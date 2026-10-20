Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
CAMBIO DE PARADIGMA

Misiones: Maurice Closs bancó a Passalacqua tras la ruptura con Rovira y advirtió sobre los funcionales a LLA

El exgobernador reconoció una nueva forma en el manejo del poder y explicó las razones del quiebre en el misionerismo. El palo a la jugada de Stelatto.

Por Letra P | Periodismo Político
Misiones: Maurice Closs bancó a Passalacqua tras la ruptura con Rovira y advirtió sobre los funcionales a LLA

Misiones: Maurice Closs bancó a Passalacqua tras la ruptura con Rovira y advirtió sobre los funcionales a LLA

El exgobernador Maurice Closs, respaldó al mandatario el proceso liderado por Hugo Passalacqua que rompió lanzas con Carlos Rovira e impulsó “un cambio de paradigma” en la distribución del poder en Misiones. “Quien conducía ya no conduce más y, en especial, no conduce al gobernador”, afirmó para resumir el estado actual del misionerismo.

Notas Relacionadas
Hugo Passalacqua activó a la fiscalía de Misiones para defender las tierras provinciales del fallo de la Corte.
ES LA SOBERANÍA

Passalacqua activó a la fiscalía de Misiones para defender las tierras provinciales del fallo de la Corte

Por  Letra P | Periodismo Político

Closs dice que la transformación no se explicaba por una disputa personal, sino por la pérdida de capacidad de una conducción que durante años había concentrado las decisiones políticas, presupuestarias y legislativas. “Acá hay una ruptura, hay un cambio de paradigma en el manejo del poder”, remarcó el exgobernador que entiende que lo sucedido en esa provincia del Norte Grande no responde necesariamente a una pelea personal sino a un proceso que modificó las reglas de funcionamiento del oficialismo misionero.

El quiebre definitivo con Rovira

En su análisis, la autoridad que Rovira había ejercido durante décadas dejó de operar con la misma intensidad sobre el gobernador, los legisladores y los intendentes, que ante el quiebre eligieron sumarse al Movimiento por lo que Viene que conduce Passalacqua. "Rovira conducía de una forma homogénea, dura y, en el último tiempo bastante absolutista. Entonces, el que concentraba mucho poder político, presupuestario y legislativo ya no lo concentra más", consideró Closs.

"Nadie con la carrera política de Rovira llega a este punto habilitando a que todo el mundo ponga en tela de juicio lo que no se animó a discutir antes, esa es la señal más clara de la ruptura que genera un cambio de paradigma", agregó.

“Yo mismo fui una persona vetada políticamente, cancelada políticamente en los últimos años”, sostuvo apuntando directamente a Rovira. Como lo dijo el día que renunció a Encuentro Misionero, el nombre que Rovira decidió unilateralmente para aggiornar el Frente Renovador de la Concordia, Closs recordó haber sido marginado de las decisiones partidarias por decisión del fundador del misionerismo.

La jugada que descubrió el desgaste de la conducción

Uno de los cuestionamientos más fuertes de Closs estuvo dirigido a ese intento de reemplazar la renovación por Encuentro Misionero. A su juicio, el proyecto buscó modificar la identidad del espacio sin resolver el problema que había generado el desgaste de su conducción.

“En vez de atacar la causa, mantuviste la causa”, resumió y puso un especial énfasis en la exclusión de Passalacqua de ese armado inicial y las presiones que, según relató, recibieron intendentes a partir del proyecto que buscaba terminar con las reelecciones en la provincia. El resultado fue, según sus palabras, un “proyecto fallido de corta vida”, que perdió adhesiones territoriales y el control de la Legislatura.

De hecho, la mayoría de los legisladores, casi todos los intendente y todos los representantes misioneros en el Congreso abandonaron a Rovira y se sumaron al Movimiento por lo que Viene que comanda el Passalacqua.

El apoyo a la reelección de Passalacqua

Closs ya habla de la “exRenovación” y advierte que el fin de la concentración de poder que consideraba agotada debe ir de la mano de acciones que tiendan a evitar que La Libertad Avanza llegue al Gobierno de Misiones. “Esa concentración absoluta de poder político y económico no era normal”, sostuvo y se pronunció a favor de la reelección de Passalcqua. “Confío que tendrá cuatro años más”, dijo.

Closs también puso el ojo sobre el nuevo partido del posadeño Leonardo Stelatto, Unión Independiente, y advirtió sobre las consecuencias de una eventual fragmentación del espacio. “Yo no me voy a largar para hacer perder al espacio político al que pertenezco. Todo aquel que se presente con aspiración de 15, 20 puntos claramente puede ser funcional a La Libertad Avanza”, advirtió sumándose a una lectura que empieza a calar hondo en el pasilleo político misionero.

Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad, dos exgobernadores que apoyan a Hugo Passalacqua tras el quiebre con Rovira.&nbsp;

Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad, dos exgobernadores que apoyan a Hugo Passalacqua tras el quiebre con Rovira.

En materia electoral, el exgobernador aseguró que no buscará competir por ningún cargo y definió su papel desde el acompañamiento al espacio al que pertenece. “Estoy para ayudar, estoy para contribuir, estoy para sumar”, expresó reconociéndose parte del espacio de Passalacqua.

Si bien consideró que podían discutirse las elecciones primarias y la Ley de Lemas, “cualquier modificación electoral faltando pocos meses para una elección, sin los consensos y los estudios, no está bien”.

Temas
Notas Relacionadas
El intendente de Posadas, Lalo Stelatto, hizo rancho aparte y generó otro temblor en Misiones. 
CAMBIO DE ERA

La jugada de Stelatto deja el mapa electoral de Misiones a pedir de La Libertad Avanza

El intendente de Posadas abrió su propio partido y avisó que no irá por la reelección. Los contactos con Rovira. Passalacqua arma. El misionerismo despedazado.
Javier Milei en las Cataratas del Iguazú, en Misiones.
CATARATA DE QUEJAS

Misiones: un impuesto libertario desató una rebelión de remiseros en Parques Nacionales

Les exigen $4 millones por mes para ingresar a buscar pasajeros al Parque Iguazú. Qué dice el Gobierno respecto a una nueva tasa que no estaba en los planes.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, en Diputados. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Sin aval de la Casa Rosada, el bloque de La Libertad Avanza acordó con los aliados una ley de discapacidad

Por  Mauricio Cantando
El debate de biocombustibles en diputados. 
ROSCA EN EL CONGRESO

Biocombustibles: las Pymes negocian con el PRO para cambiar el proyecto de Patricia Bullrich

Por  Mauricio Cantando
Yo vivía acá en Devoto: las cinco palabras de Karina Milei que agitaron la versión de su candidatura porteña
LA CIUDAD DE LA FURIA

"Yo vivía acá en Devoto": las cinco palabras de Karina Milei que agitaron la versión de una candidatura

Por  Letra P | Periodismo Político
Es la segunda visita del presidente a Neuquén. La primera fue en 2024 cuando recorrió Loma Campana.
AOG PATAGONIA 2026

RIGIpalooza en Neuquén: Milei pidió que florezcan mil Vaca Muerta entre cotillón violeta y fervor empresario

Por  Laura Loncopan Berti