Directorio ampliado del Banco Provincia: el peronismo y la oposición esperan por la firma de Axel Kicillof

Todavía no salió el decreto con las designaciones de la nueva mesa. La Cámpora, el FR, el PRO y la UCR, a la expectativa por la duración de los mandatos.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Cargos para todos: quiénes ocupan las 14 sillas del Banco Provincia

Por  Macarena Ramírez

El 23 de diciembre se promulgó la modificación a la carta orgánica del Bapro que suma cargos en su directorio y crea un Consejo asociado y una Sindicatura. No obstante, en esa oportunidad no se oficializaron los nombres que ocuparán esas sillas, votados por la Legislatura bonaerense antes de la publicación en el Boletín Oficial de los cambios en la norma.

La ley, sancionada los primeros días de diciembre, fue un acuerdo entre el peronismo, la UCR y el PRO para autorizar el endeudamiento al Ejecutivo bonaerense, lo que causó la furia de La Libertad Avanza. Así, se reformó la Ley 15.562 que amplió el directorio del Banco, se creó un Consejo de Directores Asociados y una Sindicatura colegiada.

Cuattromo y Kicillof
Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, y Axel Kicillof.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, y Axel Kicillof.

Qué pasa con el decreto de Axel Kicillof

Según fuentes del Bapro, este jueves 15 de enero debía salir publicado en el Boletín Oficial el decreto de Kicillof con las designaciones para el directorio. No obstante, en Gobernación y en los diferentes partidos que tendrán representantes en esa mesa, desconocían la fecha exacta de la oficialización. En algún caso, sugirieron que eso podría suceder la semana que viene y que todo marcha de acuerdo a lo previsto.

Según pudo saber Letra P, la demora se debe a cuestiones administrativas y de logísticas, más allá de que el gobernador pasó unos días en la costa atlántica y que recién ahora comenzarían las firmas de algunos decretos. De hecho, la firma podría darse antes de fines de enero, con la definición respecto a la duración de los mandatos del nuevo directorio, que podría ir de dos a cuatro años, según las funciones.

recinto senado
El Senado bonaerense aprobó en diciembre los pliegos para el nuevo directorio.

El Senado bonaerense aprobó en diciembre los pliegos para el nuevo directorio.

Qué cambios habrá en el Banco Provincia

Según establece el artículo 1° de la norma que se promulgó el 23 de diciembre, el directorio del Banco Provincia pasará a estar integrado por un presidente y nueve vocales (eran ocho) designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado -cosa que ya sucedió-. Los cargos serán por cuatro años. Sin embargo, el PRO, la UCR, La Cámpora y el Frente Renovador aguardan este ítem para conocer si finalmente será así o en algunos casos la duración será de dos años.

El artículo 2° incorpora el Consejo de Directores Asociados, un órgano consultivo integrado por tres vocales que podrán emitir opiniones técnicas, recomendar buenas prácticas de gobierno corporativo, ética y transparencia, y elaborar informes estratégicos, con voz pero sin voto en las reuniones del directorio.

La ley también crea una Sindicatura colegiada, compuesta por dos síndicos, que tendrá a su cargo velar por la legalidad de los actos del directorio, controlar procedimientos internos y supervisar el cumplimiento del Código de Gobierno Institucional y el Código de Ética del Banco. Los síndicos también participarán con voz pero sin voto y deberán contar con formación en Derecho, Contaduría o disciplinas afines, además de experiencia en control público y auditoría.

Banco Provincia.

Banco Provincia.

Los 14 nombres para el directorio del Banco Provincia

El proyecto fue aprobado el 4 de diciembre en el parlamento bonaerense en el marco de las negociaciones por la Ley de Financiamiento solicitada por Kicillof, que pedía autorización para tomar deuda por más de 3.000 millones de dólares. En la jerga se habla de directores clase A y directores clase B. Los nombres que ocuparán los 14 cargos en el directorio son:

- Javier Osuna (Frente Renovador).

- Sergio Bordoni (Frente Renovador).

- Carlos Moreno (MDF).

- Julio Pereyra (MDF).

- Alejandro Formento (MDF).

- Carlos Orsingher (MDF).

- Rodrigo Rodriguez (La Cámpora).

- Laura González (La Cámpora).

- Gabriela Demaría (kirchnerismo).

- Fernando Rozas (Unión y Libertad).

- Matías Fernando Ranzini (PRO).

- Adrián Urreli (PRO).

- Marcelo Daletto (UCR).

- Fernando Pérez (UCR).

