La oposición al gobierno de Martín Llaryora está en un terreno pantanoso. Más se mueve, más hunde la unidad. Gabriel Bornoroni y Luis Juez profundizan el plan libertario de sumar radicales sueltos y el referente boinablanca Rodrigo de Loredo decidió llevar la queja a la Casa Rosada al plantear que, sin unidad en Córdoba , el que pierde es Javier Milei .

El presidente de la UCR provincial, Matías Gvozdenovich , publicó un extenso comunicado en las redes sociales donde sobresalen dos puntos que apuntalan la jugada reciente.

El primero, que anticipó este medio , blanquea que los gobernadores radicales que negocian el 2027 con la Casa Rosada ponen sobre la mesa el “caso Córdoba” como parte del paquete de negociación. El segundo, que el deloredismo ya perdió la expectativa de rosquear con el jefe de la bancada libertaria en Diputados y con el senador y entonces endurece la postura política.

La UCR empezará a plantear abiertamente la funcionalidad libertaria al objetivo reeleccionista del cordobesismo y el efecto derrame que esto generará en la ronda nacional, cuando sea Milei quien busque su segundo mandato.

Gvozdenovich planteó este último punto sin rodeos: “Contamos con la mayor representación territorial de la provincia y con el dirigente opositor mejor posicionado para competir. Ignorar esa realidad y forzar una división en Córdoba solo garantizará una derrota de la propuesta del oficialismo nacional en la provincia y un proceso que definitivamente terminará perjudicando la continuidad del proyecto nacional”.

Vemos con sorpresa y preocupación lo que está haciendo La Libertad Avanza en La Falda y en Hernando. Nos resulta incomprensible que quienes decimos querer lo mismo para Córdoba promovamos candidaturas contra intendentes que gobiernan bien.



La UCR expresó muchas veces su vocación… — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) November 17, 2026

El deloredismo tiene la sangre en el ojo por el cruce de intendentes sin la anuencia del partido, a pesar de que en La Libertad Avanza eligen hablar de “acuerdos”. Las amenazas de su inquisidor presidente Gvozdenovich no estarían persuadiendo a los pragmáticos.

El radical que comanda la suerte de Pilar, Leopoldo Grumstrup, oficializó su salto este lunes con foto, beso y abrazo con Bornoroni, quien está convencido que los radicales valen más que el radicalismo. Ni el mestrismo antilibertario zafa del desbande que va aumentando sigilosamente, por unidad.

Siesta y cumbre radical en Córdoba

El tema ya es asunto de Estado. Este martes, Gvozdenovich y De Loredo encabezaron una reunión con legisladores y autoridades municipales en un hotel propiedad del empresario Euclides Bugliotti.

La tertulia se hizo a la siesta, momentos después de que De Loredo asistiera a la Bolsa de Comercio de Córdoba a la exposición de Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, viejos amigos de Mauricio Macri. De Loredo reforzó la lectura de esa sociedad con el expresidente con la compañía de su referente local, la concejala Soher El Sukaria y la legisladora Patricia Botta.

Rodrigo de Loredo reunió a 70 intendentes de Córdoba

En el Orfeo Suites las conclusiones buscaron reforzar la línea esbozada por Gvozdenovich y reforzada por el legislador Mauricio Jaimes. “Sin un armado opositor fuerte y con el más competitivo, pierde Córdoba frente al peronismo, Milei pierde la Nación y vuelve el kirchnerismo. Unidad es actos, no extorsión”, insistió con la concatenación el también presidente del congreso radical, que aprobó la alianza amplia para 2027.

Unas 70 personas, entre intendentes y legisladores, analizaron el contexto adverso para la unidad opositora. "Bancaron la estrategia provincial y la advertencia a LLA de que sin alianza termina perdiendo Milei", resumió un asistente a Letra P.

Gabriel Bornoroni, no comment

Letra P consultó a Bornoroni sobre el mensaje. No quiso hacer comentarios. Sus adláteres prefieren emular el tic tac del reloj. “Se le acaba el tiempo, la gente se le va a ir igual. Si De Loredo no depone su candidatura como condición para empezar a hablar no hay mucho más que hacer”, responsabilizan al exjefe del bloque radical en Diputados.

El ya lanzado candidato a gobernador no está dispuesto a bajarse. En concreto, encabezará esta semana una reunión con los voluntarios que se sumaron a través de su plataforma Hacer Futuro. Sus colaboradores recuerdan que ya propuso la interna o la encuesta, pero que no hubo caso. No hay lugar para él en la alianza entre Bornoroni y Juez, nacida al calor del triunfo del entonces ignoto Gonzalo Roca contra el laureado Juan Schiaretti.

Gabriel Bornoroni, Luis Juez, el intendente de Pilar Leopoldo Grumstrup, Laura Rodríguez Machado y Soledad Carrizo

El juego de presiones irá escalando. En los pasillos de la política cordobesa suena fuerte que el gobernador bajó a sus funcionarios la prohibición de tomarse vacaciones durante diciembre, enero y febrero. La orden no hace más que apuntalar la versión de elecciones locales tempranas, es decir, dentro de primer cuatrimestre del año.

Probablemente este factor acelere las discusiones municipales. Tanto en La Falda como en Hernando, los dos distritos mencionados en el descargo virtual de Gvozdenovich, LLA y el juecismo unidos apadrinaron candidaturas, puenteando a la conducción de la UCR.