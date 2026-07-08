El pacto del Colo: los gobernadores vuelven a arropar a Javier Milei en otra vigilia del 9 de Julio en Tucumán

En su primer test como jefe de gabinete, Diego Santilli le podrá ofrendar a Javier Milei una nutrida foto con gobernadores . Será durante la vigilia por el Día de la Independencia , en la medianoche de Tucumán , dos años después de la fría noche en la que se firmó en ese mismo lugar el Pacto de Mayo .

El gobierno tucumano dio a conocer el martes por la noche una lista preliminar de gobernadores confirmados. La presencia final, en varios casos, está sujeta a cuestiones logísticas. Serán 14 gobernadores y una vicegobernadora los que acompañen a Milei en el acto frente a la Casa Histórica de Tucumán, donde hace 210 años se firmó la declaración de independencia.

Además del anfitrión Osvaldo Jaldo , que se encargó de cursar las invitaciones a sus pares, dirán presente otros seis gobernadores del Norte Grande : Raúl Jalil , de Catamarca ; Leandro Zdero , de Chaco ; Juan Pablo Valdes , de Corrientes ; Carlos Sadir , de Jujuy ; Gustavo Sáenz , de Salta ; y Elías Suarez , de Santiago del Estero . Salvo el santiagueño, el resto se trata de mandatarios que o tienen acuerdos con la Casa Rosada , como Zdero, o han sido parte de la oposición dialoguista para obtener concesiones del Gobierno, con mayor o menor nivel de éxito.

La Región Centro dirá presente, pero a media máquina. Rogelio Frigerio , de Entre Ríos , asistirá en virtud de su acuerdo con La Libertad Avanza . Del otro lado del río Paraná, el santafesino Maximiliano Pullaro avisó que no irá. Martín Llaryora quedó a mitad de camino: no irá, pero enviará a su vicegobernadora Myrian Prunotto y su ministro de Gobierno, Manuel Calvo .

Cuyo tendrá una presencia más amplia. Irán Alfredo Cornejo , de Mendoza , otro de los que en las elecciones del año pasado firmó una alianza estratégica con los violetas, y Marcelo Orrego , de San Juan . De la Patagonia , viajarán el chubutense Ignacio Torres , el neuquino Rolando Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal .

Javier Milei y 18 gobernadores, protagonistas de la fría noche tucumana en la que se firmó Pacto de Mayo, el 9 de julio de 2024.

Los que no irán son Sergio Ziliotto, de La Pampa, ni Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. No son los únicos peronistas en pegar el faltazo, ya que Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa) se anotan en esa lista. De los dialoguistas, no irán el rionegrino Alberto Weretilneck, el puntano Claudio Poggi, el misionero Hugo Passalacqua ni el porteño Jorge Macri.

Por qué los gobernadores van a bancar a Diego Santilli

La decisión de los gobernadores es leída como una continuación a lo que fue la asunción de Santilli como jefe de gabinete, a la que asistieron 13 mandatarios y ofrecieron una imagen que podría haber sido titulada “volvió la política”. Sin embargo, no lo hacen por caridad.

La mayoría de ellos está en una negociación constante por recursos con la Casa Rosada y la entronización del “Colo” los ilusiona con que esta vez sí lograrán que Milei abra su billetera. De hecho, Santilli ya dio pruebas de ello cuando ofreció los adelantos de coparticipación desde el Ministerio de Interior.

Los mandatarios provinciales llegarán a Tucumán con una ristra de pedidos que varían de acuerdo a las necesidades de cada territorio, pero que pueden resumirse en una sola cosa: plata. La mayoría coincide en la necesidad del regreso de la obra pública, especialmente en las rutas nacionales. Es un pedido que han repetido desde Sadir en el norte hasta Wereitlneck en el sur, pasando por Cornejo en Cuyo.

También figura en agenda la reversión del Gasoducto del Norte para reducir las importaciones de gas y el régimen de zonas cálidas en busca de moderar los costos de la electricidad en el Norte Grande.

Los apoyos que busca Javier Milei

La moneda de cambio es, en principio, la reforma política. La misión principal de Santilli es que los gobernadores aporten los votos necesarios para al menos suspender las PASO, una iniciativa clave en el plan reeleccionario de Milei. Tan importante es para la Casa Rosada que hasta pusieron sobre la mesa la posibilidad de jugar a media máquina en elecciones provinciales o el regreso de las listas colectoras, para asegurarles a los gobernadores que podrán conseguir diputados sin necesidad de enfrentar a La Libertad Avanza en octubre.

#ReformaElectoral Las "colectoras" que impulsa el Gobierno pierden respaldo en el Congreso



Los partidos provinciales prefieren suspender las PASO y repetir el esquema de 2025



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Sin embargo, salvo que Santilli viaje temprano habrá poco tiempo para la rosca. La llegada de la comitiva presidencial está pautada para las 22, y quienes viajes irán directo al homenaje a los próceres de 1816 que se hará una hora después en la Casa Histórica.

En la previa, a las 20.30, habrá una función de la obra “Celebrando la Independencia” en el Teatro San Martín. La mayoría de los gobernadores volverán después de la vigilia, de noche, para cumplir con la agenda que ya tenían planificada en sus provincias.