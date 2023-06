La posición de Macri fue clara. Desde Córdoba, convocó a Larreta y a su rival en la interna amarilla, Patricia Bullrich , “a confiar en sus capacidades”. Y pidió: “Espero que haya reflexión. La improvisación no es buena consejera”

No es un secreto el vínculo entre Schiaretti y Macri, pero para la ocasión decidió identificar al gobernador directamente con el kirchnerismo. La proximidad ofusca al cofundador del cordobesismo que hizo del juego pendular con el poder central su marca registrada.

Macri desarmó el argumento schiarettista que pondera un histórico comportamiento de apoyo a las instituciones y de un aporte a la gobernabilidad, siempre y cuando no choque con los intereses de Córdoba; pero a la vez, le respondió al radical Gerardo Morales , que recordó la vinculación con su “amigo, el Gringo”.

El expresidente fue al hueso y admitió que ese diálogo con el peronismo republicano tendría que haber surgido dos años antes. “La unidad es alrededor de un compromiso de cambio, no es una unidad para mantener el statu quo. Eso es una estafa. Para lo demás, dejemos a los que venden espejitos de colores”, disparó.

Colocó como ejemplo la incorporación del auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. “Es irrespetuoso con nuestros dirigentes, con candidatos y con los cordobeses. A diferencia de Pichetto, hubo ideas y conversaciones que llevaron años”, recordó el pase del peronista republicano y su salida de Alternativa Federal que integraba junto Schiaretti.

Entre otras de las definiciones, Macri no se animó a dar por cerrado el debate en torno a la incorporación de Schiaretti a JxC, pero deslizó condiciones para un acuerdo posterior, muy similares a las que Larreta planteaba antes de que se fuera anunciada en sociedad la intención que puso patas para arriba la Mesa Nacional y en estado de alerta permanente a la dirigencia cambiemista local.

“El peronismo cordobés no puede venir antes; puede sumarse después y de decir que se equivocaron en votarle las leyes al kirchnerismo”, pueden, pero después de la PASO y pidiendo disculpas.

De enemigo a aliado inesperado

La sonrisa de Juez, pese al enojo, era indisimulable. Macri juega en su cancha en la semana fatal que seguirá hasta la inscripción de alianzas para las primarias de agosto.

“Nos quita identidad. Nos desperfila y nos pone en un lugar incómodo. Por los menos logramos que el tema no se tratara. Por ahí no es la cosa. Somos el cambio o no somos nada”, reforzó Juez sobre su intempestiva aparición en la sede de la UCR, este lunes, en Buenos Aires.

Juez inició su discurso mostrándose como un extraño. Sabe que, de los candidatos provinciales, no es el favorito. Incluso, el peronista Martín Llaryora debe hacer mérito, pese a que Schiaretti exhibe un vínculo consolidado con el sector productivo cordobés.

“Este escenario me pone incómodo y lo saben. Pero la presencia de Mauricio, acompañándonos, me da tranquilidad. Es un espaldarazo increíble tu apoyo ante esta gente que a vos te adora y a mí me examina”, se sinceró Juez, admitiendo que esta nueva sociedad con Macri, amurada por la interna feroz que atraviesa JxC, le beneficia como nunca antes.

Como era de esperarse, prometió una defensa encendida de la provincia y de la injerencia de los acuerdos que se tejen “en el puerto”. Presentándose como el verdadero conocedor del peronismo advirtió: “los atajos nos llevan siempre a los acantilados. Siempre el peronismo se encarga de alargar la mecha para que le explote al otro”.

“No sé si ustedes, me van a poner un cuatro o un nuevo. No quiero aplausos, quiero votos”, cerró su pedido al Círculo Rojo local. Por lo menos, les arrancó varias carcajadas y uno de los comensales le gritó, desde el fondo del salón: “Te ponemos un ocho, Luis”.