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LA SUB 20 VIOLETA

Karina Milei quiere más dirigentes purasangre: lanza una escuela de jóvenes liberales

Sebastián Pareja, mentor del proyecto que impulsa concejales de 18 años, dictó la primera de 11 clases de formación. Reforma constitucional en la mira.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Jóvenes libertarios y Pareja, el armador de Karina Milei en Buenos Aires

Jóvenes libertarios y Pareja, el armador de Karina Milei en Buenos Aires

La Libertad Avanza busca consolidar su estrategia de reproducción dirigencial en Buenos Aires con dos iniciativas que surgen del armado de Karina Milei: al proyecto que reduce de 25 a 18 años la edad mínima para acceder a una banca en los Concejos Deliberantes, le sumó el lanzamiento de un programa de formación política para jóvenes.

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La conducción bonaerense que lidera el diputado Sebastián Pareja considera que una parte importante del electorado que acompañó a Javier Milei en 2023 ya desarrolla tareas de militancia en universidades y municipios de la provincia. El objetivo pasa por transformar ese respaldo militante en participación institucional y ampliar la presencia de dirigentes jóvenes en la política local.

En ese marco, el karinismo presentó esta semana el Programa de Formación de Jóvenes Liberales. La primera clase se realizó en la sede partidaria de San Telmo y estuvo encabezada por Pareja, el presidente de LLA bonaerense.

La Libertad Avanza sub 20

Según pudo saber Letra P, la iniciativa fue diseñada para formar nuevos cuadros con herramientas de “construcción territorial, comunicación política, gestión pública, estrategia electoral, batalla cultural y liderazgo”. En ese esquema juegan el coordinador de Juventud, Sebastián Acuña; la diputada provincial Geraldine Calvella y la diputada nacional Miriam Niveyro.

Será un programa de 11 clases en modalidad híbrida para formar a casi 500 participantes. Entre los expositores invitados para esas clases figuran Pareja, Pablo Dons, Bertie Benegas Lynch, Niveyro, Iñaki Gutiérrez, Juan Ignacio Belbis, Matías de Urraza, Federico Sturzenegger, Pilar Urbina, Fernanda Collinao y Alejandro Carrancio.

La conducción libertaria considera que la formación de dirigentes responde a una estrategia más amplia para profesionalizar el partido, fortalecer la gestión interna y consolidar equipos con capacidad para sostener el crecimiento de la organización en la provincia.

Sebastián Pareja y jóvenes de La Libertad Avanza.

Sebastián Pareja y jóvenes de La Libertad Avanza.

El proyecto para bajar la edad de los concejales

La apuesta por la juventud también quedó reflejada en una iniciativa legislativa presentada hace dos semanas en la Legislatura bonaerense por el diputado provincial Pablo Morillo, que propone reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal.

En el karinismo creen que muchos militantes ya desempeñan funciones técnicas y partidarias, pero consideran necesario adecuar la normativa vigente para permitir que también puedan competir por cargos electivos en los municipios. En principio, no hay resistencia en el resto de los bloques legislativos, aunque para ello habrá que modificar la constitución provincial, que en su artículo 191 fija en 25 la edad mínima de acceso a una banca.

El objetivo de la principal oposición al gobierno de Axel Kicillof es fortalecer la preparación política de la militancia juvenil para mejorar la organización territorial y consolidar una nueva generación de dirigentes para disputar espacios de poder en los municipios bonaerenses.

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