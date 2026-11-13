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DISCUSIÓN 2027

Misiones: Núñez se lanzó como candidato de La Libertad Avanza para pelearle la gobernación a Passalacqua

El diputado provincial y presidente del partido en la provincia confirmó que competirá en 2027. Cruzada antihegemónica y las diferencias con Diego Hartfield.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Adrián Núñez se lanzó como candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Misiones.&nbsp;

Adrián Núñez se lanzó como candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Misiones. 

El presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez, confirmó que será candidato a gobernador en las elecciones 2027. El diputado provincial presentó su proyecto como una alternativa al oficialismo provincial, al que responsabiliza por "el estancamiento económico y político de Misiones". “Quiero ser gobernador para cambiar la historia de la provincia", aseguró.

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Por  Letra P | Periodismo Político

Nuñez asegura que tiene armado un equipo técnico y político "muy capacitado para que Misiones tenga el lugar de relevancia que se merece”. En su cruzada, apunta su discurso contra el exgobernador Carlos Rovira, al que identifica como el principal responsable del modelo político que gobierna esa provincia del Norte Grande.

El sector violeta descree de la ruptura entre el gobernador Hugo Passalacqua y su antecesor, aunque sabe que deberá afinar la mira de cara a la campaña. Passlacqua irá por la reelección desde el Movimiento por lo que Viene y ya quebró todo tipo de lanzas con Rovira, que todavía juega al misterio con su sello Encuentro Misionero.

Lejos de la temporada de definiciones en lo que a calendario electoral respecta, los libertarios misioneros están casi seguros que se votará en mayo. Se preparan con ese horizonte, convencidos de que la definición no ira mucho más allá del primer semestre.

Nuñez contra la hegemonia

Más allá que será la primera vez que buscará encabezar una lista, Núñez es un conocedor de la política provincial. En su rol de jefe libertario, pone el ojo en todos los elementos que ayudaron a Javier Milei a convertirse en Presidente y empezar a ganar adeptos a lo largo del país.

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Misiones: Núñez se lanzó como el candidato de La Libertad Avanza.

En concreto, el precandidato libertario habla de la necesidad de cambios en la vida política provincial y defiende la actividad privada. “Venimos de dos décadas de cuasi monarquía rovirista y una política antiempresarial que nos depositó acá”, sostuvo echando mano a la vieja prédica anticasta. “Hay provincias como Misiones que se han encerrado, se han generado un sistema político y un sistema económico que no favorecen el desarrollo del sector privado. No podés tener la Aduana Paralela, que por suerte dicen que ahora la van a sacar pero hasta ahora nos cobraron el peaje a todos”, señaló.

El legislador también puso en discusión las reglas electorales y consideró que la Ley de Lemas es uno de los mecanismos que contribuyeron a sostener la continuidad del oficialismo. “La gente no dimensiona el daño que le ha hecho a la provincia la Ley de Lemas”, afirmó. En ese sentido, mencionó la derogación del sistema en Posadas y la implementación de la boleta única como parte de los cambios institucionales que, a su entender, deben acompañar una eventual alternancia.

“Hay una vocación de cambio muy importante en la provincia de Misiones. Acá depende de que se constituya ese cambio y que la gente vea una alternativa. Si eso sucede, va a haber un cambio indefectiblemente”, pronosticó.

Que gane Milei

Como sucede con los referente libertarios de todo el país, Núñez sabe que la principal tarea, la que se encomendó desde las usinas nacionales, es empujar la reelección de Milei. Por eso, en medio de la interna nacional y con los cuestionamientos a las políticas economicas que empiezan a surgir de viejos aliados, el jefe misionero reafirma su apoyo a la orientación económica del gobierno de Milei.

Adrian Nu&ntilde;ez Karina Milei y Mart&iacute;n Menem en Misiones.

Adrian Nuñez Karina Milei y Martín Menem en Misiones.

Esta seguro, dice, que la gestión libertaria será evaluada por sus resultados. “El Presidente tiene muy claro y todos tenemos muy claro que la gente nos va a juzgar por la política económica”, expresó. También destacó la convicción del mandatario en su programa y mencionó a Vaca Muerta, la minería y el campo como sectores que, según su mirada, muestran el potencial productivo del país.

Primer desafío en Misiones

Núñez es el principal armador de La Libertad Avanza en Misiones. Llegó a la Cámara de Representantes de la provincia en las elecciones de 2025, cuando el mileísmo arrinconó al misionerismo y lo obligó a recalcular en una estrategia que terminó desembocando en una ruptura.

El golpe más efectivo se dio en las legisaltivas nacionales, cuando La Libertad Avanza resultó la lista más votada. Diego Hartfield encabezó ambas propuestas. Muchos lo veían como el candidato natural del sector, aunque desde hace tiempo se advierte que su futuro continuará proyectándolo desde la Cámara de Diputados, donde comparte banca con Maura Gruber, la otra banca libertaria misionera en el recinto.

“Venimos de distintos estilos y distinta formación. Soy de un cuadro mucho más técnico, mucho más político. Diego es un gran divulgador de la ideas”, dijo Núñez al marcar las diferencias con su compañero de escudería, que advierte que la candidatura no está definida.

Diego Hartfield, Adrian N&uacute;&ntilde;ez y Maura Gruber.

Diego Hartfield, Adrian Núñez y Maura Gruber.

Los opositores de Núñez, acusan al diputado provincial de tener contactos con los sectores que cuestiona y se alejan alegando una conducción demasiado personalista. Con todo, Núñez quiere poner en valor el trabajo de los últimos tres años y ya puso en marcha la construcción de una alternativa libertaria para disputar la gobernación en 2027. El desafío ahora es ampliar su espacio más allá de la estructura partidaria y convertir el respaldo nacional de Milei en una propuesta competitiva en Misiones.

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