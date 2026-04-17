Marcos Ferrer propuso internas en la oposición de Córdoba: Juez rechazó con chicana y Bornoroni se muteó

En una prórroga eterna, el intendente de Río Tercero y titular de la UCR de Córdoba , Marcos Ferrer , lanzó una proclama en favor de una "gran interna" entre la oposición para dirimir liderazgos. El senador Luis Juez enfrió cualquier entusiasmo frentista y cortó en seco la propuesta. Gabriel Bornoroni mantiene silencio y Encuentro Vecinal avala la propuesta.

El líder del Frente Cívico advirtió en Letra P que no existe una sintonía total de objetivos dentro del espacio y que, antes de discutir mecanismos de selección de nombres, la prioridad debe ser la confrontación directa contra el modelo del PJ cordobés de Martín Llaryora .

El planteo del riotercerense se apoya en la necesidad de ordenar una tropa que, tras la derrota provincial de 2023 y en las legislativas de 2025 quedó huérfana de un mecanismo claro de conducción.

Ferrer sostiene que una instancia de primarias abiertas o una interna robusta permitiría que la sociedad cordobesa valide quién debe encabezar el proceso de recambio: “Propongo que los presidentes de los partidos UCR, LLA, FC, PRO y Encuentro Vecinal Cba - que tenemos un núcleo de ideas en común- diseñemos un sistema de elección de candidatos a gobernador y a intendentes de cada una de las ciudades de la provincia”.

Un acuerdo entre los que coincidimos en que el tiempo del peronismo en Córdoba está acabado garantiza la victoria de la oposición en 2027. Para eso propongo que los presidentes de los partidos UCR, LLA, FC, PRO y Encuentro Vecinal Cba - que tenemos un núcleo de ideas en común-…

Para el titular del Comité Provincia, el fortalecimiento de la estructura opositora depende de una movilización que empiece por las bases y que ofrezca un horizonte de unidad institucionalizado, donde la UCR pretende recuperar el protagonismo perdido con Rodrigo de Loredo a la cabeza.

Luis Juez y la sospecha sobre los aliados

Sin embargo, Juez fue tajante al desestimar la agenda de Ferrer y focalizar su discurso en la ética política y la lucha contra la corrupción, elementos que considera los únicos movilizadores de la demanda social y a los que se los adjudica al oficialismo de Llaryora.

El senador, alineado al oficialismo nacional, cuestionó la urgencia por discutir candidaturas o métodos de votación interna cuando, a su juicio, el problema central de los cordobeses es cómo terminar con lo que denomina un ciclo agotado del peronismo.

juez bornoroni risa mejorada Luis Juez (der), junto a Gabriel Bornorni (centro) y Gonzalo Roca (izq).

Juez no solo tildó de secundario el debate metodológico, sino que elevó la apuesta al poner bajo sospecha la vocación opositora de ciertos sectores de la coalición, preguntando retóricamente si todos los integrantes de la oposición han mantenido la misma conducta de distancia y firmeza frente al oficialismo provincial como lo ha hecho el Frente Cívico.

“¿Has visto algún dirigente del Frente Cívico aceptar algún cargo del PJ? ¿Nos has visto compartir listas con el enemigo? ¿Tenes registro que alguna vez hayamos callado o acompañado algún hecho de corrupción? No, yo no estaría seguro de que todos queremos lo mismo y estemos alineados detrás de los mismos objetivos”, indicó a Letra P.

Encuentro Vecinal, a favor

Otra es la postura de Encuentro Vecinal. La presidenta del partido, Rosa Marcone, volvió reforzar la idea de un “frente de alternancia positiva”, avalando la propuesta de Ferrer.

En ese frente, propone, que estén unidos los referentes de la oposición y que se decidan los cargos por internas abiertas, con algún acuerdo de división de cargos “para que nadie se quede afuera”.

Gabriel Bornoroni no opina

Mientras tanto, el ecosistema libertario optó por el hermetismo frente al ruido de la interna radical. El entorno de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza, la instrucción fue evitar cualquier tipo de injerencia en los debates domésticos de la UCR.

En un contexto donde la Casa Rosada calibra su propia estrategia territorial en Córdoba, el silencio de Bornoroni le permite mantener las manos libres, sin quedar pegado a las disputas por los mecanismos de selección de una coalición que todavía no termina de definir su fisonomía.