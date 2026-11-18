El peronismo porteño discute cambios sustantivos en la carta orgánica del PJ metropolitano que incluye la elección indirecta de autoridades.

El peronismo porteño comienza a definir una nueva hoja de ruta con cambios sustanciales en su Carta Orgánica. La reforma que negocian Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde apunta a modificar la composición del Consejo Metropolitano, establecer un sistema de elección indirecta de autoridades y regular la representación de las minorías ante una eventual interna partidaria.

Los principales dirigentes del peronismo de la Ciudad tienen agendada una reunión para los próximos días, en la que buscarán avanzar con los acuerdos necesarios para la renovación de autoridades. El mandato de Recalde fue prorrogado hasta diciembre y las conversaciones apuntan a realizar las elecciones durante la primera semana de marzo de 2027.

El cambio más profundo se produciría en el sistema de representación partidaria. La propuesta elaborada por Olmos plantea abandonar el esquema de ampliación del Consejo Metropolitano que se había discutido inicialmente y definir la composición del organismo en función de la cantidad de afiliados de cada una de las 15 comunas.

La fórmula que se negocia establece un consejero por cada 1.000 afiliados . Con un padrón que ronda las 77.500 personas, según una actualización realizada este año, el nuevo Consejo tendría unos 80 integrantes, una cifra que dependerá del mecanismo definitivo de distribución territorial.

DISCUSIÓN 2027 El peronismo porteño se prepara para renovar las autoridades del PJ Diferencias entre Juan Manuel Olmos y Recalde por la estrategia electoral de 2027 Reforma de la Carta Orgánica, negociaciones para una lista de unidad y la posibilidad de una interna… pic.twitter.com/SOZoDBjpzg

La reforma de la Carta Orgánica que comenzó a discutirse a mitad de año contemplaba inicialmente ampliar la representación comunal, que actualmente cuenta con dos integrantes por distrito. Sin embargo, el borrador que circula entre los principales dirigentes propone un esquema diferente, que vincula directamente la integración del Consejo Metropolitano con el volumen de afiliados de cada territorio.

Sobre todo, el nuevo mecanismo modificaría la forma de elegir a la conducción partidaria. Los afiliados ya no elegirían directamente a las autoridades, sino que votarían a los representantes de sus comunas. Serían esos consejeros quienes posteriormente elegirían a quienes deberán ocupar la presidencia del PJ, las tres vicepresidencias, la secretaría general y las distintas secretarías partidarias.

La interna del peronismo porteños se agita por la posibilidad y las condiciones de hacer una alianza electoral con Horacio Rodríguez Larreta.

De esa manera, la elección de la mesa política, integrada por los cinco principales cargos de conducción, pasaría a depender de los acuerdos y mayorías que se conformen dentro del Consejo Metropolitano.

La discusión también alcanza a los consejos comunales, donde se busca ampliar la participación de las unidades básicas y otorgar mayor autonomía para organizar las secretarías y resolver cuestiones vinculadas con la actividad partidaria de cada territorio.

Otro de los cambios en estudio es la reorganización de las históricas ramas del peronismo, que pasarían a integrarse como secretarías. Ese punto todavía está en veremos, porque implica definiciones sobre la representación de sectores como el sindicalismo, cuya estructura no responde necesariamente a la división territorial de las comunas.

Las comunas que ganan protagonismo

La distribución del padrón adquiere una importancia central en el nuevo esquema. Según los datos preliminares a los que accedió Letra P, la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios) encabeza el registro de afiliados del PJ porteño con aproximadamente 7800 integrantes.

Le sigue la Comuna 8, que comprende Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, con unos 7200 afiliados. En tercer lugar aparece la Comuna 9 (Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos) con alrededor de 6800, y luego la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón), con unos 6700. La Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) ocupa el quinto lugar en cantidad de afiliaciones.

COMBATIENDO EN CAPITAL Elecciones porteñas: quiénes asoman en el semillero del peronismo para la pelea en la CABA



La Cámpora, el NEP, el kicillofismo y Peronismo Patriótico proyectan sus figuras en el territorio



https://t.co/NEaZYHhJXT

@francobasu pic.twitter.com/2UDtU4HM2S — LETRA P (@Letra_P) November 14, 2026

Esas cuatro primeras comunas concentran cerca del 37% del padrón partidario, una distribución que les otorgaría un peso significativo en la conformación del organismo encargado de elegir a las autoridades.

La nueva representación territorial también introduce una variable en la disputa entre las corrientes que integran el peronismo metropolitano. El peso que cada agrupación pueda reunir entre los afiliados de las comunas determinará su capacidad para obtener consejeros y participar posteriormente en la elección de la conducción partidaria.

La representación de la minoría y la posibilidad de una interna

El otro punto central de las negociaciones es la representación que tendría una eventual minoría si la renovación de autoridades se resolviera mediante una competencia electoral.

En las conversaciones comenzó a plantearse la posibilidad de reservar el 33% de los cargos para la lista que resulte minoritaria, una propuesta que todavía está sujeta a las negociaciones entre las principales corrientes.

La definición adquiere relevancia en momentos en que los principales sectores del PJ porteño vuelven a evaluar si avanzarán con una lista de unidad o terminarán enfrentándose en las urnas de cara a las elecciones 2027.

PRO y LLA siguen sin definir un acuerdo y mantienen en pausa el escenario político porteño



Mientras macristas y libertarios se miden, el peronismo, la UCR y Larreta aguardan para mover sus fichas



https://t.co/QLeDg4U0Yd

@francobasu pic.twitter.com/4uh1TDyHUs — LETRA P (@Letra_P) August 12, 2026

La postergación de las elecciones partidarias acordada en marzo había permitido evitar una confrontación entre los sectores de Olmos y Recalde. Desde entonces, la negociación por la reforma de la Carta Orgánica avanzó en paralelo a las diferencias sobre la estrategia electoral para 2027.

En el sector de Olmos insinúan que cuentan con mayoría en el Congreso Metropolitano, el organismo que deberá aprobar las modificaciones partidarias y que, según las versiones que circulan, podría sesionar la semana próxima.

En La Cámpora, por su parte, reivindican las campañas de afiliación y el trabajo territorial desarrollado durante el año, mientras aseguran estar preparados tanto para una lista de unidad como para una competencia interna.

La discusión sobre la eventual interna del PJ también abrió interrogantes sobre la capacidad de las distintas corrientes para movilizar afiliados y medir fuerzas antes de definir el armado electoral del año próximo.

Con la elección indirecta sobre la mesa, esa disputa pasaría a desarrollarse en dos instancias. Primero, la conformación del Consejo Metropolitano mediante el voto de los afiliados en las comunas. Después, la elección de las autoridades partidarias a través de los consejeros que resulten electos.