En los municipios de Santa Fe , diciembre llega con la caja flaca y una cuenta que no se achicó a la par de la recaudación, con el pago de aguinaldo a la vuelta de la esquina. De Rosario al Cordón Industrial, de la capital a Rafaela , las intendencias revisan qué gastos pueden postergar y qué fondos pueden adelantar para pagar en fecha.

La queja se repite entre intendentes de distinto signo político y en ciudades de escalas muy diferentes, en una economía que vive horas convulsionadas . A las tasas municipales, que vienen rindiendo menos, se suman dos problemas que aparecen una y otra vez en las conversaciones: la caída de los recursos nacionales que la provincia distribuye a los gobiernos locales y también una caída en los giros de la Casa Gris , que a su vez argumenta un desplome en la recaudación. Por uno u otro lado, entra menos plata de la que esperaban.

El problema se escucha en las dos ciudades más grandes de Santa Fe, en municipios como Pérez, Villa Gobernador Gálvez y Rafaela y en el cordón industrial, de San Lorenzo a Fray Luis Beltrán . El peso de cada ingreso cambia de una ciudad a otra. Rosario tiene una recaudación propia cuya evolución puede mover la caja de todo un mes. En otras intendencias, la discusión por el aguinaldo pasa enseguida por cuánto y cuándo les gira la provincia.

En los municipios consultados, la caída de los fondos ya condiciona el gasto ordinario. El medio aguinaldo obliga a concentrar en un solo mes un esfuerzo que varias administraciones vienen haciendo desde hace tiempo. Otra discusión es cómo y en qué gastan sus recursos las municipalidades, primer frente de batalla ante reclamos vecinales.

Por eso, en algunas intendencias las reuniones de esta semana giran alrededor de qué pagos pueden reprogramar y cuánto necesitan que entre en los próximos días. Otras ya hicieron el ajuste durante el año y llegan con el desembolso previsto. La urgencia tiene distintos grados, pero el reclamo por los recursos cruza el mapa político.

La Casa Gris también hace cuentas con menos ingresos. Según el cálculo del gobierno de Maximiliano Pullaro que publicó Letra P, la recaudación real de Santa Fe está unos diez puntos por debajo de 2023. El dato pone en contexto el reclamo de los intendentes por los fondos provinciales. Algunos ya golpean la puerta del mismo gobierno que registra esa caída para pedir que les adelante parte de la coparticipación del año que viene.

Rosario espera el bono y Santa Fe se apoya en la previsión

“Vamos a rascar, rascar, rascar y creemos que vamos a llegar”, dijeron a Letra P en el municipio de Rosario. El dato que miran en el Palacio de los Leones es el del Derecho de Registro e Inspección (DReI). Según la administración de Pablo Javkin, en octubre cayó 13% frente al mismo mes del año pasado.

Pablo Javkin, intendente de Rosario.

La apuesta es colocar en diciembre el bono destinado a obra pública. En el Ejecutivo municipal consideran que una buena colocación aliviaría la presión sobre la caja al darle financiamiento a esas obras en el mismo mes en que se acumulan los compromisos salariales. “Es relevante”, señalan en la intendencia.

En la capital provincial, comandada por Juan Pablo Poletti, acusan el golpe de los menores envíos nacionales y describen una baja más moderada en los fondos de origen provincial. El diagnóstico sobre el pago es distinto. “No nos sobra nada, pero tampoco corremos riesgos de pago de aguinaldo”, señalaron en la intendencia. Lo atribuyen a las previsiones que tomaron durante el año. Si consiguen recursos extraordinarios, prevén destinarlos a la gestión.

Descubiertos, anticipos y tijera

El mapa de la Bota tiene sus particularidades pero un problema común. En Villa Gobernador Gálvez, donde gobierna el socialista Alberto Ricci, estiman que la recaudación general cayó entre 25% y 30% interanual una vez descontada la inflación. En la intendencia traducen esa pérdida en unos 800 millones de pesos por mes. Ya usan el descubierto del Banco Santa Fe para pagar sueldos y prevén recurrir a la misma herramienta para el aguinaldo. En paralelo gestionan un anticipo de coparticipación provincial para esos fines.

Otra localidad importante del cordón industrial como San Lorenzo, con Leonardo Raimundo a la cabeza, plantea un escenario de “fuerte demanda a los municipios en políticas de desarrollo y aumento de pedidos de ayuda social”, lo que complejiza más la ecuación. Para paliar la merma de fondos, el recorte de gasto fue la salida, priorizando obra pública y desarrollo social. “Hay un efecto cascada de caída de fondos coparticipables. Y hay un dato no menor: la sideral suma que pagamos de leyes sociales (a IAPOS y la Caja de Jubilaciones)”, resaltan, aunque sostienen que cumplirán con el pago en tiempo y forma.

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, junto al gobernador Maximiliano Pullaro

Fray Luis Beltrán, gobernada por el peronista Mariano Cominelli, también prevé pedir un anticipo ordinario, la misma vía que usó en diciembre pasado. El municipio recibe los fondos ahora y la provincia se los descuenta en doce meses. La salida le permite cubrir el salto de la masa salarial en diciembre, a cambio de contar con menos recursos disponibles en los meses siguientes. “Estamos recontra complicados”, anticipan.

En Rafaela, con Leonardo Viotti como mandatario, la discusión está atada a lo que se recaude en las últimas semanas del año. El municipio presupuestó $90.000 millones de recursos y estima que ingresarán unos $80.000 millones. La brecha ya obligó a recortar gastos desde hace meses. “Hoy no tenemos los recursos”, dijeron en la intendencia sobre la disponibilidad de caja al momento de la consulta.

En Pérez, gobernada por Pablo Corsalini, apuntan a la gestión Pullaro y a la Casa Rosada en el mismo tono. “La coparticipación provincial cayó 62% en un mes”, señalaron y añadieron que los giros de origen nacional siguen sin repuntar, con una caída desde que asumió Milei en el orden del 6% al 10% mes a mes.

A eso le agregan el aumento de las cargas sociales que, según la intendencia, les dejó la reforma previsional santafesina. “Estamos haciendo la ingeniería financiera para pagarlos”, resumieron sobre los salarios de fin de año.

La cuenta que pasa a 2027

El cierre de caja municipal coincide con el diagnóstico que circula en el gobierno de Pullaro sobre la economía de Javier Milei. En la Casa Gris esperan que la actividad del primer semestre de 2027 se parezca a la de este cierre de año y les preocupa el deterioro del empleo. En ese contexto, la provincia presentó un paquete tributario que incluye medidas para abaratar la refinanciación de las deudas de las familias y evitó abrir un contrapunto con la Casa Rosada.

El Ministerio de Economía de Santa Fe presentó el proyecto de Ley Tributaria 2027, que incluye una serie de herramientas fiscales para atender la creciente crisis de endeudamiento de las familias Los detalles del paquete de alivio fiscal de $175.000 millones https://t.co/KnrdlWXmyH — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2026

En los municipios que recurran a anticipos, esa proyección tiene un efecto concreto. Los descuentos de coparticipación empezarán a correr cuando, según el propio gobierno provincial, todavía habrá poco margen para que repunte la actividad. La decisión que tomen para pagar el aguinaldo definirá con cuánta plata podrán arrancar el año electoral.