Seis intendentes de Jujuy impulsan la figura del viceintendente para presidir los concejos deliberantes y ordenar la sucesión municipal. El proyecto, respaldado por el gobernador Carlos Sadir , cobra relevancia ante las elecciones de 2027: el crecimiento de La Libertad Avanza amenaza con modificar los equilibrios políticos locales.

Los libertarios consiguieron 17 bancas en 12 Concejos Deliberantes en 2025, que conservarán hasta 2029. Varios oficialismos municipales, en cambio, renovarán parte de sus representantes en 2027. Incluso si retienen las intendencias, podrían perder la conducción de sus cuerpos legislativos, cuyas presidencias también intervienen en la sucesión de los jefes comunales.

A ese riesgo se suma el efecto de las colectoras, utilizadas por el oficialismo provincial para ampliar su oferta electoral. La dispersión de votos entre listas que no alcanzan el piso para obtener concejales puede debilitar la representación municipal de los intendentes. En 2025, ninguna de las trece colectoras oficialistas de San Salvador de Jujuy consiguió una banca.

El proyecto aparece, además, en medio de la disputa entre Sadir y Gerardo Morales . El exgobernador busca ampliar su influencia sobre la sucesión de Raúl "Chuli" Jorge en la capital, mientras la interna radical atraviesa las negociaciones municipales y ya provocó una fractura en el bloque oficialista de la Legislatura. La viceintendencia incorporaría otro cargo a esa discusión por candidaturas y espacios de poder.

La iniciativa lleva las firmas del propio Jorge; Rolando Ficoseco, de Perico ; Oscar Jayat , de Libertador ; Víctor Hugo González , de El Carmen ; Luciano Moreira , de Monterrico ; y Dante Velázquez , de La Quiaca . Solicitaron su tratamiento urgente para aplicarla en 2027, aunque todavía no tomó estado parlamentario.

El texto propone elegir intendente y viceintendente en una misma fórmula. El segundo presidiría el Concejo sin ocupar una banca y votaría solamente para desempatar. Reemplazaría al intendente durante sus ausencias y asumiría funciones ejecutivas ante una vacancia, según las condiciones previstas.

Las crisis institucionales en Jujuy

Los intendentes defienden la viceintendencia como una herramienta para garantizar la gobernabilidad municipal. Jorge, pionero en impulsar esta figura desde hace tres décadas, sostuvo que aportaría previsibilidad y evitaría conflictos institucionales. Jayat agregó que permitiría asegurar la continuidad del proyecto político elegido y terminar con las disputas anuales por las presidencias de los concejos.

Morone empezó a caminar San Salvador de Jujuy como precandidato a intendente y activó una interna en la UCR



No desafía de frente, pero construye agenda propia en el territorio que Chuli Jorge controla desde 2007



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Enrique Gebauer pic.twitter.com/eSkiFQhcPX — LETRA P (@Letra_P) June 4, 2026

El antecedente inmediato es Fraile Pintado: el Concejo suspendió preventivamente al intendente José Mario "Ruly" Cardozo, ante acusaciones pendientes de resolución. Su presidenta, Melisa Russito, intentó asumir interinamente, pero encontró cerrado el edificio municipal. En 2016, otro intendente de la localidad, Omar Carrasco, fue suspendido y luego destituido.

La viceintendencia no impediría las suspensiones ni eliminaría el control legislativo. Modificaría, en cambio, quién queda al frente del Ejecutivo ante una ausencia o separación del intendente.

La Libertad Avanza y los concejos en disputa

En San Salvador de Jujuy, Jujuy Crece obtuvo 5 de las 12 bancas del Concejo en las dos últimas elecciones; tres se renovarán en 2027. Los libertarios conservarán sus tres escaños, otro factor de presión sobre el oficialismo capitalino.

Los alcaldes de la provincia de Jujuy que impulsan la viceintendencia.

En Perico, el intendente radical Ficoseco convive con un Concejo presidido por Mario Abraham, de La Libertad Avanza, elegido mediante acuerdos con otras fuerzas. En Libertador, los libertarios tienen dos bancas y el oficialismo enfrenta tensiones internas. En Monterrico, Moreira gobierna con una presidencia del Concejo en manos del justicialismo.

La reforma permitiría a los intendentes asegurarse la presidencia de los concejos durante cuatro años, incluso si sus fuerzas quedan en minoría. La conducción legislativa dejaría de depender de los acuerdos entre concejales, aunque la aprobación de ordenanzas seguiría sujeta a las mayorías parlamentarias.

Carlos Sadir y las críticas al proyecto

El respaldo de Sadir no garantiza un trámite sencillo. El presidente del bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert, anticipó que los diputados deberán estudiar la iniciativa, en una Legislatura atravesada por la fractura del oficialismo provincial.

Santiago Jubert, jefe de bloque de Jujuy Crece en la Legislatura.

El concejal peronista Adrián Mendieta cuestionó su oportunidad y sus costos; el diputado Martín Fellner reclamó priorizar la coparticipación municipal y la concejal libertaria Dolly Céspedes advirtió sobre posibles efectos en el control legislativo.

Jayat aseguró que la viceintendencia no implicaría aumentar el presupuesto municipal porque podrían reorganizarse los cargos jerárquicos. Sin embargo, el proyecto prevé una remuneración para el viceintendente y no presenta una estimación de costos. Su tratamiento dependerá de los acuerdos que consiga reunir el oficialismo.