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DISCUSIÓN 2027

Gustavo Sáenz planifica las elecciones de Salta para mayo y cranea la avanzada final por su re-reelección

Firmará el decreto antes de fin de mes. Su ministro de Gobierno dijo que "no hay ninguna duda" de que puede pelear un tercer mandato. Un ojo en la Corte.

Letra P | Maira López
Por Maira López
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, va por su re-reelección.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, va por su re-reelección.

La avanzada final de Gustavo Sáenz por su re-reelección tiene fecha. El gobierno de Salta firmará el decreto que convocará a los comicios provinciales durante octubre. La fecha probable es el 16 de mayo. En noviembre, el gobernador dice que decidirá qué hará, pero su equipo dice que "no hay ninguna duda" de que podrá ser candidato.

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Letra P | Maira López
Maira López

“Lo que está previsto es que sea ahora en octubre la presentación del llamado a elección”, explicó el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún. El funcionario señaló que el gobierno provincial ya definió que los comicios serán en mayo y que resta resolver la fecha exacta. La nueva legislación electoral establece que la convocatoria debe realizarse con seis meses de anticipación.

El desdoblamiento aparece, entonces, como el primer dato concreto. El Ejecutivo sostiene que Salta debe discutir sus autoridades provinciales y municipales en una elección separada de la nacional, entre otras razones por las diferencias entre los sistemas de votación. Pero con el cronograma electoral comienza a tomar forma también la discusión central de la política salteña, sobre si Sáenz buscará un tercer mandato.

La re-re de Gustavo Sáenz

Consultado sobre la posibilidad de una nueva candidatura de Sáenz, Jarsún fue categórico. “Para mí, no hay ninguna duda que puede”, afirmó. Y agregó: “Está totalmente en condiciones, habilitado y legalmente puede ser candidato”.

El ministro atribuyó las dudas a quienes, según planteó, buscan instalar una discusión política sobre una cuestión que para el Gobierno está resuelta. También defendió la reforma constitucional que limitó los mandatos y sostuvo que fue una decisión destinada a favorecer la renovación democrática.

Gustavo Sáenz.

Gustavo Sáenz.

La posición de Jarsún aparece mientras el oficialismo comienza a ordenar su estrategia electoral. La previsión política es que Sáenz avance en noviembre con la definición de su candidatura, aunque todavía no existe un anuncio formal del gobernador.

Mientras tanto, las especulaciones corren. Nadie quiere asumir públicamente el deseo de postularse a la gobernación si Sáenz no puede, pero ya hay nombres en danza. Sin embargo, buscar un tercer mandato es el plan A del gobernador y encuentra en los intendentes su principal apoyo.

El gobernador se adelantó a la discusión judicial

La eventual re-re dejó de ser una especulación de dirigentes y comenzó a instalarse como una disputa política y jurídica desde fines del año pasado. Incluso el gobernador advirtió en junio de este año que si no lo dejan ser candidato, lo estarían "proscribiendo” y, en otra aparición pública, sostuvo que la Constitución lo habilita, aunque aclaró que decidirá en su momento si finalmente se presenta.

La reforma constitucional impulsada por el propio Sáenz en 2021 estableció que gobernador y vice pueden ser reelegidos una sola vez de manera consecutiva. El punto en discusión es cómo debe computarse el mandato que el actual mandatario inició antes de la entrada en vigencia de esa reforma.

Gustavo Sáenz en la última elección de Salta.

Gustavo Sáenz en la última elección de Salta.

El argumento del oficialismo es que su primer período no debería computarse bajo la nueva Constitución. De esa interpretación surge la posibilidad de que Sáenz pueda presentarse en 2027 por un tercer mandato consecutivo. La oposición y otros sectores sostienen la interpretación contraria. Ahora, con el decreto electoral en preparación, la discusión deja de ser abstracta.

El antecedente que miran Salta

La discusión tiene además un escenario judicial más amplio. El caso de Gildo Insfrán en Formosa volvió a colocar a la Corte Suprema en el centro del debate sobre las reelecciones provinciales. El máximo tribunal aceptó intervenir en el planteo que cuestiona la constitucionalidad de una cláusula que permite al gobernador formoseño buscar su noveno mandato, pero todavía no resolvió el fondo del caso.

Son varios los gobernadores del Norte Grande que esperan un guiño de la Corte Suprema para ir por su reelección.

Son varios los gobernadores del Norte Grande que esperan un guiño de la Corte Suprema para ir por su reelección.

El antecedente es seguido de cerca en Salta porque el planteo de Sáenz tiene un punto de contacto: la discusión sobre cómo se computan los mandatos cuando una reforma constitucional modifica los límites de la reelección. Cierto es que Sáenz iría recién por su tercer mandato y no por el noveno, como Insfrán.

Así, el escenario comienza a ordenarse en tres fechas. Octubre aparece como el mes del decreto de convocatoria; noviembre, como el momento político en el que Sáenz podría definir su candidatura; y mayo de 2027, como el mes elegido para las elecciones provinciales.

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