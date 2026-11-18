Daniel Passerini en el acto por el Día de la Militancia Peronista

Daniel Passerini en el acto por el Día de la Militancia Peronista

En el acto de celebración del Día de la Militancia Peronista , ante alrededor de 2.500 mujeres, con representantes de distintos sectores y diferentes ramas del peronismo de Córdoba , Daniel Passerini volvió a empuñar el bastón de mando del PJ de la capital mediterránea.

Hablando en condición de presidente del partido en el circuito más importante, cualidad que mencionó en más de una ocasión, el intendente del bastión dio por iniciado el período de trabajo en el territorio, para el cual se ofreció como acompañante.

En un mensaje que trasciende las instalaciones del centro de eventos donde se realizó el encuentro, titulado “Mujeres que lideran, feminismo que transforma” interpeló a “las compañeras” como la base y la garantía del triunfo que permitirá que Martín Llaryora sea reelecto como gobernador de la provincia.

Esa será, para él, el principal cometido por fuera de la gestión de la ciudad. Ambos objetivos deben necesariamente converger en el aporte de los votos que permitan al peronismo retener el gobierno provincial y, posteriormente, la intendencia del distrito.

El entorno del intendente fijan exactamente un mes atrás, en el acto de la celebración del Día de la Lealtad, realizado en el mismo sitio, su confirmación como capitán de la aventura reeleccionista.

También recuerdan que Passerini oficia como titular del PJ capitalino por sí mismo, sin delegar el mando o hacer uso de licencia. Tal decisión amerita reconocimiento, además, de otros cordobesistas.

La rotundez de las palabras refleja, de modo proporcional, la molestia manifestada por el passerinismo ante el ninguneo que intentan rivales en la interna.

Los apuntados son quienes conformaron la denominada "Junta Promotora Martín Llaryora 2027". Destacan entre ellos el legislador Leonardo Limia; el titular de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; el concejal Gustavo Pedrocca; el subsecretario de Gestión Vecinal de la Municipalidad, Juan Manuel Rufeil; el secretario de la Delegación del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Bermúdez; y la exsubsecretaria de Transporte de la Nación, Laura Labat.

Algunos de los nombres han orbitado cerca del intendente; otros mantienen añejas enemistades con él; un puñado alberga voluntad de sucederlo en el Palacio 6 de Julio, como se conoce a la sede de la Municipalidad de Córdoba.

No se trata de una divergencia esencial de postulados. La renovación del mandato de Llaryora y la proyección nacional de un modelo de gestión provincial presentado como virtuoso, son objetivos explicitados por éstos y refrendados por todos.

Tampoco hay dudas sobre la necesidad de un preciso trabajo territorial y la vinculación de las acciones de la dirigencia con las necesidades expuestas por los referentes de cada una de las seccionales.

El principal enojo, al que adhieren voces que representan a Miguel Siciliano, Alejandra Vigo e incluso llaryoristas puros, es que el lanzamiento de aquella junta promotora se hizo sin la anuencia de la autoridad partidaria en capital.

“Se cortaron. Actuaron por afuera. El peronismo es verticalista y tiene sus conductores, refrendados en la discusión interna”, dispara una dirigente que impulsa nombres propios para cualquier contienda.

Entre los aludidos priman dos respuestas. Una es la negación de cualquier intención de juego aislado. La otra, cáustica, refiere a la necesidad de apurar el trabajo de construcción. “A todos nos sirve que las cosas se muevan. Pero si todo el tiempo tenés que reafirmar autoridad”, ironizan ante Letra P.

Apoyos para Daniel Passerini

Durante el discurso que profirió en el inicio del encuentro, el intendente repitió su condición de tal, así como su rol de autoridad partidaria.

Como contó Letra P, Llaryora, en tanto máxima referencia provincial, impulsó una lista de unidad para la capital. Con un equilibrio en el reparto de cargos, logró evitar una contienda que se presumía encarnizada.

La nómina final incluye nombres que responden al intendente y a Vigo, la otra figura relevante en el trabajo terrenal de la metrópoli.

Estrictamente, Passerini debió resignar la acción de oro para definir el nombre del candidato a sucederlo. A cambio, mantuvo el control del tablero y un voto calificado para tal selección.

Cercana a él desde la campaña que derivara en la retención de la intendencia para el peronismo, la senadora completó el esquema con dirigentes leales. Muchas de ellas estuvieron en la calurosa noche del martes, expresando su propia voz y aplaudiendo el video enviado por aquella: la concejala Sandra Trigo; la legisladora Karen Acuña; la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, Soledad Ferraro; la secretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad, Andrea Ledesma.

Día de la Militancia



Esta fecha nos recuerda el valor de la organización, la lucha y la constancia de la militancia, que hicieron posible la conquista de un montón de derechos.



Hoy lo celebramos de la mejor manera: juntas, cientos de mujeres militantes, compartiendo un… pic.twitter.com/vHSlzhC7Ik — Victoria Flores (@tori_flores) November 18, 2026

También dijeron presentes funcionarias que cuentan como tropa de Siciliano, uno de los que rankea alto en las apuestas para 2027. Entre ellas la concejala Soledad Zarazaga y la secretaria de Ambiente de la Provincia, Victoria Flores, esposa del ministro de Vinculación Comunitaria.

Entre las voceras y organizadoras, también destacó la concejala Miriam Aparicio, nombre de estrecha confianza del gobernador.

La senadora dijo que la campaña se juega en los hogares “que ya reconocen lo hecho por los gobiernos de Córdoba” y aseguró que “tenemos al mejor candidato, Martín Llaryora”.

El peronismo unido

Todas las mencionadas serán parte de los talleres de formación política, cuya primera etapa se denomina "Peronismo y Mujeres, Feminismo que transforma".

Los mismos se articularán en cinco encuentros territoriales, distribuidos por seccionales, para profundizar el debate y elaborar una agenda común. El primero de ellos se desarrollará el sábado, en el barrio San Vicente.

Cada ocasión será importante para revalidar la importancia asignada al partido, no sólo como sello, también como canalizador de las inquietudes expresadas por quienes recorren los barrios recogiendo ideas y reclamos.

Con una de las llaves más importantes, el intendente definió el encuentro como “el mejor primer paso que yo haya visto en una organización política en Córdoba”.

Además de manifestarse “orgulloso de presidir un partido que tiene estas minas”, Passerini destacó la respuesta masiva a una convocatoria que había merecido críticas por su superposición con el partido que la selección argentina de fútbol disputó en el estadio Mario Kempes.

Entre aplausos, exclamó una frase que resonó más allá del recinto. “A los giles, ni cabida”, bramó. Nadie, durante o después, pareció necesitar precisiones sobre los destinatarios.