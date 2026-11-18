El Gobierno eliminó de la reforma política que se discute en el Senado los artículos que creaban un sistema de colectoras, que había sido incorporado por pedido del bloque de la UCR . Los partidos provinciales no estaban de acuerdo y se impusieron. Con este consenso, el oficialismo aspira a aprobar la suspensión de las PASO.

El debate continuará a las 16.30 horas, pero el oficialismo confía en dictaminar. Como explicó Letra P , en la Casa Rosada quieren sesionar el 26 de noviembre y convertir en ley la reforma en diciembre. La decisión fue anunciada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, luego de una reunión previa entre las autoridades del oficialismo y de los bloques dialoguistas, en el salón de las mujeres del Senado.

El encuentro lo encabezaron los oficialistas Agustín Coto y Patricia Bullrich , quien hasta ahora se había mantenido al margen de las conversaciones. La negociación había sido manejada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

Eduardo Vischi y Mariana Juri (UCR) supieron que el radicalismo quedó en minoría y se vieron obligados a ceder. Este martes, el oficialismo logró cuórum en la comisión y pasó a un cuarto intermedio para continuar la discusión. Alejandra Vigo (Provincias Unidas) anunció que sólo votaría la suspensión de las PASO.

La reforma es más amplia: contempla restricciones en la creación de partidos políticos, suspensión de debates presidenciales y el sistema de Ficha limpia, para que los condenados por delitos dolosos no sean candidatos. Varios de estos puntos serán modificaciones. Según anunció Bullrich, a través de un comunicado, que no habría colectoras. “Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, explicó.

Bullrich había dejado su marca con una declaración de su asesor, Gerardo Milman, quien había calificado como inconstitucional la posibilidad de elegir legisladores mediante colectoras. Para convencer al radicalismo, La Libertad Avanza cedió en otros temas.

Según anunció la jefa del bloque oficialista, "se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad".

También acordados cambios para la elección de los parlamentarios del MERCOSUR. La propuesta establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. Además, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Otros temas

El dictamen incorporará además disposiciones sobre la simultaneidad electoral. Se permitirá las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día. Además, se propondrá modificar el artículo 71 del Código Electoral "para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una dinámica social que ya no existe".

Hubo otras correcciones respecto al texto original para atraer a los aliados que perdurarían. Una es laobligación de tener un partido registrado en cinco provincias para ser un partido nacional. El texto original exigía diez. Se sostiene el requisito de mantener 0.5% del padrón en cada distrito.

También la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales: no habrá en primera vuelta y la Cámara Nacional Electoral tendrá la opción de organizarlo para un balotaje.

El capítulo de Ficha Limpia es otro motivo de tensión con el PRO. En el borrador se mantiene la versión del texto original, que impide competir a los condenados en segunda instancia por cualquier delito doloso.

La histórica propuesta del partido de Mauricio Macri impide competir únicamente a condenados por delitos de corrupción y algunos otros, como los que se producen contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad y el orden público. También sumaron el tráfico de estupefacientes.