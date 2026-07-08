Salta: los intendentes arman la primera línea del operativo para empujar la re-re de Gustavo Sáenz

La discusión sobre la re-reelección de Gustavo Sáenz en Salta empieza a alejarse del terreno de la especulación. Luego de que el gobernador haya instalado la idea de una eventual "proscripción" en caso de que la Justicia no lo habilite para competir en 2027, intendentes y dirigentes del oficialismo activaron un operativo territorial para bancar la idea de otro mandato.

En menos de dos semanas se sucedieron tres movimientos que, leídos en conjunto, muestran una estrategia coordinada. Primero apareció " Convergencia ¡Que siga Gustavo Sáenz! ", un espacio lanzado por dirigentes de 38 municipios con el objetivo explícito de militar la continuidad del gobernador.

Después, el Foro de Intendentes renovó autoridades y varios jefes comunales pidieron públicamente que Sáenz siga conduciendo la provincia. Finalmente, desde el propio Ejecutivo salieron a poner paños fríos, pero no desautorizaron el mensaje. El resultado es un operativo clamor en marcha, cuidadosamente dosificado.

El puntapié inicial fue el lanzamiento de "Convergencia ¡Que siga Gustavo Sáenz!", presentado el 26 de junio como un espacio "pluralista y transversal" destinado a respaldar la gestión provincial de cara al período 2027-2031. El dato político no sólo estuvo en el nombre, sino también en que la organización se esmeró para tener presencia en 38 municipios.

La convocatoria designó coordinadores departamentales que recorran el territorio con la misión concreta de defender la gestión y convencer a la ciudadanía de que el ciclo político encabezado por Sáenz debe continuar. La conducción quedó integrada por dirigentes como Esteban "Tuty" Amat , presidente de la Cámara de Diputados de Salta; el exintendente de San José de Metán , Roberto Gramaglia ; la exintendenta de El Galpón, Helua Hatti ; el exdiputado provincial Horacio "Cheyene" Thomas ; Carlos Reynoso ; y el exconcejal de Las Lajitas, Ramón "Papuchi" Campos .

La primera reunión de "Convergencia ¡Que siga Gustavo Sáenz!", el espacio que busca trabajar el territorio de Salta.

La estrategia prevé asambleas y recorridas por distintos municipios para instalar una narrativa que contrapone la actual gestión con "los administradores del fracaso que gobernaron la provincia durante las últimas décadas". De esta manera, no se trata de una candidatura formal, pero sí de una estructura política creada exclusivamente para sostener la posibilidad de una continuidad.

El Foro de Intendentes se suma al mensaje

Cuatro días después llegó otra señal. Mientras en Buenos Aires asumía Diego Santilli como jefe de Gabinete, Sáenz decidió quedarse en Salta y mostrarse rodeado por los 60 alcaldes de la provincia durante la renovación del Foro de Intendentes.

La foto no fue casual. Tras ser ratificado como vicepresidente del organismo, el intendente de El Carril, Efraín Orosco, expresó lo que hasta entonces circulaba en voz baja. "El deseo de muchos intendentes es que Gustavo Sáenz siga conduciendo la provincia”, dijo. Así, la frase terminó de transformar el respaldo territorial en un posicionamiento político.

Vale decir que los intendentes constituyen la principal base de sustentación del saencismo. El salteño tiene el respaldo total de los jefes municipales, lo que lleva a que en la Legislatura también tenga una amplia mayoría, obviando la “piedra en el zapato” que le representan los legisladores libertarios en ambas cámaras.

Lo cierto es que los intendentes son quienes “administran el vínculo cotidiano con los vecinos” y quienes garantizan la estructura electoral en el interior provincial, por lo que si desde ese espacio aparece un pedido explícito de continuidad, esto implica mucho más que una expresión de simpatía y se convierte más en una señal de ordenamiento interno.

Sáenz se anticipó a la batalla judicial

El operativo encuentra un antecedente inmediato en las declaraciones del propio gobernador. Días antes, Sáenz había afirmado que si la Justicia no lo habilita para competir nuevamente será víctima de una "proscripción", instalando de antemano el marco político desde el cual pretende dar la discusión sobre la interpretación de la Constitución de esa provincia del Norte Grande.

Aquella definición llegó después de que el mandatario impulsara la reforma constitucional en 2021, promoviera la renovación de la Corte de Justicia y avanzara con modificaciones electorales que fortalecieron las coaliciones amplias. Se trata de tres movimientos institucionales que reconfiguraron el escenario político salteño y que podrían tener impacto en una eventual disputa por su habilitación electoral.

"Si no me dejan ser candidato, me estarían proscribiendo", dijo el gobernador de Salta, Sáenz



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@MairaLopez08 pic.twitter.com/9MVFeJdZel — LETRA P (@Letra_P) June 21, 2026

A pesar de las declaraciones del gobernador que dieron el puntapié inicial al operativo, el Ejecutivo salió a bajar la espuma. El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, relativizó las declaraciones de los intendentes y sostuvo que "falta mucho tiempo" para discutir candidaturas. Si bien interpretó las expresiones de respaldo como una manifestación política de los jefes comunales, insistió en que la prioridad sigue siendo gobernar, atender la caída de la coparticipación, reclamar recursos a la Nación y avanzar con las obras públicas.

La secuencia no parece improvisada. Primero fue el discurso sobre la posible proscripción. Después apareció una organización creada para militar su continuidad. Más tarde llegaron los intendentes reclamando un nuevo mandato. Y, finalmente, el Gobierno bajó el tono sin desmontar la operación. Esa doble estrategia permitió que el operativo avance sin que Sáenz quede formalmente al frente de la construcción.