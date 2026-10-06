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TEMPORADA DE ROSCA

Entre Ríos: el exlibertario Damasco suma una fuerza a la pelea 2027 y alimenta la dispersión opositora

El diputado provincial se unió a su flamante par Verónica González y lanzaron una herramienta propia: Unión Popular Federal. Gebel, la alternativa para octubre.

Letra P | Juan Pablo Scattini
Por Juan Pablo Scattini
Entre Ríos: Damasco incorpora a González y suma otra fuerza a la dispersión opositora

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Dos diputados provinciales de Entre Ríos con pasado libertario resolvieron unirse y ser parte de una nueva propuesta para 2027. Se trata de Carlos Damasco y Verónica González, que buscarán a través de una herramienta propia, denominada Unión Popular Federal, conformar una alternativa en las elecciones del año próximo.

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Una tercera fuerza ante una elección polarizada

El armado está a cargo de Damasco, que llegó a su banca en 2023 como parte de la oferta electoral que tuvo a Javier Milei como candidato presidencial. No obstante, desencantado por algunas decisiones del jefe de Estado -antes del balotaje y luego, ya investido- decidió asumir directamente en un bloque por separado. Ahora, sumó a González, que arribó a la cámara baja provincial hace pocos días, debido a la muerte de Julia Calleros, dirigente de Gualeguaychú que falleció víctima de una enfermedad.

Ambos legisladores consideran que en la provincia hace falta una propuesta que sirva como válvula de escape para quienes no apoyen una eventual alianza entre Juntos y La Libertad Avanza, pero tampoco se sientan representados por la boleta del peronismo. Si bien el escenario anticipado es de elecciones desdobladas, tienen confianza en sentirse amparados por una propuesta nacional que encabece Dante Gebel, el influencer, pastor y conductor que busca traducir su popularidad religiosa en las urnas.

Una propuesta “anticasta” y “anticorrupción”

Unión Popular Federal sigue algunos preceptos libertarios, como la lucha contra la “casta”. Esa misma que, aseguran, pactó con Milei para habilitarle apoyos que lo ayudaron a llegar a la Casa Rosada, rompiendo la promesa de no ser nunca socio de algunos dirigentes con larga trayectoria en la función pública, como Patricia Bullrich.

Carlos Damasco entró por la boleta de Javier Milei, pero se divorció rápidamente de sus ideas

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“Dije desde el principio que no se había hecho lo que prometimos en campaña. Por eso siempre tuve mi bloque. Yo vengo del radicalismo y me llamaron por mi presencia en instituciones intermedias, pero nunca integré La Libertad Avanza, aunque sí comparto la lucha contra la casta y la corrupción”, subrayó Damasco a Letra P.

El diputado dejó claro que está recorriendo la provincia con su nueva fuerza para disputar en todas las categorías, desde la gobernación hasta las intendencias. Destacó que ya tiene personería jurídica y que cuenta con militancia activa en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Victoria, entre otras ciudades. Si bien aseguró que no es momento de pensar en candidaturas, resaltó que hay dirigentes interesados en ser parte de su propuesta y que algunos “nombres de peso y con trayectoria” ya lo contactaron. Sin embargo, se rehusó a adelantar quiénes son los que encabezarán su oferta en 2027.

Casielles junto al diputado provincial Carlos Damasco. Presentaron el espacio de Dante Gebel en Entre Ríos.

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Damasco también evitó hablar sobre qué posición tendrá dentro de esa propuesta que hoy está trabajando para consolidar, ya sea como candidato a gobernador o postulándose nuevamente a la Legislatura. “Hay gente muy capacitada, somos un espacio amplio y federal, primará el diálogo y el consenso”, apuntó.

González, la nueva aliada en Diputados

Verónica Edith González asumió formalmente como diputada el 23 de septiembre pasado. Aunque había dudas sobre el bloque que integraría, ese día anunció que se unía al espacio encabezado por Damasco. Oriunda de Paraná, forma parte del Movimiento Justo José de Urquiza y es una referente de San Agustín, uno de los barrios más populares de la capital provincial.

Verónica González en su primera sesión como diputada.

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Al igual que su compañero de bancada, la nueva legisladora se alejó de la motosierra de Milei hace más de dos años. "Hace tiempo que no tengo nada que ver", sentenció en diálogo con Letra P. Divorciada de las ideas del Presidente, dijo que su nuevo objetivo es que el proyecto de Unión Popular Federal se afiance, gane cuerpo y sea una opción competitiva en 2027.

González es pareja de Oscar Báez, dirigente de Paraná y hermano de Darío Báez, concejal libertario recientemente fallecido.

La nueva diputada, que integrará cinco comisiones, entre ellas la Banca de la Mujer, confía en que su rol social en San Agustín ayudará a que Unión Popular Federal tenga acompañamiento en sectores populares. “En mi barrio me conocen, saben cómo trabajo y de dónde vengo. Esa experiencia la voy a poner al servicio de lo que precisamos para que nos voten en las próximas elecciones”, sostuvo.

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