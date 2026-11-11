El plan de Bahillo para ser el candidato del PJ en Entre Ríos: focus group, algoritmo y apoyo de intendentes.

Juan José Bahillo está decidido a quedarse con la candidatura del PJ a la gobernación de Entre Ríos . Para eso, deberá imponerse a la propuesta que encabeza Gustavo Bastián , intendente de San José y abanderado de Axel Kicillof , que también comenzó a recorrer la provincia. Ambos se disputan el casillero para desafiar en 2027 a Rogelio Frigerio .

El exsecretario de Agricultura de la Nación intensificó sus movimientos en la última semana con el objetivo definido de sacar ventaja y posicionarse como la opción del peronismo para el próximo turno electoral. No está solo en esa búsqueda: ya consiguió el respaldo de intendentes de peso y de legisladores provinciales y nacionales.

Como anticipó Letra P el 3 de julio , la candidatura de Bahillo ya venía en ascenso y despegó en las últimas semanas, luego de una reunión privada entre un grupo de dirigentes. En ese encuentro, el intendente de Concepción del Uruguay , José Lauritto , quien había sonado fuerte para encabezar la lista opositora, puso en duda su candidatura y abrió así la puerta al juego del legislador provincial, que rápidamente comenzó su camino.

Bahillo emprendió las caminatas por la provincia hace algunas semanas, tras recibir el respaldo de un sector de la dirigencia que vio en su figura alguien capaz de ordenar la dispersión del peronismo. Ya recibió el apoyo del diputado Guillermo Michel , también oriundo de Gualeguaychú y uno de los promotores de su candidatura. A él se sumó el respaldo de compañeros de bloque en la Cámara de Diputados de Entre Ríos , como Enrique Cresto , de Concordia -quien también había esbozado una candidatura, pero que ahora se sumó al proyecto de Bahillo-, y Laura Stratta , de Victoria , entre otros.

Esta semana comenzaron a llegar las adhesiones territoriales. El primero fue Ricardo Bravo , intendente de Federación , quien declaró este martes ver en Bahillo “un dirigente capaz de unificar el peronismo entrerriano”.

Michel, Cresto y Bahillo durante una recorrida con la nueva intendenta de Puerto Yeruá, el pasado fin de semana.

Según supo Letra P, en las próximas horas se expresarán nuevos apoyos de intendentes de ciudades con mayor peso electoral. En ese sentido habrá que leer las fotos que surgirán en las próximas horas, tras una recorrida que Bahillo tiene programada entre el jueves y el fin de semana. En la agenda figuran actividades en Paraná, donde gobierna Rosario Romero; Paraná Campaña; y Villaguay, donde manda Adrián Fuertes, presidente de la Liga de Intendentes.

Ganar el territorio en Entre Ríos

La candidatura del exfuncionario nacional encontró espacio en la ausencia de liderazgo que sufre el peronismo desde su derrota en 2023. La falta de conducción forzó candidaturas para 2027 que deben demostrar vocación de poder y ganarse el apoyo para la gestión. Bahillo asegura tener ambas.

“Quiero ser el candidato del consenso, sé que puedo sumar a todos”, señaló en diálogo con Letra P. El legislador apuntó que encara su campaña con dos ejes de trabajo: sumar a referentes en toda la provincia y tomar contacto con sectores de la sociedad civil para conocer a fondo la situación productiva, comercial, de pymes y de economías regionales. Apuntó que ejes como salud y educación están en primer lugar entre los temas que quiere trabajar.

Bahillo junto al intendente de Federación, Ricardo Bravo, durante una recorrida por la ciudad.

Ya tiene una agenda marcada para los próximos 15 días en los que buscará seguir sumando acompañamiento de la dirigencia. “No hay lugar para épicas heroicas, sino para una construcción colectiva en la que todos se sientan identificados”, sostuvo.

Lauritto, Bastián y Casaretto, enfrente

A esa construcción colectiva que pretende liderar, Bahillo deberá conseguir incorporar a quienes hasta ahora se mostraron adversarios de una interna a la que nadie quiere ir. Porque no hay fondos, porque exhibiría debilidades que el PJ aún no pudo resolver y por varios motivos más, en los equipos de trabajo todos aseguran que, sin PASO, el peronismo debe arreglar lo suyo a través del diálogo.

A esa conclusión también llegaron Bahillo y Bastián tras una reunión privada entre ambos, según reveló una fuente a Letra P. En ese encuentro, los precandidatos acordaron jugar sus cartas para darle volumen y alternativas al espacio político. Probablemente en diciembre retomen las conversaciones para buscar el consenso y evitar así la disputa interna.

Bastián encabezó un acto en Feliciano y mostró respaldo en el norte entrerriano.

Entre los sumados al acuerdo deberá estar también Marcelo Casaretto, quien f ue uno de los primeros en levantar la mano para pelear la gobernación. El exdiputado se define como un “activo opositor” y mantiene presencia intensa en redes sociales.

Mientras Bahillo se despega del resto cosechando respaldos, Lauritto evitó hasta ahora pronunciarse en público, ni sobre su candidatura ni sobre la de otras figuras. Es muy probable que el intendente ocupe un lugar en la mesa que selle el acuerdo en diciembre.

Romper el algoritmo

El equipo técnico que diseña la campaña de Bahillo definió como un objetivo central “romper el algoritmo” y llegar más allá de la “pecera” del peronismo. Entienden que pueden dar la batalla alcanzando a ese núcleo del medio que está descontento con el gobierno de Juntos, pero que todavía no definió su voto opositor.

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Para eso, piensan a las plataformas digitales como medio de exposición de las debilidades que observan en la gestión de Frigerio y del vínculo con Javier Milei, a quien ven en declive. En esa línea se inscriben varias cuentas de Instagram que emergieron en los últimos meses, como @elheladerobahillo o @elnacionalista.

Además, según supo este medio, trabajarán en los próximos días con el asesoramiento de integrantes de la campaña de Lula da Silva en Brasil, con quienes diseñarán focus groups para reforzar la estrategia que delimite la propuesta y detecte temas prioritarios. Entre ellos aparecen rutas, educación y el endeudamiento de las familias.

En el equipo de Bahillo están convencidos de que, si logran la unidad y una propuesta clara para la gobernación y también en ciudades como Concordia y Paraná, el PJ puede volver a ser gobierno. En 2023, Juntos se impuso por poco más de 16 mil votos. En el PJ ven esa diferencia como una oportunidad para salir a la búsqueda del electorado desencantado que abulte las chances de frenar la reelección del gobernador.