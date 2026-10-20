Misiones: Maurice Closs bancó a Passalacqua tras la ruptura con Rovira y advirtió sobre los funcionales a LLA

El exgobernador Maurice Closs , respaldó al mandatario el proceso liderado por Hugo Passalacqua que rompió lanzas con Carlos Rovira e impulsó “un cambio de paradigma” en la distribución del poder en Misiones . “Quien conducía ya no conduce más y, en especial, no conduce al gobernador”, afirmó para resumir el estado actual del misionerismo.

Closs dice que la transformación no se explicaba por una disputa personal, sino por la pérdida de capacidad de una conducción que durante años había concentrado las decisiones políticas, presupuestarias y legislativas. “Acá hay una ruptura, hay un cambio de paradigma en el manejo del poder”, remarcó el exgobernador que entiende que lo sucedido en esa provincia del Norte Grande no responde necesariamente a una pelea personal sino a un proceso que modificó las reglas de funcionamiento del oficialismo misionero .

En su análisis, la autoridad que Rovira había ejercido durante décadas dejó de operar con la misma intensidad sobre el gobernador, los legisladores y los intendentes, que ante el quiebre eligieron sumarse al Movimiento por lo que Viene que conduce Passalacqua. "Rovira conducía de una forma homogénea, dura y, en el último tiempo bastante absolutista. Entonces, el que concentraba mucho poder político, presupuestario y legislativo ya no lo concentra más", consideró Closs.

"Nadie con la carrera política de Rovira llega a este punto habilitando a que todo el mundo ponga en tela de juicio lo que no se animó a discutir antes, esa es la señal más clara de la ruptura que genera un cambio de paradigma", agregó.

“Yo mismo fui una persona vetada políticamente, cancelada políticamente en los últimos años”, sostuvo apuntando directamente a Rovira. Como lo dijo el día que renunció a Encuentro Misionero , el nombre que Rovira decidió unilateralmente para aggiornar el Frente Renovador de la Concordia , Closs recordó haber sido marginado de las decisiones partidarias por decisión del fundador del misionerismo.

La jugada que descubrió el desgaste de la conducción

Uno de los cuestionamientos más fuertes de Closs estuvo dirigido a ese intento de reemplazar la renovación por Encuentro Misionero. A su juicio, el proyecto buscó modificar la identidad del espacio sin resolver el problema que había generado el desgaste de su conducción.

Espero que esta Renuncia sirva para poner en evidencia la falta de consideración para con los miles y miles que siguen siendo afiliados, sin consulta alguna, a un partido al que no se sumaron jamás, y del cual no saben siquiera sus rumbos e ideales

Es bueno Saber lo que se Viene! pic.twitter.com/A2NABneFIN — Maurice Closs (@mauricloss) August 4, 2026

“En vez de atacar la causa, mantuviste la causa”, resumió y puso un especial énfasis en la exclusión de Passalacqua de ese armado inicial y las presiones que, según relató, recibieron intendentes a partir del proyecto que buscaba terminar con las reelecciones en la provincia. El resultado fue, según sus palabras, un “proyecto fallido de corta vida”, que perdió adhesiones territoriales y el control de la Legislatura.

De hecho, la mayoría de los legisladores, casi todos los intendente y todos los representantes misioneros en el Congreso abandonaron a Rovira y se sumaron al Movimiento por lo que Viene que comanda el Passalacqua.

El apoyo a la reelección de Passalacqua

Closs ya habla de la “exRenovación” y advierte que el fin de la concentración de poder que consideraba agotada debe ir de la mano de acciones que tiendan a evitar que La Libertad Avanza llegue al Gobierno de Misiones. “Esa concentración absoluta de poder político y económico no era normal”, sostuvo y se pronunció a favor de la reelección de Passalcqua. “Confío que tendrá cuatro años más”, dijo.

Closs también puso el ojo sobre el nuevo partido del posadeño Leonardo Stelatto, Unión Independiente, y advirtió sobre las consecuencias de una eventual fragmentación del espacio. “Yo no me voy a largar para hacer perder al espacio político al que pertenezco. Todo aquel que se presente con aspiración de 15, 20 puntos claramente puede ser funcional a La Libertad Avanza”, advirtió sumándose a una lectura que empieza a calar hondo en el pasilleo político misionero.

Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad, dos exgobernadores que apoyan a Hugo Passalacqua tras el quiebre con Rovira.

En materia electoral, el exgobernador aseguró que no buscará competir por ningún cargo y definió su papel desde el acompañamiento al espacio al que pertenece. “Estoy para ayudar, estoy para contribuir, estoy para sumar”, expresó reconociéndose parte del espacio de Passalacqua.

Si bien consideró que podían discutirse las elecciones primarias y la Ley de Lemas, “cualquier modificación electoral faltando pocos meses para una elección, sin los consensos y los estudios, no está bien”.