Entre Ríos: Fleitas reunió a la tropa de La Libertad Avanza y va a la pelea en los municipios

Roque Fleitas comenzó a levantar el perfil de las actividades políticas de La Libertad Avanza en Entre Ríos . El presidente del partido violeta reunió a la militancia en Crespo para apuntalar la presencia libertaria en la provincia y comenzar con el ordenamiento territorial de cara a las elecciones de 2027 .

El diputado provincial ratificó la alianza libertaria con Juntos y, en ese contexto, se apronta a negociar con el gobernador Rogelio Frigerio . En LLA todos tienen en claro que los términos y condiciones de la coalición estará en manos de la conducción nacional, principalmente en la figura de Karina Milei , que es quien se reúne con el mandatario para resolver cuestiones políticas. Aun así, y con ese escenario en mente, buscan organizar el esquema ciudad por ciudad para darle forma a candidaturas propias.

En el proyecto violeta local hay algunas ciudades a las que consideran con más posibilidades de coronar que otras. En las grandes, como Concordia , Paraná y Gualeguaychú , saben que es más complejo imponer protagonistas en las fórmulas. En las más chicas, sin embargo, apuestan a un esquema territorial que les permita disputar con más chances.

Concepción del Uruguay , Colón , Gualeguay , Villaguay y Federación son algunas de las localidades que miran con confianza. Se basan en los resultados de 2023, pero también en los números obtenidos en las legislativas de 2025. En esos distritos esperan poder encabezar fórmulas o al menos secundarlas. Dan por descontado que estarán en las listas para la Legislatura y que podrán imponer nombres para el Congreso .

En sus proyecciones, analizan las dos posibilidades que todavía están firmes en Entre Ríos: que las elecciones provinciales se desdoblen -para mayo o junio-, o que se vote en conjunto con las nacionales en octubre. Fleitas defiende esta última posibilidad con el argumento del costo. Este motivo fue uno de los que impulsó la presentación del proyecto de suspensión de las PASO en Entre Ríos , iniciativa que aún no comenzó su tratamiento legislativo.

El acuerdo con Rogelio Frigerio

La reunión en Crespo fue promovida por la referente local Lorena Werner. Según sostuvo la dirigencia, asistieron unas 200 personas y el propósito fue mostrar “la fortaleza” del partido de cara a las negociaciones que pronto comenzarán a propósito del próximo turno electoral. Fleitas se siente confiado y aseguró que el partido “está sólido” para competir “con o sin acuerdo”. De todas maneras, aseguró que “no es descabellado que haya una alianza”.

La estrategia electoral sobrevoló toda la reunión. Aunque no hubo alusiones directas al tema, Letra P pudo saber que varios de los asistentes llegaron hasta la localidad del departamento Paraná movilizados por la expectativa del próximo año. “Nadie se quiere quedar afuera”, reconoció una fuente del espacio.

Esa misma voz afirmó que, tras el Mundial de Fútbol, comenzarán a circular los borradores con listas locales, que ya se están diseñando.

“Estamos conformando equipos técnicos en toda la provincia. No queremos que nos sorprenda ningún escenario, trabajamos como si no hubiera alianza, aunque no la descartamos”, dijo Fleitas a Letra P. “No vamos a regalar el territorio provincial. No nos apura el 2027, porque sabemos que vamos a ocupar la Casa Gris en algún momento. Por eso, por ahora, vamos por las intendencias”, aseguró.

En el encuentro, junto a Fleitas se mostraron dirigentes de toda la geografía y estuvieron presentes el diputado Andrés Laumann y la senadora Romina Almeida. El titular del partido resiste algunos frentes internos que le tiran en contra, como el que encabeza el diputado Beltrán Benedit, que impulsa su Línea Pura.

Confianza en el escenario nacional

La dirigencia entrerriana confía en el plan económico del Gobierno y asegura que para el momento de las elecciones la inflación dará un alivio a la ciudadanía. “La única posibilidad de que gane la oposición sería ante una crisis económica de grandes magnitudes. No va a pasar”, afirman.

La salida de la agenda pública del caso que involucró a Manuel Adorni les da aire, creen, para instalar otros temas, como la reforma política a nivel nacional o la que impulsa Fleitas en la provincia. La designación de Diego Santilli también les genera confianza para consolidar la relación con Frigerio, quien es amigo del flamante jefe de Gabinete.