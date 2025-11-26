Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro impulsan a Gisela Scaglia como presidenta de Provincias Unidas

Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro impulsan a Gisela Scaglia en la jefatura del bloque de Provincias Unidas

Rumbo a la sesión preparatoria del 3 de diciembre en la Cámara de Diputados, son frenéticas las negociaciones que tienen por objetivo la configuración de los bloques en el recinto. Los gobernadores Martín Llaryora ( Córdoba ) y Maximiliano Pullaro ( Santa Fe ) impulsan a Gisela Scaglia como jefa de Provincias Unidas .

La agrupación federal no tiene un número cerrado todavía, pero la expectativa es presentar un único bloque compuesto por los nuevos aportes de los seis gobernadores que participaron del proyecto opositor a Javier Milei el 26 de octubre, más los integrantes con mandato vigente hasta 2027 que son parte de Encuentro Federal , bajo el comando de Miguel Ángel Pichetto .

Como contó Letra P , la meta optimista situaba un debut con 20 integrantes que podría ubicarlos como tercera fuerza en el recinto. Si embargo, en el grupo más cercano al actual presidente del bloque resisten la propuesta de los mandatarios de la Región Centro y piden continuar bajo el liderazgo del bonaerense.

La negociación se llevaba adelante este miércoles en completo hermetismo, pero el nombre de la dirigente del PRO asomaba con un cierto consenso para presidir un colectivo que, tras la derrota de del 26 de octubre de Provincias Unidas , no sabía si se presentaría unificado o bajo la forma de un interbloque.

Sin embargo, Pichetto también conserva apoyos como los de Nicolás Massot o Esteban Paulón. Este eje quiere cara dura para Milei. Cabe recordar que los gobernadores están en nueva fase de redefinición de su relación con la Casa Rosada.

Las apuestas se dividían: algunas regaban la idea de que no se lograría un acuerdo opositor y otras, que triunfaría la unidad, pese a las labores de La Libertad Avanza (LLA) para lotear lo más posible a la oposición.

La cautela de Gisela Scaglia

El primero en apoyar a Scaglia fue, naturalmente, Pullaro. El cordobés Llaryora sumó su voto a favor caída la posibilidad de que fuera su antecesor en el cargo, Juan Schiaretti.

El cofundador del cordobesismo ya había avisado que no le interesaba disputar poder con Pichetto, quien también suena como autoridad de Cámara. Los adláteres del tres veces gobernador fueron bajando la expectativa en torno a esa posibilidad al afirmar que “El Gringo” sería uno más en el recinto.

La noticia de su intervención cardíaca programada en la Fundación Favaloro para este viernes terminó de sacarlo del juego de nombres, mientras sus alfiles ratifican que no está en duda su asunción como diputado.

El entorno de Scaglia mostró cautela ante la versión que la colocaba en la silla de mando. Recocieron que las negociaciones eran complejas, pero que hay voluntad si los gobernadores alumbran en consenso.

La Provincias Unidas blue de Gustavo Saénz

Detrás del apuro que se respiraba en Provincias Unidas de mostrar el fin del proceso con la formalización de un único bloque puede anotarse la movida de otras “provincias unidas” que tienen al salteño Gustavo Sáenz como principal promotor de un interbloque.

En la Casa de Salta de Buenos Aires se reunirán este jueves el anfitrión y sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y podría sumarse el santiagueño Gerardo Zamora.

Como anticipó Letra P, Sáenz está decidido a ser protagonista del próximo Congreso con el armado de interbloques en ambas cámaras, con otros partidos provinciales. La semana pasada viajó a Buenos Aires y reclutó a sus filas a ex-LLA y a peronistas díscolos y en su gira mediática puso límites: aclaró que necesita gestos de Javier Milei para ayudarlo.