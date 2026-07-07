El triunfo de Argentina en el Mundial lleva al alargue la tregua entre los Milei y Chiqui Tapia

Emoción, desahogo, alivio. Lo que sintió cualquier argentino este martes, potenciado, Claudio Chiqui Tapia , en el estadio de Atlanta . El triunfo de la selección argentina frente a Egipto le dio al presidente de la AFA una vida más y alargó la tregua que mantiene con el gobierno de Javier Milei .

“Estuvimos a 10 minutos de recuperar el fútbol argentino”, le escribieron a Tapia en redes sociales el viernes pasado, después del agónico triunfo de Argentina frente a Cabo Verde. El titular de la AFA había visto venir la noche. Una prematura eliminación de la Selección hubiera reactivado la embestida contra la conducción de la casa madre del fútbol argentino, que por ahora tienen congelada el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , y el último Mundial de Leonel Messi .

En el tapismo acusaron por los mensajes negativos al sector del Gobierno que responde a Santiago Caputo . Señalaron cuentas troll ligadas al asesor presidencial y vinculadas a River Plate, el equipo más identificado con los libertarios y enfrentado a la conducción de la AFA. Como en muchos otros temas, la posición frente a Tapia también divide aguas en el oficialismo.

A contramano de lo que sucede con Caputo, la AFA tiene ahora un vínculo amistoso con Karina Milei , vía Mahiques y también a través del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, amigo personal de Tapia. Eso, sin contar que el titular de la AFA cuenta con el claro respaldo de Messi y de los símbolos intocables de la Selección.

“Argentina nunca se rinde”, festejó este martes Karina Milei, en diálogo con Neura. A la hermana del Presidente nunca se le escucha la voz. Pero este martes salió a festejar el triunfo de la Selección en público, a dúo con su hermano. Para la Casa Rosada también fue un alivio. Aunque no tiene influencia en el voto, cualquier gobierno entiende que la sociedad argentina está más feliz cuando la Selección de fútbol tiene éxito.

"Argentina nunca se rinde"



Karina Milei celebró el triunfo de la Selección contra Egipto, dijo que "siempre tuvo fe" y contó: "Lo estábamos viendo con Javier, sufriendo un montón".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/nJUOoEYquc — Corta (@somoscorta) July 7, 2026

De acuerdo con una encuesta reciente de la consultora Zentrix, el 23,3% de la gente cree que el Mundial distrae de las preocupaciones económicas y un 56,8% piensa que lo hace parcialmente. En tanto, el 56% entiende que un buen desempeño de la selección argentina mejoraría parcialmente el humor social, mientras que un 20,7% está convencida de que eso sucedería. Es un alivio en medio de la crisis que golpea a la economía doméstica, que marida a la perfección con la tregua que Milei selló con la AFA cuando decidió nombrar a Mahiques en Justicia.

El ministro maniobra sin demasiado disimulo en favor de Tapia y Pablo Toviggino, con quienes lo une una relación estrecha. A mediados de junio, impulsó la designación de Agustín Rubiero en la Sala D de la Cámara Civil, el tribunal que avaló la mudanza de la AFA a la provincia de Buenos Aires y la sacó de la órbita de la Inspección General de Justicia, que avanzaba en los peritajes de sus balances. Rubiero es ex miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Mientras, en la entidad que rige los destinos del fútbol siguen con atención los movimientos de la causa por retención indebida de aportes que investiga Diego Amarante. El juez en lo penal económico ya procesó a Tapia y Toviggino por evasión de impuestos y ahora intenta quedarse con el expediente de la mansión de Pilar, hoy en manos de la jueza María Verónica Straccia.

De un spot por la identidad junto a Abuelas de Plaza de Mayo en 2014 a una foto con Trump en la previa del Mundial 2026



Entre saludos protocolares, causas sociales y silencios calculados, Messi construyó una rara excepción: ser el ídolo de todos sin pertenecer a nadie



… pic.twitter.com/CE7aW8wQZD — LETRA P (@Letra_P) June 25, 2026

En tanto, la Cámara en lo Penal Económico le envió a Straccia la causa que investigaba el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, más cercano a los intereses de la conducción de la AFA. El tironeo sigue y todavía no inquieta a Tapia y Toviggino, que tienen como aliados a Mahiques y al operador judicial Daniel Angelici, el expresidente de Boca que está en diálogo con el sector de Karina.

Con ese frente cerrado, leen en el tapismo, los embates son dirigidos por Caputo y por el establishment que representan el grupo Clarín y La Nación, que mantienen vivo el fuego contra la dirigencia de la AFA aún en medio del Mundial. A ese sector adjudican el fogoneo del encuentro organizado por el Interamerican Institute for Democracy (IID), que se celebró la semana pasada en Miami bajo el título "Fútbol, corrupción y justicia". “Montan un show contra la AFA en medio del Mundial. Es insólito”, apuntaron desde el entorno de Tapia.

Hoy se realizó el foro “Futbol, Corrupción y justicia” en el Trump Doral center de Miami.



Gracias al @Intdemocratic por la invitación y la excelente organización.https://t.co/2sCEttFDav — Matías Yofe (@matiasyofe) July 1, 2026

El evento contó con la presencia del empresario Guillermo Tofoni – que estuvo en juicio con la AFA-; el dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe; los periodistas Nicolás Pizzi y Luis Gasulla; y Mariano Federici, extitular de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri. Días más tarde, se supo que en Estados Unidos se activó una investigación de agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia que involucra a la conducción de la AFA.

La encuesta de Zentrix sobre el Mundial.

La foto de Lionel Messi

En medio de la tensión, fue llamativa la foto que posteó esta semana junto a Messi el periodista español y fundador de La Derecha Diario, Javier Negre, muy cercano a Milei.

Los libertarios agitaron la postal en redes como un triunfo. A pesar de que el medio dedicó varias notas contra la conducción de la AFA en el pasado, en la cúpula de la entidad no hubo revuelo. Con la tregua vigente, el acceso a una zona híper restringida y la foto habrían sido habilitados por el propio Tapia.