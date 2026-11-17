PASO: el Gobierno no juntó los votos para dictaminar, pero confía en aprobar la suspensión antes de fin de mes.

El Gobierno no logró este martes juntar las diez firmas en el Senado para dictaminar la reforma política, que incluye la suspensión de las P rimarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ). De todos modos, los referentes del oficialismo confían en alcanzar el despacho miércoles o jueves y aprobar el proyecto el 26.

La negociación está a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli . El debate se lleva a cabo en la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunió este martes para debatir las últimas propuestas de modificaciones, que incluyen borrar del calendario las PASO en 2027 y aplicar un sistema de colectoras para cargos legislativos.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) dijeron a Letra P que algunos aliados no quedaron conformes con el texto sobre colectoras y es lo que se revisará los próximos días. "La suspensión de las primarias está cerrada", aseguraron. Con el aporte del PRO, la UCR y partidos provinciales, el oficialismo confía en alcanzar la aprobación.

El debate continuará este miércoles a las 12 horas y, si no hay consenso, continuara al menos uno día más. El cuórum de la comisión fue una prueba de fuego para el Gobierno. El primer dato alentador es que Patricia Bullrich estuvo presente y se comprometió a colaborar. Los tres radicales fueron los primeros en sentarse.

Se trata de Rodolfo Suárez (Mendoza), Eduardo Vischi (Corrientes) y el catamarqueño Flavio Fama , quien no tiene un jefe gobernador y LLA no contaba con su voto.

Los votos para las PASO

Los partidos provinciales se hicieron sentir. Carolina Moises (Convicción Federal), cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, llegó con la sesión empezada. Un rato antes, habían ingresado Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas), quienes tienen votos decisivos y no tomaron postura pública.

Fuentes de PU confirmaron a Letra P que hay voluntad de acompañar, aunque Vigo no estaría muy conforme con el capítulo de colectoras, porque teme que alimente una alianza de LLA con la oposición al gobierno cordobés. El único mandatario que no envió a su referente (Beatriz Ávila) fue Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien está favor de las PASO.

En el oficialismo confían que con los ajustes que se realice al texto habrá dictamen y aprobación. Si la UCR y el PRO se suman en forma unánime suman 13 votos a los 21 de LLA. Si Vigo y Espínola se suman, sólo restarían un voto para los 37 que se necesitan en el Senado para aprobar una reforma electoral. Lo aportaría Edith Terenzi, de Chubut, cercana al gobernador Ignacio Torres. Otro voto a favor sería el de Julieta Corrozo (Neuquén).

Entre los radicales podría haber grietas. No está confirmado el voto de Daniel Kroneberger (La Pampa), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Fama, quienes no tienen gobernadores en sus provincias. La llave la tendrán los mandatarios de los partidos provinciales y Santilli confía en acercarlos. Sáenz suma dos votos (Moises y Flavia Royón), la misma cantidad representa al misionero Hugo Passalaqcua (Sonia Rojas Decut y Carlos Arce). Raúl Jalil (Catamarca) puede agregar a Guillermo Andrada. El santacruceño Claudio Vidal tiene como aliados a José María Carambia y Natalia Gadano, quienes no siempre siguen sus órdenes.

Los cambios que se discuten

El borrador que envió Santilli sostiene los aspectos centrales del proyecto remitido en marzo y agrega disposiciones transitorias. Una es para suspender las PASO en 2027. Otra para habilitae un sistema de "adhesiones", similar a las colectoras tradicionales. De esta manera, una candidatura presidencial "podrá estar acompañada por otra agrupación de diferente denominación, siempre que esta última no acompañe a su vez a otra candidatura presidencial", se aclara. Este texto sería modificado los próximos días.

Hay modificaciones respecto al texto original para atraer a los aliados. Se sostiene la obligación de tener un partido registrado en cinco provincias para ser un partido nacional. El texto original exigía diez. Se mantiene el requisito de mantener 0.5% del padrón en cada distrito. También la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales: no habrá en primera vuelta y la Cámara Nacional Electoral tendrá la opción de organizarlo para un balotaje.

El capítulo de Ficha Limpia es otro motivo de tensión con el PRO. En el borrador se mantiene la versión del texto original, que impide competir a los condenados en segunda instancia por un delito doloso, cualquiera que sea. La histórica propuesta del partido de Macri impide la competencia únicamente de condenados por delitos de corrupción y sólo algunos otros, como los que se producen contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad y el orden público; además del tráfico de estupefacientes.

El peronismo, única voz

El oficialismo no habló durante el debate y el peronismo, que está en contra de la reforma, dominó la palabra para rechazar el último borrador. "Es un mamarracho", sostuvo Jorge Capitanich y volvió a pedir su proyecto de "Ficha Sana", para impedir candidatos a quienes no tengan aprobado un psicotécnico.

También hablaron el pampeano Pablo Bensusán, recordó la suspensión de las PASO regiría un sólo año. ¿O sea que estamos haciendo una ley coyuntural para el año que viene y después ya borramos todo de un plumazo?", advirtió. El formoseño José Mayas, jefe del bloque del peronismo, cuestionó las colectoras.

"Acá el objetivo central de este proyecto es suspender las PASO y después hacer una Ley de Lemas disfrazada, para qué darle más vueltas", destacó. Juliana Di Tullio se molestó por el silencio del oficialismo. "¿Nadie va a decir nada?", se preguntó. No tuvo respuesta.