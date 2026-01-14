Axel Kicillof e intendentes avanzarán con un proyecto de ley para recuperar las reelecciones indefinidas

Axel Kicillof encabezó este miércoles en Villa Gesell la primera reunión del año del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Allí se abordaron tres temas centrales en la agenda política de ese sector: la construcción nacional de cara a la elección presidencial de 2027, las reelecciones indefinidas para los intendentes y la elección del PJ bonaerense .

“La conclusión de todos los presentes es que 2026 es el año de la construcción amplia y federal para 2027”, afirmó a Letra P una fuente que participó del encuentro. En ese sentido se trazaron algunas líneas de trabajo. Sobre la reelección de los intendentes se definió avanzar por la vía legislativa. En cuanto al PJ se informó sobre los avances hasta la fecha, especialmente en lo concerniente a avales y afiliaciones ante una eventual disputa interna, aunque se trabaja para conseguir una lista de unidad.

Minutos antes de la siete de la tarde, y después de finalizada la primera conferencia de verano de Kicillof en el Golf Club de Villa Gesell , el gobernador encabezó el encuentro del que participaron una treintena de dirigentes durante una hora. Estaban, entre otros, la vicegobernadora Verónica Magario ; el anfitrión, Gustavo Barrera , miembros del gabinete, los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Fabián Cagliardi (Berisso) y Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita). También hubo presencia de legisladores provinciales como Mariano Cascallares , y nacionales como la diputada Victoria Tolosa Paz .

“Se hizo un repaso de la situación económica, de la situación del turismo en la provincia, porque había varios intendentes de la zona, y políticamente que este año tiene que ser el año de la construcción para ser alternativa en 2027”, afirmó ante la consulta de este medio una fuente que participó del encuentro. A partir de ese punto, se estableció trabajar territorialmente con los intendentes y referentes locales, además de hablar “con todos los sectores, incluso aquellos que no son tan amigables con nosotros pero que igualmente están siendo víctimas de este modelo económico nacional”.

Primera reunión del MDF en Villa Gesell, junto al Gobernador @Kicillofok , @magariovero , @Carli_Bianco y Ministros. Conversamos sobre el futuro del espacio, los desafíos que se vienen y las elecciones del PJ. Desde la Provincia, construimos una alternativa para todo el país. pic.twitter.com/lLyWZeBjt2

Otro eje del encuentro fue la reelección indefinida de los intendentes e intendentas, un tema recurrente en las reuniones del MDF ya que la mayoría no podrá presentarse nuevamente en 2027 si no se modifica la norma que impone un máximo de dos mandatos consecutivos. “Estuvimos todos de acuerdo en que hay que trabajar políticamente para que haya reelecciones”, afirmó uno de los presentes y explicó que “se va a generar un proyecto por la vía legislativa”, aunque no hay fecha aún para su presentación ya que formaría parte de un paquete de reforma política mayor.

El gobernador dijo en el encuentro que el MDF ya manifestó que está a favor de las reelecciones indefinidas de los intendentes y que cada sector “tiene que posicionarse” y “blanquear qué opina”. En ese sentido aclaró que se entendía que el massismo, por ser uno de los impulsores de la norma que pone tope a las reelecciones, estaba en contra.

En el kicillofismo pretenden que La Cámpora y los sectores alineados con CFK digan públicamente si están en contra o a favor de la modificación de la ley. Cabe recordar que el año pasado ese sector presentó un proyecto que contemplaba la reelección indefinida para cargos legislativos pero no así para los cargos ejecutivos en los municipios.

En la última conferencia de prensa que dio, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya había adelantado que el ejecutivo bonaerense iba a avanzar en ese sentido. "Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires", dijo en ese entonces, al tiempo que calificó la restricción actual como "proscriptiva".

PJ bonaerense: afiliaciones y avales ante una posible interna

La renovación de autoridades del PJ bonaerense, estipulada para el 15 de marzo, también fue tema de conversación aunque no se mostraron mayores avances. “Expusieron los que están trabajando el tema, los apoderados, etc. Pusieron en autos al conjunto lo que se está haciendo con el tema de las afiliaciones, los avales”, afirmó uno de los presentes, aunque aclaró que “hay que definir cómo avanzar en una lista de unidad”, aunque “si no se puede”, habrá que tener “todo previsto para una elección”.

No obstante, otro integrante del MDF afirmó a este medio que no hubo mayores avances en las conversaciones con el kirchnerismo que también pulsea por retener la conducción del partido hoy en manos de Máximo Kirchner.

Mientras tanto el calendario electoral avanza. El jueves 22 comienza el periodo de atención mesa de entradas de la Junta Electoral. Desde ese día y hasta el 27 es la exhibición de padrones. El martes 2 de febrero vence el plazo para presentación de avales y el 8 es la fecha límite para la presentación de lista.