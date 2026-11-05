Un spot del Movimiento por lo que Viene de Hugo Passalacqua activó la carrera electoral en Misiones

Con el 2027 a la vuelta de la esquina, el clima electoral empieza a ganar las agendas de las provincias de todo el país. En Misiones , un spot del Movimiento por lo que Viene activó la campaña para la reelección de Hugo Passalacqua , protagonista central de la pieza audiovisual con la que el misionerismo copó las redes sociales.

Si bien el manual indica que las candidaturas no se confirman hasta que los plazos no lo exijan, es un secreto a voces que el gobernador irá por un segundo mandato. De hecho, cuando la implosión del viejo Frente Renovador de Concordia estaba germinando, la mayoría de los intendentes empezaron a encolumnarse detrás de ese objetivo, señal primera del enojo con el Encuentro Misionero de Carlos Rovira .

En esa pelea, el dos veces gobernador llegó a proponer una renovación total de los cuadros dirigenciales, con propuestas que incluyeron la posibilidad de terminar con las reelecciones indefinidas en esa provincia del Norte Grande. El último que manifestó en esa dirección fue Maurice Closs . “Confío que tendrá cuatro años más” , dijo el exgobernador.

Además de convidar con la propuesta del espacio a la ciudadanía en general, el spot reivindica a la administración provincial, haciendo base en una identidad misionera que se fortalece con imágenes de espacios referenciales y actos de gestión concretos.

Sin embargo, también hay fragmentos que apunta directamente a la vieja conducción del espacio y la impronta con la que Passalcqua quiere caracterizarlo. “Lo que viene es todos juntos, decidir en libertad”, reza la segunda parte del mensaje central del spot, lógicamente, al ritmo del chamamé.

Se viene una provincia grande y vos tenés un lugar. Vení para lo que viene. No te vas a equivocar. ¿De qué rincón de Misiones sos? sumalo a lo que viene. #LoQueViene #Misiones #Movimiento #MPLQV #HugoPassalacqua pic.twitter.com/DXq7u7zd1K

La idea de “libertad” es una de las banderas que el gobernador eligió empuñar cuando rompió con Rovira, a quien sus enemigos (los viejos y los nuevos) acusan por su modo de conducción. “El absolutismo es creerse que uno es dueño de todo: yo decido quién habla y quién no, yo decido qué tenés que decir, qué tenés que pensar, qué tenés que leer. Yo decido quién sube y quién baja, quién crece y quién queda cancelado. Yo decido porque soy yo”, dijo Passalacqua el 17 de agosto para ejemplificar el modo de organización política y social contra el que luchó San Martín.

El calendario electoral en Misiones

Además de definir su estrategia política, Passalacqua tiene en sus manos una decisión clave: establecer la fecha de las próximas elecciones provinciales. Durante la etapa de conducción del rovirismo, los comicios desdoblados se realizaron entre mayo y junio. El antecedente más reciente fue la elección de 2025, cuyo resultado terminó mucho más ajustado de lo que esperaba el oficialismo. Según las lecturas que circularon dentro del espacio, aquella contienda también aceleró el distanciamiento de varios jefes territoriales respecto del antiguo liderazgo.

La firma de Hugo Passalacqua determinará la fecha de las elecciones en Misiones.

La próxima convocatoria tendrá consecuencias que excederán la disputa por la gobernación. Ese mismo día se renovará la mitad de la Legislatura provincial y quedará en juego el futuro político de 79 intendentes, una dimensión que convierte al calendario electoral en una pieza central de la estrategia de todos los sectores.

La legislación establece que los municipios deben adherir a la convocatoria provincial. Aunque históricamente las elecciones se realizaron de manera concurrente, las localidades con más de 10 mil habitantes que cuentan con Carta Orgánica propia tienen la posibilidad de establecer una fecha diferente.

Así, el spot del Movimiento por lo que Viene funcionó como algo más que una convocatoria a la militancia. También representó una señal de la nueva etapa política que Passalacqua buscó consolidar en Misiones, con la mira puesta en 2027 y en una disputa que podría redefinir el mapa de poder provincial.