Santa Fe: la deuda y la crisis económica ponen a la cuenca lechera "al borde de otra 125"

La cuenca lechera de Santa Fe denuncia una grave crisis y advierte un conflicto en ciernes si no se revierte la situación de quebranto en los tambos.

El sector lechero de Santa Fe atraviesa una crisis sin antecedentes . La cuenca lechera registró una desaparición histórica de unidades productivas debido a la brecha entre el costo de producción y el precio que paga la industria. La crisis de consumo llevó al endeudamiento y al remate a cientos de chacareros , que advierten un conflicto en ciernes .

La mesa provincial de la lechería mantuvo una reunión este martes en la capital santafesina, donde representantes de los tamberos, de los colegios médicos veterinarios, de la industria láctea, del comercio, del Senasa y del INTA coincidieron en que el escenario es crítico. La cuenca lechera, concluyeron, vive una situación sin precedentes.

“Los tamberos viven con niveles de endeudamiento altísimos , nunca vistos”, dijo Pedro Morini , asesor de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe) en diálogo con Letra P .

Morini apuntó que los tambos que no entran en crisis son los que han puesto un pie en los negocios cerealeros o en el valor agregado de la soja o del maíz : “El resto de los lecheros está trabajando a pérdida desde hace bastante tiempo. No tienen más margen para reinventarse . Ya hicieron de todo”, lamentó Morini.

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“ Se anuncian récords en volúmenes exportados y en el ingreso de divisas, logros que son posibles fundamentalmente gracias al esfuerzo, la inversión y el compromiso del sector productivo. Sin embargo, quienes generan esa riqueza no participan de sus beneficios”, advierte el comunicado.

Morini fue menos críptico: “La plata queda en la cadena de producción. No hay más precios cuidados, no hay ninguna política que beneficie o ayude a los productores. Hay libertad para todo, pero esto es meter al zorro en el gallinero”.

Crisis de los tambos en Santa Fe

“Estamos a $100 de diferencia en materia de costo. Debería estar en 630 pesos y está en 520”, apuntó Morini, quien agregó que las ganancias de las unidades productivas ya no alcanzan para poder sostener la estructura de las chacras.

“La cantidad de tambos que se están cerrando es increíble. Hay una serie de remates en la zona que asusta”, planteó.

Una de cada tres unidades productivas lecheras (35%) se encuentra en territorio santafesino, seguido por los emprendimientos ubicados en Córdoba (28%), Buenos Aires (19,7%) y Entre Ríos (8,3%).

La caída en la cantidad de establecimientos lecheros es continuada desde hace más de una década. Santa Fe es la provincia más afectada.

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) detalla la existencia de 8813 unidades productivas en Argentina, pero si se observa el contador en retrospectiva la caída es impactante: en 2016, Argentina contaba con 11.531 tambos. Al iniciar la gestión de Javier Milei, a fines de 2023, se registraban 10.005 establecimientos lecheros.

Según los mismos registros, se perdieron 231 explotaciones lecheras entre mayo de 2025 y el mismo mes de 2026.

“Santa Fe es la provincia que más cantidad de tambos perdió en el último tiempo, porque son los más chicos los que se vieron más fuertemente golpeados. El sector lechero santafesino es sin dudas el más afectado”, subrayó el asesor de la Meprolsafe.

Además, deslizó que el peligro de la desaparición de poblaciones completas del interior provincial es completamente real. “El tambo es lo que da más vida a los pueblos del interior -explicó-. Cuando se apagan los tambos, terminan siendo pueblos fantasma”.

Deuda récord del sector lechero

El fantasma del endeudamiento y el estado de morosidad en Santa Fe pasó a convertirse en una realidad para la enorme mayoría de las actividades productivas.

Los productores lácteos no son una excepción, al punto de no poder afrontar los pagos, lo que en muchos casos obliga al remate de sus propiedades y ganado.

Morini esgrimió que existen lecheros “que están debiendo muchísimo dinero”, lo que pone en riesgo el capital del productor. El relevamiento del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea le pone cifras a esta aseveración.

Pedro Morini, asesor de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe.

Al finalizar el primer trimestre de 2026, el saldo de los préstamos bancarios asciende a $478.401 millones, lo que se traduce en 970 millones de litros de leche cruda.

El think tank cordobés estima que la deuda representa aproximadamente el 8,2% de la producción nacional anual de leche. Si se tiene en cuenta que el promedio 2019-2024 fue de entre 4 y 5 puntos porcentuales, según destaca el informe del IERAL, la deuda del sector lechero se ubica actualmente en un margen histórico desde que se tiene registro.

“Tengo miedo de que terminemos como con la (resolución) 125”, fustigó el productor lechero a Letra P y advirtió que es primordial buscar una salida para este conflicto, ya que los tamberos están al borde del quebranto. “Puede llegar a haber mucha bronca. Es una olla a presión”, advierte.

La industria lechera y la caída del precio al productor

Un comunicado de la Meprolsafe titulado “Alerta rojo: crujen los tambos” sostiene que el quebranto tiene origen en los niveles de endeudamiento de las unidades productivas y ubica su origen en la diferencia entre los precios de venta de los productores respecto de los precios en góndola.

Un relevamiento del OCLA apunta que “en el análisis interanual la variación de precios de la industria estuvo 12 puntos por encima de la variación del precio al productor (20,7% frente al 8,7%)”.

Asimismo, la variación acumulada desde enero de 2024 del precio de referencia de los tamberos “se ajustó 22,1 puntos porcentuales por debajo del Valor de Salida de Fábrica”.

Entre octubre de 2025 y abril de 2026, el precio de la leche subió 1,4%, mientras que la inflación acumulada entre esos meses fue del 19,6% según el INDEC. A su vez, el último informe sobre el consumo de leche del Observatorio arroja una caída del 2% durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto del mismo periodo del año anterior.