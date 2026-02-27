Entre Ríos: a pesar del ruego de Lule Menem, Benedit desafía a Fleitas y se empioja la unidad de LLA

La interna de La Libertad Avanza en Entre Ríos suena en loop. A pesar de los ruegos que llegan desde la Casa Rosada , la dirigencia no logra salir del bucle que mantiene al partido en vilo. El diputado Beltrán Benedit resiste la conducción de Roque Fleitas y no hay pedido de paz que alcance para ponerle fin a la disputa.

Lule Menem fue claro en su mensaje: hasta que no arreglen el desaguisado interno, no habrá reparto de cargos, cajas ni conversaciones sobre 2027. Un clavo oxidado en el cajón es la interna no resuelta de Concordia , que todavía tiene su causa tramitando en la justicia y que le trae dolores de cabeza a la conducción nacional libertaria.

Hace un par de semanas, Lule reunió a los referentes locales en la Casa Rosada. La idea era conformar una mesa política que acercara posiciones, pero el intento parece haber quedado a mitad de camino. Hay una manzana podrida en el cajón y son las elecciones judicializadas de Concordia: está pendiente la resolución en segunda instancia sobre la apelación que presentó Ignacio Cabrera , quien pretende elevar un recurso en queja a la Corte. El dirigente local está en desacuerdo con la decisión de la justicia entrerriana que conminó a votar otra vez.

Benedit reprocha a la conducción provincial no haber incluido en el armado dirigencial a referentes de todas las líneas de LLA en Entre Ríos, incluido él. Esa situación quedó expuesta con la judicialización de la interna concordiense de enero de 2025. Quienes que denunciaron fraude respondían al diputado.

Desde entonces, la ciudad se volvió un botín de guerra y los comunicados, las armas. Mientras gran parte de la dirigencia provincial estará este viernes por la noche en Gualeguaychú para la inauguración del local partidario, Benedit convocó a la militancia en Concordia para una reunión de la Línea Pura , como bautizó a su sector. El referente local es Guillermo Deymmonaz , funcionario nacional de la ANSES .

Benedit BL Almeida Laumann Roque en Casa Rosada La dirigencia de Entre Ríos de La Libertad Avanza fue convocada por Lule Menem y Karina Milei para tratar de sellar la postergada unidad.

Fleitas y la conducción provincial emitieron un documento desconociendo esa convocatoria y asegurando que las personas que organizan el encuentro “no integran la conducción partidaria ni representan al espacio en la provincia”.

Reunión de urgencia en el Senado

Alertada de la situación, Karina Milei mandó a llamar a toda la tropa para, una vez más, levantar la voz y rogar unidad. Según supo Letra P, la convocatoria fue para este domingo 1 de marzo, en horas previas al discurso de apertura de sesiones que dará Javier Milei a las 21. Ahí se espera que estén Benedit y Fleitas, junto al senador Joaquín Benegas Lynch, su par Romina Almeida y el diputado Andrés Laumman, quien en el último tiempo se alineó con Benedit y se mueven en tándem en las negociaciones por cargos nacionales.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 15.12.20

Según fuentes partidarias, Benegas Lynch trata de mirar el conflicto desde afuera y no se inmiscuye casi nada en los asuntos internos del partido. Tiene línea directa con la conducción nacional, aunque no le da lo mismo el desaire de Benedit, a quien, según cuentan algunas voces libertarias, dice que no le ve futuro en el Congreso.

Mientras las disputas continúan, el partido entra en tiempo de descuento para diseñar la cancha de 2027. La alianza con el gobernador Rogelio Frigerio es una posibilidad que nadie descarta, pero a Lule Menem y a Karina Milei les preocupa no tener un escenario sólido con el que negociar en la provincia. No es lo mismo una instancia legislativa que una elección donde se juega la gobernación.