vence en diciembre de 2027. Por ahora, mantiene abiertas ambas posibilidades y en su entorno apelan a un latiguillo conocido de la política cuando todavía nadie quiere mostrar las cartas: "Falta mucho".

La agenda provincial de Losada

Más allá de su encuentro con el gobernador, la senadora viene sumando actividades en la provincia desde hace días. El viernes estuvo en Piñero, donde recorrió las obras de El Infierno, la cárcel de máxima seguridad que construye el gobierno provincial para alojar presos de alto perfil. La acompañaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; Federico Angelini; y el diputado provincial radical Martín Rosúa, uno de los negociadores clave de la Casa Gris en las recientes leyes de seguridad.

La agenda de este martes incluyó, además, una visita al futuro Polo de la Niñez de Rosario. Después de compartir la mesa de ministros y reunirse con Pullaro, la rosarina recorrió las instalaciones junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.