El Frente Renovador de Sergio Massa impulsó para el Día del Militante un acto en San Fernando que reunirá a buena parte de las tribus del peronismo , tanto de la provincia de Buenos Aires como del resto del país. La ausencia que agita la interna es la de Axel Kicillof : el gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial no fue invitado.

Las versiones se cruzan en torno a la convocatoria al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce. El massismo asegura que invitó a algunos de sus dirigentes; el kicillofismo lo niega. La disputa alimenta una lectura política sobre la foto de esta tarde noche: el armado incipiente de un sector que busca disputarle al gobernador la candidatura presidencial.

El encuentro fue organizado por el massismo y el peronismo federal, donde confluyen dirigentes como Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz . Aunque Máximo Kirchner no participará porque está en La Pampa, habrá representantes del cristinismo y de La Liga de intendentes.

También se espera a referentes de otras provincias: los senadores Sergio Uñac , de San Juan; Gerardo Zamora , de Santiago del Estero; Marcelo Lewandowski , de Santa Fe, y Juan Manzur , de Tucumán. A ellos se sumarán otras figuras, como Miguel Ángel Pichetto .

En ese marco, la exclusión de Kicillof quedó en el centro de la discusión. Cerca de Massa confirman que no fue invitado, pero sostienen que sí convocaron a dirigentes del MDF. Según esa versión, Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares fueron los encargados de transmitir la invitación.

“Lo que está pasando es llamativo para quienes consideran que la agenda política gravita alrededor de Kicillof”, dijo un dirigente del espacio a Letra P. A su entender, “hay una escandalización” porque el gobernador no estará en el acto.

Ricardo Quintela no quiere dividir

El diputado del Frente Renovador Sebastián Galmarini dio una explicación pública sobre el criterio de la convocatoria. En Radio Provincia, dijo que “la intención era no invitar a los gobernadores” porque “están más atentos a la agenda de todos los días”.

Sin embargo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó a Letra P que fue invitado, aunque no asistirá. “Queremos que estén todos, para no sectorizar”, explicaron desde su entorno.

Segundo desde la derecha, Juan Manuel Olmos, flanqueado por Federicho Achaval, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, armadores de una propuesta peronista alternativa para las elecciones 2027.

Tolosa Paz también se refirió a la controversia. Sostuvo que cada espacio tiene “su dinámica” y que a ella no la enoja “cuando se junta el MDF”. Además, explicitó la proyección electoral del encuentro: “De la foto de hoy va a quedar claro que de ahí sale un candidato o candidata a la presidencia de la nación”.

El kirchnerismo va por CFK y señala a Kicillof

En la agrupación que conduce Máximo Kirchner no ven “ningún conflicto” con el acto. Señalan que el gobernador encabezó otros encuentros a los que tampoco fue convocada toda la dirigencia.

“Hay otras cosas más polémicas como hablar de la proscripción de los intendentes por que no pueden reelegir y no de la de Cristina, no hay nada polémico en la convocatoria de un sector”, sostuvo una fuente del espacio, que reiteró que seguirán peleando para que la expresidenta pueda ser candidata.

Esa fue la definición que dejó Kirchner desde La Pampa en las últimas horas: “Esperaremos el cierre de listas del año que viene, vamos a trabajar para que Cristina sea candidata hasta el último día. Lo mejor sería que la sociedad argentina pueda votar a Cristina. Vamos a trabajar para eso hasta el día del cierre de listas en 2027”, afirmó.

El mensaje del kicillofismo: nos vemos en las urnas

Durante la mañana, Carlos Bianco afirmó que el MDF no fue invitado y que “no hay problema” con eso. En la misma línea, todas las fuentes del espacio consultadas por Letra P negaron que hubiera una convocatoria a través de Katopodis o Cascallares. Una de ellas, de la mesa chica de Kicillof, sostuvo que “si quieren que Axel o el MDF participe le escriben al gobernador”.

La fuente pidió dejar de “inventar excusas”. “No invitaron, se supo, ahora se la bancan”, afirmó.

Axel Kicillof y su equipo de gobierno en la marcha de la CGT. Foto: Pilar Camacho.

Otra fuente del MDF interpretó que “ante la figura más instalada que es Axel están tratando de juntar todo lo que puedan para hacer contrapeso”. Consideró que se trata de un esquema “maniobrado por CFK” y definió el encuentro como un “frente anti-Axel”.

Dos dirigentes de peso del entorno del gobernador coincidieron en el mensaje: que cada sector construya lo suyo y que la disputa se resuelva en las urnas. Ese camino, sin embargo, depende de que Javier Milei no consiga suspender o eliminar las PASO. Si lo logra, el peronismo tendrá que encontrar otro mecanismo para dirimir su interna.