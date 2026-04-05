El techo de Gabriel Bornoroni: la dependencia con Buenos Aires se paga en Córdoba

Gabriel Bornoroni eligió el silencio en el peor momento. Cuando la agenda política se recalienta, el jefe libertario en Córdoba se corre de escena y deja al descubierto un límite. Sin margen propio, depende de los tiempos y las crisis de Javier Milei . Su plan local para 2027 no será ajeno a esos vaivenes.

El escándalo que envuelve a Manuel Adorni , la necesidad de la Casa Rosada de reordenar el Congreso y un conflicto sensible en el territorio (la crisis del PAMI en Marcos Juárez ) lo empujaron a un perfil bajo que contrasta con el protagonismo que buscaba construir.

En ese vacío, Rodrigo de Loredo capitalizó lo que antes era una debilidad: no pertenecer a La Libertad Avanza . Marcó agenda con propuestas en seguridad , como la discusión sobre el retiro policial a los lozanos 44 años, y opinó sin ataduras sobre el Adornigate. Hizo lo que Bornoroni hoy no puede. Mostró autonomía para construirse como rival de Martín Llaryora .

Esa libertad empieza a cotizar en Córdoba. Sobre todo en una provincia donde las elecciones se definen con lógica propia desde hace casi un cuarto de siglo, más allá de padrinazgos nacionales.

Luis Juez , atado hasta cuando lo decida conveniente a LLA, también administra sus apariciones públicas. Denunció al intendente capitalino, Daniel Passerini , por presunta corrupción en el transporte, pero eligió encuadrar el escándalo del jefe de Gabinete como “un error de un ministro”.

De loredo, Juez, Bornoroni en laapertura de sesiones 2026 Rodrigo de Loredo, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca en la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba

La agenda de seguridad que reactivó De Loredo y siguió Llaryora tampoco fue explotada con fuerza por el juecismo, cuando en otro contexto no hubieran faltado palitos y palotes para avivar el fuego. Asomar la cabeza en momentos complejos para Milei, pero sobre todo para la gente, no es aconsejable. Hay que esperar hasta que pase y, si no ocurre, siempre estará el Deportivo Juez, como el senador llama a su partido.

Esta semana quedó demostrado, como si hiciera falta, que Juez y De Loredo tienen algo que Bornoroni todavía no construyó: volumen propio y un discurso provincial. Pueden acercarse al universo libertario o despegarse si el ciclo cambia. El instinto de supervivencia del homo politicus no se delega.

Javier Milei, el gran condicionante de Bornoroni

Bornoroni no tiene esa opción. Su capital político está atado a la suerte de Milei y, sobre todo, al esquema de poder que ordena Karina Milei. Esa dependencia lo condiciona.

En privado, el empresario estacionero era de los que opinaban que Adorni debería haber pedido disculpas rápidamente. La bola de nieve se hizo tan grande, la conversación pública está dominada por hechos de presunta corrupción propios de los efectos psicológicos del poder y la idiosincrasia de la política argentina, que Bornoroni decidió bajar el perfil hasta nuevo aviso.

tagle adorni milei abrazo bornoroni Manuel Adorni, Javier Milei, Gabriel Bornoroni y Manuel Tagle en el último almuerzo de la Bolsa de Comercio de Córdoba

Ahora, con la necesidad que tiene Milei de activar el Congreso y aceitar el diálogo con los gobernadores acariciados con fondos frescos, el jefe de la bancada oficialista deberá salir a escena. Si Martín Menem lo ordena, deberá sentarse a tejer acuerdos con los mandatarios provinciales. Esto incluye a Llaryora, quien ya no oculta que quiere un pacto para el '27 que respete jurisdicciones.

No será un regreso cómodo desde ese punto de vista, también porque en Córdoba hay problemas violetas.

PAMI, protesta y ruido político en Marcos Juárez

La ciudad del sudeste de Córdoba, Marcos Juárez, la única que tendrá elecciones en la provincia este año, mostró la cara cruel del modelo.

Personas jubiladas marcharon por el centro de la ciudad portando pancartas y exigiendo una solución al PAMI por el cierre del único sanatorio que las atendía en la zona. La intendenta amarilla, Sara Majorel, que apoyó a Milei en octubre sin especular, dice a cada vecino que se cruza que ella “es del PRO”.

jubilados pami marcos juárez Protestas de jubilados por el cierre del único sanatorio privado de Marcos Juárez que atendía PAMI

Tiene motivos para atajarse. Tal como adelantó Mariano Paoloni en Letra P cuando destapó el conflicto, unas 5500 personas deberán viajar 120 kilómetros para atenderse en Villa María. Llegó la jugada del cordobesismo que le puso rostros a ese “yo se los dije”.

La legisladora cordobesista Julieta Rinaldi y la diputada de Provincias Unidas Carolina Basualdo se trasladaron a la pampa gringa y batieron el parche momentos después de la protesta. “Pedimos al Poder Ejecutivo que informe de manera urgente los nuevos prestadores, la logística de traslado de pacientes y las medidas que se van a adoptar”, dijo la intendenta de Despeñaderos en uso de licencia.

En el radicalismo olfatearon que el peronismo saldría bien parado de este doloroso episodio. Fue el presidente del bloque de la UCR en la Legislatura, Matías Gvozdenovich, quien dijo que el PAMI no tiene nada ver y cargó sobre los desmanejos internos de los dueños del sanatorio que cerró sus puertas. Como haya sido, el organismo debiera buscar una solución que miles de personas no tienen.

El costo político de los amigos del poder

Por suerte para Bornornoni, su alfil en el organismo de salud, Marcos Patiño Brizuela, se alejó del cargo para sumir como diputado, porque, si no, habría sido grande su mala fortuna.

Esta semana volvió a sonar en la conversación pública un dato que circuló en la previa de la campaña, cuando se conoció que el socio en el estudio del delegado de Karina Milei pidió préstamos millonarios al Banco Nación, que fueron aprobados mientras el cordobés Daniel Tillard estaba al frente.

Cierto es que las esquirlas volaron para todos lados porque el cordobesista Ignacio García Aresca está segundo en el ranking de los favorecidos por créditos, en su caso, prendarios.

Gabriel Bornoroni y los candidatos de la lista celebran los resultados en Córdoba Gabriel Bornoroni y los candidatos de la lista celebran los resultados en Córdoba

La información está visualizada en la herramienta creada por Andrés Snitcofsky conforme a la información oficial disponible. La consulta arroja que el diputado libertario cordobés logró un préstamo de más de 160 millones de pesos en julio de 2025. En las redes sociales el debate se calentó, inevitablemente.

Qué variables pesarán en 2027 en Córdoba

El silencio de Bornoroni no será permanente. Los tiempos de la política son tiranos y, apenas Milei recupere la agenda, ese beneficio recaerá en su alfil.

Por lo pronto, sirvió para poner paños fríos en el arco opositor cordobés que reclamaba el liderazgo: Bornornoni como jefe de la marca taquillera, Juez como aliado original y De Loredo, como De Loredo.

El silencio del estacionero anticipó una pregunta inevitable. ¿Es suficiente una marca bien considerada y un presidente fuerte para ganar Córdoba? La respuesta asoma negativa, sobre todo si se recuerda la experiencia de Juntos por el Cambio.

Con el apoyo de todo el radicalismo y de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y un largo etcétera, Juez quedó a tres puntos de Llaryora. Encima, a diferencia de Bornoroni, tenía un largo historial político para exhibir, con lo bueno y lo malo.

¿Puede el empresario libertario, si el proyecto Milei no despega, repetir la patriada de Gonzalo Roca contra Juan Schiaretti en octubre pasado? No hay una sola persona en la provincia que se anime a contestar afirmativamente a esa pregunta aun en el mejor de los escenarios para el Presidente. Ni siquiera el peor enemigo del cordobesismo que lleva una lista exhaustiva con todo lo que considera que no hicieron en 30 años, la corrupción, los acuerdos, toda la práctica de casta que algunos libertarios porteños y locales comparten.

Hasta ahora, Bornoroni sólo pudo demostrar que tiene dependencia. Esa palabra, en una Córdoba insular, no cotiza.