Rebelión de la sala de periodistas contra Adrián Ravier: reclamos por la continuidad de las restricciones

"Con este nivel de censura y restricciones no se puede trabajar". Con este tipo de reclamos fuera de micrófono de distintos periodistas acreditados en la Casa Rosada , el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier tuvo que interrumpir su segunda conferencia de prensa. Incómodo y algo tenso por la situación, el funcionario esquivó las peticiones y se las trasladó al secretario de Comunicación, Fabián Fernández .

Desde la reapertura de la Sala de Prensa, que estuvo cerrada cerca de dos semanas por primera vez en su historia, las limitaciones para acceder a pasillos, patios y salones oficiales, sumado a otros numerosos impedimentos para informar lo que sucede dentro de la sede de Gobierno, continúan intactas por lo que -al menos por ahora- la nueva etapa dialoguista del oficialismo con la prensa pareciera ser sólo una cuestión estética.

La excusa de Ravier para sostener la censura que aplicó su antecesor en el cargo, el eyectado jefe de Gabinete Manuel Adorni , es que otras sedes ejecutivas tienen limitaciones similares. Por ahora, el único ejemplo que repite es el de la Casa Blanca, sin embargo omite que tan sólo en los primeros 100 días del mandato de Donald Tump , el republicano intercambió cerca de 139 instancias de conferencias y entrevistas. En más de dos años Javier Milei no brindó ninguna a los periodistas acreditados, sólo tuvo un paso fugaz el Día del Periodista en 2024.

En el equipo de comunicación que dirige Fernández se muestran dispuestos a resolver el tema "en un tiempo breve", aunque de momento no hay precisiones al respecto. Si bien ni este funcionario ni otros lo mencionan en público, la decisión de censurar a los periodistas es una decisión que tomó en persona el jefe de Estado.

Antes de su reapertura, la Sala estuvo cerrada 12 días, pero una vez reabierta los límites se acortaron. Tal como denunció este medio en su momento, los periodistas deben anunciarse en la entrada del edificio. Un efectivo de la Policía Federal y otro de Casa Militar solicitan de manera verbal el nombre y apellido de los comunicadores para cotejarlo en un listado de seguridad interna.

También se solicita el DNI y toda las pertenencias deben pasar por un escáner y atravesar un detector de metales. A veces, otro efectivo suma un detector de metales móviles, similares a los que se usan en eventos deportivos y recitales. En algunos pocos casos, las autoridades piden abrir mochilas y bolsos, y registran el ingreso de computadoras y otros dispositivos electrónicos. Si bien es algo que antes también sucedía, no se hacía con tanta meticulosidad.

Una vez atravesado estos pasos, se le entrega a los periodistas una credencial, que debe llevar colgada en su escueto recorrido permitido por los pasillos de la Casa Rosada. El acceso antes solía ser por Balcarce 24 con un sistema de huella dactilar. Eso también fue modificado. Ahora se ingresa por Balcarce 78, es decir por la esquina opuesta a la explanada por la que suele ingresar Milei y el gabinete, justo donde está la comisaría oficial.

También hay restricciones hasta para acceder al comedor o la cafetería, a la que sólo se llega a través de un "corralito periodístico". Se suman, también, vidrios esmerilados que impiden la visión en todos los alrededores a la Sala de Periodistas, sumado a que varios profesionales de la comunicación denunciaron en varias oportunidades que efectivos de seguridad los siguen hasta el baño.