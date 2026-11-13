Chubut: Glinski primerea y le presenta al PJ un plan de gobierno para 2027

Glinski se adelanta a la interna del PJ de Chubut con un programa para ganarle a Ignacio Torres.

El diputado nacional José Glinski se adelantó a la interna del peronismo chubutense y puso sobre la mesa una plataforma para disputar la gobernación en 2027. Lo hizo con un documento titulado “Chubut tiene con qué” y un subtítulo más que explícito: “Cómo ganarle a Ignacio Torres y para qué gobernar Chubut”.

En el texto que Glinski presentó ante la Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista (PJ) , el dirigente cuestiona el rumbo económico del presidente Javier Milei y el acompañamiento del gobernador Ignacio Torres a las principales decisiones de la Casa Rosada . También advierte sobre las versiones de un posible adelantamiento de las elecciones provinciales.

“Mientras se especula con el calendario electoral, los chubutenses necesitan respuestas sobre el trabajo, la producción y el futuro de la provincia. La discusión no puede ser cuándo le conviene votar al gobernador, sino qué proyecto necesita Chubut para salir adelante”, plantea.

El escrito también se refiere a la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro de los ingresos y la incertidumbre sobre las principales actividades productivas. Frente a ese escenario, el diputado propone que el peronismo defina prioridades, construya acuerdos y establezca una hoja de ruta antes de resolver quiénes competirán por la Gobernación.

En el texto, Glinski cuestiona el rumbo económico de Milei y el acompañamiento de Ignacio Torres.

En sus redes sociales, Glinski sintetizó el planteo con una definición que también funciona como mensaje hacia la interna: “Primero el proyecto, después los nombres”.

La unidad del peronismo

Aunque el peronismo de Chubut atraviesa una etapa de menor confrontación pública, las diferencias entre sus sectores continúan abiertas. La posibilidad de acordar una lista de unidad se complica ante las aspiraciones de Juan Pablo Luque y Dante Bowen, dos dirigentes que buscan posicionarse para la pelea por la gobernación y que podrían necesitar una interna para ordenar los liderazgos.

En ese escenario, Glinski intenta ganar terreno con una propuesta que traslada el eje de la discusión desde las candidaturas hacia el proyecto político. Los alineamientos nacionales suman otro componente a la disputa por la conducción del PJ provincial. El diputado cuenta con el respaldo de Máximo Kirchner, mientras que Bowen mantiene vínculos políticos con Axel Kicillof y Luque tiene el acompañamiento de Juan Manuel Olmos.

El diputado plantea que la unidad del peronismo es indispensable para construir una mayoría que permita competir en 2027.

En el texto, el legislador plantea que la unidad del peronismo y del campo popular es indispensable para construir una mayoría política y social que permita competir en 2027. Sin embargo, advierte que el consenso no puede quedar limitado a acuerdos entre dirigentes ni a una negociación anticipada de lugares en las listas.

“La unidad no puede reducirse a una fotografía de dirigentes ni a un acuerdo de candidaturas. Tiene que expresar una voluntad compartida de transformar Chubut”, afirma. En esa línea, Glinski reclama que el PJ garantice reglas claras y transparentes para todos los sectores, contemple las representaciones territoriales y habilite espacios de diálogo entre quienes aspiran a conducir la provincia.

Petróleo, gas y empleo

El documento también abre una discusión sobre el modelo productivo provincial y la distribución de la riqueza. Glinski pone el foco en la distancia entre los recursos que genera Chubut. Puntualmente mira al petróleo, el gas, la energía, el mar y su impacto en el empleo, la infraestructura y las condiciones de vida de la población.

La propuesta apunta a debatir quiénes se benefician de la explotación de esos recursos, quiénes deben asumir la responsabilidad por los pasivos ambientales y de qué manera diversificar la economía para generar nuevas oportunidades laborales.

El diputado incorpora a su planteo la defensa de la salud y la educación públicas, el desarrollo de infraestructura, la innovación tecnológica, la responsabilidad ambiental y una distribución más equitativa de la riqueza. “Chubut tiene petróleo, gas, agua, viento, mar, universidades, investigadores y trabajadores calificados. Tenemos los recursos y las capacidades. El desafío es construir un proyecto político que transforme toda esa riqueza en bienestar para nuestra gente”, expresa.

El documento también abre una discusión sobre el modelo productivo provincial.

En el cierre, Glinski convoca a ampliar la discusión más allá de las estructuras partidarias e involucrar a trabajadores, sindicatos, sectores productivos, universidades, organizaciones sociales y comunidades de toda la provincia.

El legislador también advierte que el desgaste de la gestión de Torres y las consecuencias del programa económico nacional no garantizan, por sí solos, una victoria del peronismo. “No alcanza con esperar que fracasen Milei y Torres. Tenemos que ser capaces de explicar qué haríamos nosotros, con qué prioridades, con qué recursos y con qué acuerdos políticos y sociales”, sostiene.