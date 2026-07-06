Privatización de rutas: Cristóbal López ganó una licitación y regresa al negocio de los peajes

Cristóbal López se quedó con uno de los tramos de la privatización de rutas de Javier Milei

La nueva etapa de la privatización vial de Javier Milei ya tiene ganadores. La licitación de cuatro corredores viales quedó en manos de empresas vinculadas al Grupo Corven , el empresario kirchnerista Cristóbal López y la constructora del lobista cordobés Horacio Miró , quienes administrarán más de 2500 kilómetros de rutas nacionales bajo el nuevo esquema de concesiones.

Con ofertas que se ubicaron alrededor de un 50% por debajo de las tarifas máximas previstas en los pliegos , las tres empresas presentaron las mejores propuestas para quedarse con los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

López volverá al negocio de los peajes La principal beneficiada fue la sociedad encabezada por Creditech , la financiera del Grupo Corven especializada en préstamos digitales para consumo y compra de motos y electrodomésticos. Presidido por Leandro Iraola , el holding fue uno de los principales aportantes a la campaña de La Libertad Avanza en las elecciones de 2025.

Asociada con la constructora marplatense Plantel S.A. , Creditech presentó las mejores ofertas en dos de los cuatro corredores licitados. Para el tramo Mediterráneo cotizó una tarifa básica de $2407,50 por peaje , por debajo de la propuesta de Cartellone , que ofertó $2780.

En el corredor Portuario Sur propuso una tarifa de $1519,79 por estación para vehículos livianos, superando también a Paolini Hermanos , cuya oferta ascendió a $1899,70.

Privatización de rutas: el Grupo Corven se queda con dos corredores viales

Creditech había sido descalificada inicialmente por la comisión evaluadora por no alcanzar determinados indicadores económico-financieros. Sin embargo, tras depositar la garantía de $350 millones prevista en los pliegos, apeló la decisión y consiguió que Vialidad Nacional revisara el dictamen, aceptara sus aclaraciones y la reincorporara al proceso.

El regreso de Cristóbal López

López volverá al negocio de los peajes tras imponerse por una diferencia mínima en el corredor Portuario Norte. La oferta de su constructora CPC, de $2245,76 por peaje, superó por escaso margen la presentada por el consorcio Panedile-Supercemento-Eleprint, que había cotizado $2259,02.

Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, CPC había adquirido la concesión del acceso Ezeiza-Cañuelas-Riccheri al comprar las acciones de la española OHL.

Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la tercera etapa de la privatización de rutas

En 2017, el gobierno de Mauricio Macri le rescindió el contrato por incumplimientos y por la retención de fondos de peaje que debían transferirse al Estado. Posteriormente la empresa ingresó en concurso preventivo, del que salió recién el año pasado.

En paralelo, López continúa afrontando juicios orales en la causa Cuadernos y en el expediente Los Sauces-Hotesur. En la causa Oil Combustibles fue absuelto por la Cámara de Casación Penal, aunque el fallo permanece bajo revisión de la Corte Suprema tras la apelación del Ministerio Público Fiscal.

Bassa desembarca en las concesiones

El corredor Puntano quedó para Bassa Construcciones, la empresa que conduce el empresario cordobés Miró. Además de ejecutar obras de infraestructura en distintas provincias, la firma presta el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Neuquén.

Durante la década de 1990, Miró estuvo al frente de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) durante la gestión de José Manuel de la Sota. Con Bassa —sucesora de Britos Constructora S.A.— obtuvo buena parte de las principales obras públicas adjudicadas durante las administraciones de De la Sota y Juan Schiaretti.

Si se cumplen los plazos previstos por el Gobierno, las cuatro concesiones serán transferidas a mediados de agosto.

Más peajes en las rutas de Javier Milei

Los cuatro corredores abarcan 2557 kilómetros de rutas nacionales. Actualmente cuentan con diez estaciones de peaje, pero las nuevas concesionarias deberán incorporar otras 16, por lo que los usuarios encontrarán, en promedio, una cabina cada 98 kilómetros.

El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros de las rutas nacionales 7 y 35. Actualmente posee estaciones en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna. La nueva concesionaria incorporará otras cuatro en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena.

Peaje de una de las rutas privatizadas por Javier Milei

El corredor Portuario Sur suma 637 kilómetros de las rutas nacionales 9 y 188. A las estaciones actuales de Zárate y Junín se agregarán otras tres en De la Peña, Ameghino y Benito Larroudé.

El Portuario Norte abarca 528 kilómetros de la ruta 9, el acceso A-008 al Gran Rosario y parte de la ruta 33. En la actualidad funciona una sola estación en Lagos; con la nueva concesión se construirán cinco más en Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda.

Por último, el corredor Puntano reúne 720 kilómetros de las rutas nacionales 193 y 8. A las estaciones existentes en Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho se sumarán otras cuatro en Maguire, Hughes, Canals y Reducción.

Además, todas las concesionarias deberán adaptar las actuales cabinas de cobro en efectivo para convertirlas en vías mixtas con pago manual y automático. Para quienes no utilicen TelePASE, la tarifa será el doble de la correspondiente al sistema electrónico.