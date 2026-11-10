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CUESTIÓN DE FE

La visita de León XIV a Uruguay impactó en el turismo de Entre Ríos, pero no hubo milagro

Por el derrame de visitas a Paysandú, al otro lado del río, la ocupación hotelera en Colón rozó el 60% el fin de semana. No colmó las expectativas del sector.

Letra P | Juan Pablo Scattini
Por Juan Pablo Scattini
Cómo impactó en el turismo de Entre Ríos la visita de León XIV a Uruguay

Cómo impactó en el turismo de Entre Ríos la visita de León XIV a Uruguay

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Letra P | Juan Cruz Varela
Juan Cruz Varela

En Colón, ciudad ubicada a 20 kilómetros de la localidad del vecino país y separada de ella por el Puente Internacional “General Artigas”, los operadores se prepararon con la ilusión de tener sus plazas colmadas. No sucedió. Un primer sondeo realizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) mostró un escenario dispar, que comenzó tibio, pero que evidenció un incremento en la afluencia luego de la misa del Sumo Pontífice, incentivado por el buen clima del domingo y el feriado del lunes.

Misa del Papa León XIV en Paysandú, Uruguay, frente a las costas de Colón, Entre Ríos.

Misa del Papa León XIV en Paysandú, Uruguay, frente a las costas de Colón, Entre Ríos.

“Hubo complejos ocupados casi completamente y otros que anduvieron muy flojos. En promedio, se podría hablar de un 60%”, indicó a Letra P Mario Delasoie, presidente de Fehgra. El dirigente dijo que recién el sábado a la noche se vio un movimiento acorde a un fin de semana largo.

Fuentes de la dirección de Turismo de Colón ratificaron el porcentaje de ocupación, promediando casas, departamentos, complejos y hoteles. El gasto per cápita se ubicó en los $100 mil, un número que prácticamente se mantuvo sin alteraciones durante todo el año y que da cuenta de un visitante que se mide a la hora de gastar.

Operativo conjunto con Uruguay

En la previa de la llegada de León XIV a Paysandú, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, mantuvo contacto con Pablo Menoni, ministro de Turismo de Uruguay. Allí se elaboró un plan conjunto para visibilizar la visita apostólica a los efectos de que los tres pasos fronterizos (Colón-Paysandú; Concordia-Salto y Gualeguaychú-Fray Bentos) trabajaran de forma coordinada y el paso de los peregrinos a Uruguay no se viera afectado por largas esperas.

Puente General Artigas, el paso internacional entre Colón, Entre Ríos, Argentina, y Paysandú, Uruguay.

Puente General Artigas, el paso internacional entre Colón, Entre Ríos, Argentina, y Paysandú, Uruguay.

El encuentro permitió avanzar, además, en acciones de promoción cruzada para acercar las propuestas turísticas de ambos países y en la posibilidad de desarrollar un circuito binacional que recorra el litoral del río Uruguay desde sus dos márgenes.

Pese a la estrategia en conjunto, el paso por los puentes no resultó el esperado: fue mucho más tranquilo de lo previsto. Fuentes oficiales confirmaron a Letra P que, en total, cruzaron por el puente entre jueves y sábado un total de 3987 personas que fueron al vecino país a ver al papa. No hubo filas de vehículos y el trayecto en todos los casos fue fluido. "Eso permitió que no se hicieran los cuellos de botella que se habían anticipado", sostuvo la fuente.

Un escenario desafiante

El sector turístico de Entre Ríos atraviesa una crisis que se agravó especialmente en el último año. El verano 2025-2026 finalizó con un promedio de ocupación del 66%, de acuerdo a datos del Emturer. El pico fue, como es habitual, el fin de semana largo de Carnaval, donde se ubicó en algunas ciudades cerca del 100%. No obstante, el gasto por persona fue de $100 mil, mostrando una tendencia que se agudizó y volvió a confirmar en Semana Santa y feriados posteriores: muchas personas se mueven y viajan, pero consumen de forma extremadamente cuidada.

El invierno, en cambio, mostró un escenario, en algunos casos, dramático. La Cámara Entrerriana de Turismo concluyó que fue uno de los peores en décadas, con reservas en promedio del 50%, pero con destinos en los que directamente algunos operadores decidieron no abrir para no tener gastos, debido a la poca afluencia de visitantes.

Ahora, se aguarda por un verano marcado por el fenómeno de El Niño, con pronósticos que anuncian intensas lluvias y ríos que podrían superar sus niveles habituales. Con un pico pronosticado para diciembre, de acuerdo al Instituto Nacional del Agua, el anticipo es que posiblemente muchas ciudades cuyo principal motor es el turismo de playas deban buscar alguna alternativa si se producen inundaciones. En caso de no contar con parques termales o acuáticos, el saldo puede ser altamente desfavorable.

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