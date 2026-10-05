Entre Ríos: el partido UNO renueva sus votos (evangélicos) por Frigerio y apuesta a crecer en el territorio

El partido UNO de Entre Ríos renueva sus votos (evangélicos) por Frigerio y apuesta a crecer en el territorio.

El Partido UNO de Entre Ríos se prepara para activar un operativo territorial para acompañar a Rogelio Frigerio en la búsqueda de su reelección. El espacio que congrega a fieles del evangelismo renovó sus votos por el gobernador y se dispone a predicar la palabra de la continuidad.

UNO, siglas para Una Nueva Oportunidad , integra la coalición Juntos que gobierna la provincia desde 2023. Llegó al poder de la mano de Frigerio, quien cuenta con el respaldo del espacio desde 2021 cuando fue candidato a diputado. Desde entonces, este sector del evangelismo se incorporó a el proyecto político del exministro de Mauricio Macri y consiguió siempre un lugar en las listas que encabezó.

En noviembre, UNO cumplirá siete años de vida en Argentina y cuenta con representación en varias provincias, pero Entre Ríos y Santa Fe son el punto fuerte de anclaje territorial. Walter Ghione , pastor y diputado santafesino, fue el fundador del espacio. Leandro Jacobi , referente entrerriano, es hoy el presidente del partido.

Jacobi es director de Relaciones Institucionales del gobierno provincial y se desempeña bajo la órbita de la secretaría general de la gobernación, que conduce Mauricio Colello , el hombre de mayor confianza de Frigerio en la Casa Gris .

En 2023, el partido logró una banca en la Cámara de Diputados provincial que ocupa Mariana Bentos , oriunda de Villaguay . La profesora se integró a la lista de Frigerio en un lugar expectante y garantizó así un voto en la Legislatura para el espacio que predica valores cristianos como la defensa de las dos vidas y de la familia, entre otros.

En la gestión de Frigerio también ocupa un cargo otra referente del espacio, Clarisa Sack, quien tiene a su cargo el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), un organismo encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de las adolescencias y las infancias.

UNO en el territorio

Además de los cargos ejecutivos en la gestión provincial, UNO logró insertarse en espacios de conducción en los diferentes territorios. En Concordia, de la mano de la gestión de Francisco Azcué, Andrea Casco se desempeña como directora de Cultos. Emanuel Godoy, referente local del espacio, es concejal e integra el bloque oficialista.

En Gualeguaychú, anotan a Lucas Chanda como subsecretario de Desarrollo municipal en la gestión de Mauricio “Palito” Davico. En Concepción del Uruguay, Martín Domínguez está al frente de la coordinación del departamento en el área de Comedores. En San José, una de las primeras dirigentes del espacio en la provincia, Evangelina Müller, es concejal. Además, consignan referentes en todos los departamentos y buscan expandirse de cara a 2027.

Evangelismo amplio

El espacio, que predica los valores evangélicos, es amplio en su composición política. Jacobi, al frente de la conducción nacional, aspira a seguir incluyendo adeptos con orígenes partidarios y religiosos variopintos. Como ejemplo, cuenta la reciente incorporación a UNO de Diego Dlugovitzky, expresidente de la DAIA en Paraná y exprecandidato a intendente en 2019 en la alianza Cambiemos.

En Concordia, Francisco Azcué también tiene como aliado al sector del evangelismo enrolado en UNO.

Como segundo ejemplo, Jacobi cuenta que se incorporó al espacio Marimé Tafarell, quien se desempeña como coordinadora en Paraná del Copnaf y tiene orígenes en el vecinalismo paranaense.

Los dirigentes de UNO destacan la apertura del partido y apuntan que el espacio no se limita exclusivamente a un partido o credo. “Tenemos muchos afiliados que tienen raíces en el peronismo, el de la primera época, que se alinea mucho con nuestros valores y mirada de la política, como la justicia social”, apunta uno de los consultados por Letra P, quien enfatiza que la distancia ideológica es con “el kirchnerismo”.

Proyección 2027

Para el próximo turno electoral, UNO tiene como objetivo apuntalar la reelección del gobernador y poner a su servicio cuadros y perfiles “para que el armado los considere”. “Estamos creciendo cualitativamente y eso lo vamos a poner en la mesa de conversación”, explicó Jacobi.

Además de un lugar en el esquema de gobierno, el partido aspira a crecer en algunos departamentos. Mencionan que Paraná y Concepción del Uruguay son desafíos que enfrentan, “porque ahí gobierna el peronismo”. Sin embargo, aseguran que tienen un fuerte arraigo barrial y social en ambos territorios.

Dante Gebel y el otro evangelismo

Como contó Letra P, Dante Gebel ya desembarcó en la provincia y comenzó a ensayar un armado propio. En su esquema se anotó un grupo de dirigentes locales que no se alinearon con el espacio político del gobernador. En mayo, el legislador porteño Eugenio Casielles, junto al diputado provincial Carlos Damasco, la referente rural Miriam Muller y el entonces concejal de Paraná Darío Baez (fallecido en julio pasado), presentaron Consolidación Entre Ríos en Gualeguaychú, el espacio que empuja en la provincia la candidatura presidencial del pastor evangélico.

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En 2023, otro sector del evangelismo respaldó la candidatura de Javier Milei y su candidato en la provincia, Sebastián Etchevehere. En ese entonces, fue el pastor presbítero Héctor Kecher, líder de la Misión Iglesia Evangélica Pentecostal, quien pronosticó que Milei pondría "un misil que hará explotar todo”. Luego de esa profecía, subió al escenario al candidato Etchevehere y otros postulantes de La Libertad Avanza y los bendijo “para que puedan ejercer bien su función”.

Aunque aún resta definirse el calendario electoral en la provincia, si se reeditara la alianza entre Juntos y LLA en UNO no descartan la posibilidad de acompañar esta vez la reelección de Milei. “Estamos cómodos con el liderazgo del gobernador. En la alianza de 2025 hicimos un buen trabajo, acompañaríamos otro pacto si el gobernador lo decide”, afirmó Jacobi.