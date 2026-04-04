Entre Ríos: Carlos Miller y Miguel Cattani asoman en el PJ para suceder a Ricardo Bravo en Federación

El PJ busca nombres para la sucesión de Ricardo Bravo en la ciudad más termal de Entre Ríos.

El PJ de Federación comenzó la carrera por la sucesión de Ricardo Bravo . El intendente no tiene chance de reelección y deja vacante la candidatura del peronismo para 2027. Entre quienes asoman, Carlos Miller y Miguel Cattani aparecen mejor posicionados, aunque solo el Cattani confirmó su intención de ser candidato en la ciudad termal del norte de Entre Ríos .

En la oposición se preguntan quién podría reemplazar la fuerte figura de Carlos Cecco , el exintendente radical que coquetea con una nueva postulación. El hoy presidente de la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande ( Cafesg ) es el dirigente con mejor imagen en la ciudad, pero esquiva confirmar qué piensa sobre su futuro político. En buena medida, sus 82 años influyen en la decisión, pero su sólido posicionamiento lo pone siempre en la primera línea de las especulaciones.

Federación es el quinto departamento en importancia de la provincia . La ciudad cabecera del mismo nombre concentra el 24% del voto departamental, con un total de 13 mil sufragantes aproximadamente.

La sucesión de Bravo es un tema que el peronismo mide con ojos en alerta. El intendente, según fuentes de la ciudad, dejará el gobierno con mediciones que no le son tan favorables. Su juego en la interna partidaria , en la que se mostró batallando decisiones institucionales, también lo alejó de la conducción provincial y de algunos aliados locales, como Miller, que fue funcionario y renunció “por desacuerdos de gestión”.

Miller tuvo a su cargo la estratégica área de Turismo , que en la ciudad es la más relevante debido a que su economía se mueve casi íntegramente por esa industria sin chimenea. Tras la crisis de recaudación, dio un paso al costado por disidencias con Bravo, de quien se alejó políticamente.

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Según supo Letra P, la actividad termal en Federación cayó un 30% en los últimos meses. A eso se suma la caída en la coparticipación y la recaudación propia. “El 25% que representa el ingreso por la tasa de termas en el presupuesto municipal viene en picada”, graficó una fuente local. En este contexto, el peronismo deberá encontrar la mejor figura que represente continuidad, pero renovación al mismo tiempo.

Miller lo piensa

Bochín, como se conoce a Miller, farmacéutico con trayectoria en el partido, no se expresó públicamente sobre su voluntad, pero según pudo averiguar este medio está considerando postularse para la intendencia.

En su entorno destacan a su favor haber renunciado “a tiempo” y “despegarse” de la gestión de Bravo ante la opinión pública, que podría valorarlo como el referente de “la resistencia” en 2027. Ven como un punto positivo que su figura es muy conocida en la ciudad, de unos 20 mil habitantes. Fue uno de los creadores de la comisión del agua termal, núcleo del desarrollo económico de Federación.

Cattani levanta la mano

A diferencia de Miller, Cattani fue el primero en dar el sí y confirmó que quiere volver a competir. El vocal de Cafesg respondió así al mandato que el jefe comunal bajó a la dirigencia local: salgan a medirse los que quieran ser y veremos quién se impone, dijo. “No soy la continuidad de nadie, soy Miguel Cattani”, aclaró el exconcejal cuando hizo pública su candidatura.

image Miller, en tiempos de militancia junto al gobernador Gustavo Bordet.

A Miller y Cattani podría sumarse un tercer nombre, aunque solo figure por ahora en el terreno de las especulaciones. La viceintendenta Silvana Monzón tiene un perfil muy bajo, pero está habilitada a pelear por un mandato más si así lo quisiera.

Cecco desoja la margarita

En la vereda de enfrente, la oposición busca cómo reinventarse para recuperar el poder que perdió con la victoria de Bravo en 2019, ratificada en 2023. El actual intendente reemplazó en la gestión a Cecco, quien lo desafió en su reelección y perdió. A pesar de esa derrota de hace tres años, Cecco conserva buena imagen y es uno de los aliados más sólidos del gobernador Rogelio Frigerio.

image Carlos Cecco junto a Rogelio Frigerio.

Con 82 años, el funcionario provincial dice a quienes trabajan con él que no quiere volver a ser candidato, pero su sucesión no está garantizada dentro de la UCR, que enfrenta particiones internas.

Los nombres de la UCR

Entre los nombres que aparecen para reemplazarlo en la candidatura opositora de Juntos, empiezan a sonar Sergio Piana y Graciela Racedo, la fórmula que desafió a Cecco en las PASO de 2023. Quienes los ven con posibilidades advierten que, a pesar de la caída en la imagen de la actual gestión, el peronismo es todavía fuerte en Federación.

image Piana y Racedo encabezaron la candidatura de Juntos en 2023.

No descartan la posibilidad de que surja algún outsider que se posicione como opción. En ese contexto, aparece Leandro Silvestri, un radical del riñón de Cecco y presidente del Club Social Federación, cuya comisión directiva integra el presidente de Cafesg. En la ciudad cuentan que mandó a hacer calcomanías con la leyenda “Leandro 2027”.

En las legislativas de 2025, la alianza electoral La Libertad Avanza se impuso en esa ciudad con 5000 votos, mientras que el PJ logró 4500. “No hay que descartar nada”, aseguró una fuente boinablanca. La misma voz reconoció que, si no hay acuerdo para reeditar la alianza electoral con LLA, un escenario de tres partes favorecería las chances del oficialismo.