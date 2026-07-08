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DISCUSIÓN 2027

Río Negro: Weretilneck promete enviar una batería de proyectos para modernizar el Estado en agosto

El gobernador reunió al gabinete para definir prioridades de gestión a menos de un año de las elecciones. Prioridades y ausencia en Tucumán.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a su Gabinete.&nbsp;

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a su Gabinete. 

A menos de un año de las elecciones en Río Negro, Alberto WWeretilneck avanza acelera su estrategia centrada en la gestión. Después de oxigenar internamente a Juntos Somos Río Negro, el gobernador apunta a la modernización del Estado para recuperar el protagonismo de cara a la discusión 2027.

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Luciano Barroso

Durante una reunión de gabinete realizada el martes, el Ejecutivo repasó los principales ejes de gestión y definió las prioridades de una agenda legislativa que comenzará a enviarse a la Legislatura a partir de agosto.

Entre los proyectos figuran iniciativas destinadas a simplificar procesos administrativos, mejorar la prestación de servicios y acompañar el desarrollo de la infraestructura y las inversiones en la provincia. El encuentro permitió coordinar el trabajo entre las distintas áreas del Gobierno y revisar el estado de avance de las principales políticas públicas, según explicó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

Los proyectos de modernización que llegarán a la Legislatura

Banacloy adelantó que el Ejecutivo trabaja en una serie de iniciativas que serán remitidas a la Legislatura desde agosto. Entre ellas se incluyen proyectos vinculados con la modernización del Estado, la infraestructura, la promoción de inversiones turísticas y modificaciones en el sistema de habilitaciones de carnes para los establecimientos correspondientes.

Alberto Weretilneck se prepara de cara a 2027.

Alberto Weretilneck se prepara de cara a 2027.

El funcionario señaló que el objetivo de estas propuestas es "simplificar" los procesos administrativos y brindar herramientas que permitan mejorar la prestación de servicios para la ciudadanía.

Infraestructura vial y el traspaso de rutas nacionales

Otro de los ejes abordados durante la reunión fue el trabajo que realiza la Provincia para concretar el traspaso de rutas nacionales, con especial atención en las rutas nacionales 22 y 151, consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y energético de Río Negro.

Banacloy indicó que esta planificación responde a una visión de mediano plazo para fortalecer la infraestructura vial y dar respuesta a una demanda histórica de las y los rionegrinos.

Además, el gabinete analizó el proyecto para el desarrollo del Tren del Valle, que contempla una primera etapa de vinculación entre General Roca, Cipolletti y Neuquén, con el objetivo de mejorar la movilidad cotidiana de trabajadores y estudiantes y complementar el sistema de transporte regional.

Sin foto con Javier Milei

Weretilneck será uno de los ausentes en la foto que Javier Milei tendrá con los gobernadores a la espera del 9 de julio en Tucumán. El mandatario provincial es uno de los que mantiene diálogo abierto con la Casa Rosada y uno de los dirigentes provinciales más cercanos a Diego Santilli, el flamante jefe de gabinete de ministros libertario.

Weretilneck fue uno de los gobernadores que viaj&oacute; a la Casa Rosada para la asunci&oacute;n de Santilli.&nbsp;

Weretilneck fue uno de los gobernadores que viajó a la Casa Rosada para la asunción de Santilli.

Su ausencia en la noche tucumana no responde a una posición que busque marcar distancias con esas relaciones previas ya conocidas por todo el arco político nacional y provincial. En el entorno del gobernador aseguran que la agenda comprometía a Weretilneck con dos viajes por su provincia, y complicaban el traslado hasta Tucumán.

El Gabinete repasó el avance de las obras provinciales

Del encuentro participaron el secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; los ministros Agustín Ríos (Gobierno y Trabajo), Gabriel Sánchez (Hacienda), Alejandro Echarren (Obras y Servicios Públicos), Demetrio Thalasselis (Salud), Milton Dumrauf (Modernización), Patricia Campos (Educación y Derechos Humanos) y Juan Pablo Muena (Desarrollo Humano). Se revisó el estado de las principales obras que se ejecutan en distintas localidades de Río Negro.

Entre ellas se encuentran la terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, obras de saneamiento, infraestructura hospitalaria, mejoras en el acceso al agua y el ingreso al aeropuerto de esa ciudad.

Con la presencia de las secretarias de Estado Andrea Confini (Energía) y Nahuel Astutti (Juventud, Deporte y Cultura); el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; y el secretario de Medios, Gustavo Glave, en el encuentro también hubo lugar para el repaso de los programas que desarrollan las distintas áreas del Gobierno provincial, incluidos los vinculados con educación y desarrollo, con el objetivo de mantener una agenda coordinada y orientar las acciones de cada ministerio hacia las necesidades de la comunidad.

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