Encuesta: una consultora de Córdoba da ganador a Axel Kicillof en primera vuelta

Una encuesta realizada a nivel nacional por Delfos , la consultora con base en Córdoba más leída por Martín Llaryora , sugiere que, si hoy fueran las elecciones presidenciales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se impondría tanto en primera vuelta como en un eventual ballotage frente a Javier Milei .

El relevamiento se realizó del 10 al 14 de abril pasados entre 3120 personas mayores de 18 años de todo el país a través de una encuesta directa, individual y CAWI (onlIne), con planillas individuales con interrogantes abiertos, cerrados y de múltiple opción, con un error de muestreo de +/- 1,8%.

En el escenario de elecciones generales que propone el politólogo Luis Dall'Aglio , Kicillof alcanzaría el 40,4% de intención de voto contra el 29,6% de Milei. Más atrás aparecen otras opciones, como Myriam Bregman (6,5%) y Juan Schiaretti (3,5%).

El dato es relevante porque lo deja al borde de una victoria en primera vuelta. En Argentina, un candidato gana sin ballotage si supera el 45% o si obtiene más del 40% con una ventaja de diez puntos sobre el segundo.

En una eventual segunda vuelta, la brecha se amplía. Kicillof llega al 51,4% frente a 33,1% de Milei, una diferencia de más de 18 puntos.

Captura de pantalla 2026-04-20 111252 En un escenario de ballotage, Axel Kicillof superaría los 50 puntos

El resto se distribuye entre voto en blanco (13,1%) y no sabe/no contesta (2,4%).

Tendencia: caída de Javier Milei, suba de Axel Kicillof

La serie evolutiva refuerza esa dinámica. Milei desciende desde niveles superiores al 40% en 2025 hasta 29,6% en abril de 2026. En paralelo, Kicillof crece. Tras marcar 33,4% en marzo, salta a 40,4% en la medición de este mes.

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El cruce de ambas curvas confirma lo que ya varios consultores advierten y que toma forma en un desgaste sostenido del oficialismo. Con todo, a diferencia de otros pares, este informe empieza a reflejar a quien fuera el alfil de Cristina Fernández de Kirchner como una figura capaz de sobresalir por encima del mosaico opositor.

El factor Córdoba

El dato adquiere una lectura política específica en el tablero nacional. Como contó este domingo Letra P, el cordobesismo interpreta que, si ese escenario se consolida, vuelve a cobrar centralidad el rol del peronismo provincial como árbitro. La eventual candidatura presidencial de Schiaretti o de alguna otra referencia de la tercera vía podría jaquear el triunfo en primera vuelta de cualquiera de los candidatos mejor posicionados.

Hoy lo único que le importa al gobernador Martín Llaryora es su reelección y la negociación electoral con Milei asoma como el primer camino a tomar, aunque ya dejaron en claro en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno cordobesa, que si la tropa libertaria se entromete, no tendrían reparos en “volver al peronismo”.

macry y schiaretti en fiat.jpg El entonces presidente Mauricio Macri junto a Juan Schiaretti en la planta de Fiat, en Córdoba

El rol de Córdoba puede ser un factor a tener en cuenta por su impacto en un eventual triunfo en primera vuelta. Ocurrió en 2023, cuando la diferencia que le permitió a Milei imponerse sobre Sergio Massa se explica en parte por el comportamiento electoral de la provincia mediterránea. Cabe recordar que el peronismo local jugó por fuera del esquema nacional, con Schiaretti a la cabeza de ese proyecto.

Ese antecedente remite a una estrategia anterior de 2015, cuando el PJ cordobés favoreció con su prescindencia el triunfo de Mauricio Macri. Volvió a ensayarse en 2019, aunque sin éxito, porque Alberto Fernández llegó al poder.