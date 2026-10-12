Gualeguaychú: Emiliano Zapata lidera su propia revolución en busca de un lugar en la interna del peronismo

El PJ de Gualeguaychú es un río revuelto y sin cauce. Brotan nombres e intenciones de cara a un futuro aún incierto y mientras el diputado provincial Juan José Bahillo apura las conversaciones, Emiliano Zapata aparece en uno de los márgenes con esperanza de hacer crecer una candidatura que revolucione al peronismo local.

Homónimo del líder mexicano considerado un símbolo de lucha y resistencia campesina en su país, Zapata es concejal de Gualeguaychú, exfuncionario de Salud y un referente del ámbito deportivo. Como dirigente, construyó su trayectoria al calor del exsenador kirchnerista Pedro Guillermo Guastavino , con quien lo une un vínculo familiar.

Hoy Zapata busca diferenciarse de los principales armados que disputan el futuro del peronismo local. En diálogo con Letra P, el concejal reconoció sus ganas de gobernar la ciudad y asegura tener la capacidad para hacerlo. "Si los compañeros lo piden, voy a estar”, afirmó. Por ahora, evita anunciar una candidatura formal y apuesta a conservar puentes dentro del peronismo, sin confrontar abiertamente con otros sectores, como el que integran Guillermo Michel y Bahillo. Una revolución silenciosa.

El edil asume que no tiene estructura propia, pero asegura estar en conversaciones con diferentes sectores que no están dispuestos a acompañar los nombres que hasta ahora suenan en el partido, como Bahillo o el exintendente Martín Piaggio . En ese contexto, el yerno de Guastavino conversa con todos, busca el milagro y espera que el reacomodo de las fichas del mapa provincial pueda darle una mano para calzar como una opción peronista para 2027.

Su lugar en el Concejo Deliberante es una de las estaciones más recientes de un recorrido político que comenzó mucho antes. Zapata fue director de Deportes durante la intendencia de Bahillo y luego ocupó distintos lugares de gestión vinculados al sistema público de salud.

Emiliano Zapata, el concejal que quiere liderar su propia revolución en Gualeguaychú.

Kinesiólogo de profesión, tuvo responsabilidades en el Hospital Centenario y en 2020 fue designado al frente del centro de salud Juan Baggio por Gustavo Bordet. Su nombramiento fue leído entonces como una nueva señal de la interna que desde hacía años enfrentaba al espacio de su suegro, el exvicegobernador Guastavino, con el entonces intendente Martín Piaggio.

La marca Guastavino

El vínculo con Guastavino atraviesa buena parte de la biografía política de Zapata. El exvicegobernador fue durante años uno de los dirigentes con mayor capacidad de conducción dentro del peronismo de Gualeguaychú. Zapata se desarrolló políticamente dentro de ese espacio y su relación con Guastavino tuvo, además, una dimensión familiar: es pareja de Guillermina, hija del histórico dirigente.

#EntreRíos El desembarco de Nicolás Pino y la estructura de la Sociedad Rural despertó furia en la dirigencia local



“Nos quieren robar los indios, porque ellos son todos caciques”, graficó un dirigente entrerriano



@LauraTerenzano pic.twitter.com/zCwo1XWU4C — LETRA P (@Letra_P) October 7, 2026

La cercanía no fue solamente una cuestión de parentesco. En 2018, cuando se discutía quién reemplazaría a Hugo Gorla en la conducción del Hospital Centenario, el nombre de Zapata volvió a surgir, aunque ya formaba parte del equipo técnico. Él mismo reconoció entonces su intención de conducir, aunque la pulseada la ganó Piaggio, quien impuso a su primo Martín Roberto Piaggio, el candidato del PJ que perdió la intendencia en 2023 ante Mauricio "Palito" Davico.

La interna que dejó marcas

En la era de Cristina Fernández de Kirchner, la irrupción del piaggismo alteró ese equilibrio dominado por Guastavino y Bahillo. Durante los años de Piaggio al frente del municipio, la disputa entre el intendente y el sector de Guastavino atravesó buena parte de la vida interna del PJ. Zapata quedó del lado de esa frontera.

Tras la designación en el Baggio, en 2020, Zapata nunca terminó de integrarse al dispositivo político del ex intendente. Esa posición explica parte de su ubicación actual: puede conversar con distintos sectores del peronismo, pero no es un dirigente identificado con el piaggismo.

Esa diferencia vuelve a adquirir valor político ahora que Piaggio decidió no competir nuevamente por la intendencia.

Bahillo, Michel y una mesa que no incluye a todos

El nuevo escenario en esa interna espesa tiene como uno de sus protagonistas a Bahillo. El exintendente, hoy diputado provincial, comenzó a posicionarse para disputar nuevamente el municipio, mientras intenta reconstruir la unidad peronista después de la derrota de 2023. El escenario incluye también a Michel y el acuerdo que había articulado con Piaggio en la última elección.

Zapata quedó dentro de aquella lista de concejales, pero su pertenencia política no quedó absorbida por el espacio de Michel. Desde ese lugar de "neutralidad", él apuesta a un diálogo fluido con todos los sectores, sobre todo con los más insatisfechos tras la última derrota electoral.

La política local tiene una mesa principal y varias mesas auxiliares. Zapata intenta que la suya no quede afuera cuando llegue el momento de repartir candidaturas.

La oposición a Davico como plataforma

En el Concejo Deliberante, el dirigente encontró una plataforma institucional para desarrollar su perfil opositor desde el bloque Más para Entre Ríos.

Durante 2026 cuestionó con dureza distintos aspectos de la gestión municipal. En enero, denunció posibles irregularidades en contrataciones públicas, incompatibilidades de funcionarios y cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo a pedidos de informes del bloque. También puso bajo la lupa pagos a cooperativas y contrataciones directas.

Zapata es el presidente de la Federación Entrerriana de Box.

El perfil de Zapata no se agota en el PJ. Su recorrido por la gestión sanitaria se combina con una extensa actividad dirigencial en el deporte. Antes de ocupar cargos públicos había participado en la dirigencia de clubes de Gualeguaychú y posteriormente presidió la Liga Departamental de Fútbol. En diciembre de 2025 fue elegido presidente de la Federación Entrerriana de Box, ampliando su radio de vínculos hacia otras instituciones deportivas de la provincia.

Su inserción en el deporte tiene una lectura política concreta: Zapata dispone de ámbitos de construcción territorial que no dependen exclusivamente de la estructura partidaria.

Axel Kicillof y una señal hacia 2027

El yerno de Guastavino es uno de los que levantó la mano en la provincia para respaldar la candidatura presidencial de Axel Kicillof. El encuentro de presentación del MDF en Gualeguaychú reunió a dirigentes, militantes, organizaciones políticas, sociales y sectores sindicales bajo la consigna “Axel Presidente”.

Zapata también participó del acto en Avellaneda, el pasado 19 de septiembre, en el que el gobernador bonaerense encabezó un plenario federal. Según su entorno, este viaje empeoró su vínculo con Michel.