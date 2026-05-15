Gabriel Bornoroni sale a la caza de cordobesistas desencantados con una plataforma de denuncias

Gabriel Bornoroni decidió que su 2027 electoral empiece ahora. El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, con una pieza audiovisual, oficializa sus ambiciones para suceder a Martín Llaryora en la gobernación de Córdoba .

Con un movimiento que combina estética digital, lenguaje de calle y una estrategia de pinzas sobre el electorado que, históricamente, le ha sido esquivo a las fuerzas de derecha en la provincia, el video apunta a los sectores populares.

La presentación de esa página web que busca recibir denuncias contras las medidas y políticas provinciales, será este sábado en el salón Alto Botánico, donde participará el senador aliado, Luis Juez .

Bajo la consigna QueAbusoCba.com , Bornoroni lanzó una plataforma digital diseñada específicamente para canalizar el malestar social acumulado. El concepto no es azaroso ni producto de un laboratorio de marketing porteño; "¡Qué abuso!" es la interjección cordobesa por excelencia para denunciar un exceso o una injusticia cotidiana.

En el spot, diversos actores personifican a ciudadanos de a pie de sectores de clase baja y media, lidiando con la burocracia, la inseguridad y el pago de impuestos, servicios y “cualquier otro tipo de abusos de la casta en la provincia”, explica el sitio.

Bornoroni Gabriel Bornoroni, en modo candidato

Lo llamativo no es solo la denuncia, sino la apropiación del lenguaje popular para hacer algo que no es propio del armador de LLA en Córdoba: confrontar directamente con el aparato estatal de la provincia, tomando un modelo similar al de Rodrigo de Loredo.

Tras varios escándalos del gobierno nacional y la caída de la imagen de varias figuras del partido violeta, el estacionero sale, con video y web bajo el brazo como estrategia de posicionamiento, a mostrar los dientes.

El electorado de Martín Llaryora, el objetivo de LLA

Para entender el movimiento de Bornoroni solo hay que mirar el mapa de las elecciones de 2023. El dato que desveló a los estrategas libertarios tras la victoria de Javier Milei fue la composición segmentada de su electorado en la provincia. Si bien en "la Docta" el León arrasó, sus picos de performance se concentraron en los barrios más exclusivos, los countries y el cinturón de clase media-alta de la capital.

Embed - Gabriel Bornoroni on Instagram: "¿CUÁNTAS VECES POR DÍA DECÍS “¡QUÉ ABUSO!” EN CÓRDOBA? Cuando pagás los impuestos. Cuando tenés que hacer trámites inútiles. Cuando un bache en la calle te rompe una goma. Y en muchas situaciones más... Lanzamos QueAbusoCba.com. Una plataforma para que los cordobeses denuncien los abusos e injusticias que sufren todos los días en nuestra provincia. Queremos darles una voz. Todas las denuncias serán usadas para mapear los problemas de nuestra provincia y empezar a diseñar las soluciones. Es hora de que Córdoba se ponga de pie. Este es el primer paso." View this post on Instagram

En contraste, el peronismo cordobés ha logrado blindar su hegemonía en las barriadas más postergadas. Es en esos sectores populares donde el PJ despliega su mayor presencia territorial y donde la narrativa libertaria, hasta ahora, era vista como un fenómeno de élites o de jóvenes de clase media. El desafío de Bornoroni, un hombre del Círculo Rojo local, es perforar ese "techo de cristal" y entrar en territorios donde la estructura del PJ parece imbatible.

El spot de Bornoroni apunta directo a ese corazón geográfico y social. Al utilizar la jerga local y mostrar realidades crudas, su intención es clara: posicionar a La Libertad Avanza como la herramienta política del vecino contribuyente para terminar con 26 años de hegemonía ininterrumpida del PJ.

Almuerzo con Luis Juez; Rodrigo de Loredo, ¡afuera!

La puesta de marcha, oficialmente, de esta plataforma y de sus ambiciones ejecutivas tendrá lugar este sábado en un almuerzo en el Alto Botánico, un salón en la zona noroeste de la capital. La foto del evento promete enviar señales nítidas a la interna de la oposición. Bornoroni estará acompañado por el senador Juez, quien se ha convertido en su aliado estratégico más sólido en la provincia.

La presencia del líder del Frente Cívico no es menor. Juez aporta el "baño de pueblo" y la combatividad discursiva que Bornoroni busca absorber. Sin embargo, el dato político más potente es la ausencia -o el vacío que continúa- de Rodrigo de Loredo.

bornoroni juez locro 1 de mayo Gabriel Bornoroni y Luis Juez en el loco por el Día del Trabajo

El exdiputado radical ya está en modo campaña. Recorre los departamentos de la provincia, puntea nombres y no muestra la más mínima intención de ceder el liderazgo de una eventual coalición opositora.

En el entorno de Bornoroni saben que el radicalismo es un aliado necesario pero un competidor incómodo. Al invitar a Juez y postergar a De Loredo, el jefe de la bancada libertaria le marca la cancha a la UCR y refuerza su intención de sumar sólo a algunos dirigentes del centenario partido.