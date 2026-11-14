Misiones: Javier Milei incorpora la Ruta 14 a las concesiones nacionales y suma presión por los peajes

El gobierno de Javier Milei incorporó el corredor de la Ruta Nacional 14 que atraviesa Misiones y Corrientes a la Red Federal de Concesiones . La decisión, formalizada mediante el Decreto 1358/2026 , habilita que empresas privadas se hagan cargo de la explotación, las obras y el mantenimiento de la traza, con financiamiento a través del cobro de peajes.

La medida suma presión sobre el escenario provincial, donde el gobernador Hugo Passalacqua ya había expresado su rechazo a la instalación de una nueva estación de cobro sobre la Ruta Nacional 12 , a la altura de Puerto Rico. El nuevo esquema vuelve a poner en discusión el costo que tendrá circular por los principales corredores viales de Misiones y el impacto sobre la producción y los desplazamientos cotidianos.

La incorporación al programa nacional alcanza los tramos de la Ruta 14 que pasan por ambas provincias. El decreto establece que las concesiones podrán incluir tareas de construcción, reparación, ampliación, conservación y administración, además de servicios destinados a quienes utilizan el corredor. La normativa fue firmada por Milei y el ministro de Economía , Luis Caputo .

Sin embargo, la inclusión en la Red Federal de Concesiones no implica que ya exista una empresa adjudicataria ni que estén definidos los lugares donde funcionarán las cabinas de cobro o los valores de las tarifas. Se trata de un paso administrativo que permite avanzar hacia futuras licitaciones.

El esquema prevé que las compañías privadas financien las intervenciones viales mediante el cobro a los usuarios y otras actividades que puedan contemplarse en los contratos. El Ministerio de Economía , a través de la Secretaría de Transporte , tendrá a su cargo la preparación de los pliegos, los llamados a licitación y la adjudicación. La Dirección Nacional de Vialidad conservará las funciones de supervisión y fiscalización.

La reglamentación establece un período de doce meses, desde su entrada en vigencia, para convocar a los procesos licitatorios. La ampliación del programa también comprende corredores viales de otras provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Neuquén, Santa Fe y Entre Ríos.

Un corredor clave para la producción y el comercio misionero

En Misiones, el recorrido concesionable tiene 324 kilómetros y se extiende desde San José hasta Bernardo de Irigoyen. Por esa vía circulan más de 4600 vehículos por día, entre transporte de cargas, pasajeros y particulares.

Su importancia económica está vinculada con el traslado de la producción yerbatera, tealera, forestoindustrial y de la agricultura familiar, además de la conexión fronteriza con Brasil.

Passalacqua ya había rechazado otro peaje sobre la Ruta 12

La decisión nacional llega mientras continúa la resistencia política en Misiones al proyecto de instalar una nueva estación de cobro sobre la Ruta Nacional 12, en las inmediaciones de Puerto Rico. La iniciativa generó cuestionamientos por sus posibles consecuencias sobre los viajes frecuentes entre esa localidad, Capioví, Garuhapé y Ruiz de Montoya, además del tránsito que conecta Posadas con Puerto Iguazú.

En agosto, Passalacqua había salido públicamente a cuestionar el plan nacional.

En agosto, Passalacqua había salido públicamente a cuestionar el plan nacional y reclamó que las autoridades revisaran la propuesta antes de avanzar. El mandatario consideró que sumar otro punto de cobro en las actuales condiciones económicas representaría una carga para trabajadores, comerciantes y productores que dependen de esa vía para desarrollar sus actividades.

El rechazo también reunió a intendentes de la zona, entre ellos Gustavo Koth, de Puerto Rico, legisladores nacionales por Misiones, productores y representantes de cámaras comerciales. Entre las objeciones planteadas aparece el encarecimiento de la logística y el efecto que tendría sobre el movimiento del parque industrial.