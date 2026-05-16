Gabriel Bornoroni movió a Gerardo Pasquali en Marcos Juárez y desafía la lógica de las alianzas

Con aval de Gabriel Bornoroni, Gerardo Pasquiali pica en punta para encabezar la lista de La Libertad Avanza en Marcos Juárez

La Libertad Avanza definió a Gerardo Pasquali como su principal apuesta para las elecciones municipales de Marcos Juárez . Con respaldo de Gabriel Bornoroni y de la dirigencia libertaria de Córdoba , el empresario inició su instalación pública, mientras el espacio todavía analiza eventuales acuerdos políticos rumbo al 6 de septiembre.

La confirmación de las candidaturas en Marcos Juárez de la intendenta Sara Majorel y su exmentor Pedro Dellarossa aceleró la reorganización de los sectores que buscarán disputar el control del municipio del sudeste provincial. En ese contexto, la conducción provincial libertaria habilitó a Pasquali para que comenzara a mostrarse como el referente local del armado violeta.

En un primer raid mediático por medios locales, el empresario ganadero sostuvo que es “el candidato puro” de La Libertad Avanza para los comicios municipales. La definición buscó dejar en claro la estrategia que el espacio intentará desplegar en la ciudad, a tono con lo que Bornoroni hizo en las pocas experiencias electorales que tuvo a cargo.

Además, Pasquali remarcó que el armado trabaja de manera “independiente” y dentro de un esquema “propio”. El mensaje también apuntó a desactivar versiones sobre posibles nombres alternativos dentro del universo libertario local.

Gabriel Bornoroni amaga con la lista pura

Entre esas especulaciones apareció en distintos momentos la figura de Majorel, sobre todo después de su respaldo a la lista encabezada por Gonzalo Roca. Aunque la intendenta mantiene vínculos con dirigentes libertarios de la provincia, en las últimas semanas su incorporación al espacio perdió fuerza.

El entorno de Bornoroni, en cambio, todavía observan con interés la posibilidad de sumar a Verónica Crescente. La exfuncionaria de Pedro Dellarossa y candidata del cordobesismo en 2022 cuenta con nivel de conocimiento dentro de la comunidad y podría aportar volumen político al armado.

Verónica Crescente002.jpg En 2022, Verónica Crescente recibió el respaldo del entonces gobernador Juan Schiaretti

Sin embargo, Crescente mantuvo firme su candidatura por la histórica Unión Vecinal, espacio desde el que busca volver a competir en la escena local. Esa decisión mantuvo abierto el interrogante sobre eventuales acuerdos opositores rumbo a septiembre.

Mientras tanto, en La Libertad Avanza consideran que el escenario electoral de Marcos Juárez todavía permanece abierto. Por eso, el lanzamiento de Pasquali funcionó como un primer movimiento para ordenar la oferta libertaria y comenzar a disputar centralidad en la campaña municipal.

La interna de viejos conocidos de Marcos Juárez

La ciudad conocida como el kilómetro cero del partido amarillo, allá por 2014, se convirtió en este 2026 en el centro para dirimir la interna del partido. Dellarossa, intendente por dos periodos, y Majorel, actual mandataria y expresidenta del Concejo desde el 2014 al 2022, se disputan el sello para competir en las municipales.

El alejamiento que mostraron durante la estadía en el gobierno provincial por parte del ingeniero hoy parece no ser tal. Con el objetivo de rearmar la dupla más exitosa de las elecciones locales y conseguir la bendición del PRO de Córdoba, ambos movieron piezas que los llevarán a una reunión política.

Dellarossa lanzamiento 26 Pedro Dellarossa presentó su candidatura a intendente en Marcos Juárez en medio de versiones de un acuerdo con Sara Majorel

La foto que compartió hace algunos días Dellarossa en sus redes, mostrando acompañamiento en su relanzamiento dio una muestra clara del acercamiento. El secretario de Cultura, Marcos Montecchiari, fue parte del encuentro con la venia de Majorel.

Sin embargo, existe un obstáculo que impediría que el acuerdo se concrete y es la decisión del exintendente de no sumar en esta oportunidad a viejos socios. Ni el Frente Cívico de Luis Juez, ni la UCR, se expresó públicamente. Y es precisamente la tropa boinablanca la que se opone, ya que Javier Barletta, presidente del cuerpo legislativo en la actualidad, mantiene una enemistad con Dellarossa.

El juego de Martín Llaryora

El llaryorismo avanza con su hombre de mayor confianza por estos días para lograr posicionarse en el escenario local. Luego de los actos que encabezó el propio Martín Llaryora en la ciudad, Germán Font quedó varios pasos por delante de los demás dirigentes del PJ marcosjuarense para convertirse en el candidato.

llaryora majorel german font Germán Font en un lugar central, junto a Martín Llaryora en Marcos Juárez

Ya no quedan casi restos de la posibilidad de Dellarossa como representante del cordobesismo en septiembre próximo. En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, reconocen que prácticamente la puerta cerrada y el propio exintendente sabe que no es más un compromiso que tenga que asumir más allá de su comodidad dentro del espacio.

El funcionario del Ministerio de Bioagroindustria avanza día a día en la estrategia de posicionamiento en la comunidad. Las próximas semanas serán claves para definir finalmente la candidatura de Font y quebrar el veto cordobesista en la ciudad clave de la pampa gringa.