El PRO de Entre Ríos se alista para retener bancas, ganar Paraná y conservar la viceintendencia de Concordia

El PRO de Entre Ríos apunta a retener sus bancas, ganar Paraná y seguir en la viceintendencia de Concordia.

El PRO de Entre Ríos se prepara para dar la batalla rumbo a 2027. El partido que gobierna la provincia bajo el liderazgo de Rogelio Frigerio sabe que deberá enfrentar una escala difícil hacia las elecciones provinciales. El primer paso será ganar la pulseada interna en la coalición electoral que probablemente incluirá a La Libertad Avanza .

En la provincia, Juntos tiene como sus principales socios al sello amarillo, la UCR , el Partido Socialista , el Partido UNO , el Movimiento Social Entrerriano (MSE) y el vecinalismo . Desde 2023, todos ellos cuentan con representación legislativa en la Cámara de Diputados y ocupan cargos de relevancia tanto en la gestión de Frigerio como en las principales administraciones municipales que comanda el oficialismo.

Para el PRO, la pelea grande comenzará en las próximas semanas, cuando se confirme el calendario electoral y comience la discusión por el armado de las listas. El gobernador aún no oficializó el cronograma de votación, pero dejó trascender que antes de fin de año confirmará su propósito de eliminar las PASO provinciales y adelantar la jornada electoral. En ese escenario, el turno de votación sería en mayo.

El principal escollo que enfrenta el PRO en la provincia es el eventual desembarco de LLA a la coalición oficialista. La llegada del team libertario suma un actor político más al que contentar en el reparto de espacios en las listas, que son limitados. A la negociación con el nuevo socio se sumará también la UCR, aliado estratégico de la gestión, que ostenta lugares de poder como la vicegobernación y algunas intendencias, como la de Concordia , el segundo padrón provincial.

En ese enjambre, la filial entrerriana del partido que fundó Mauricio Macri tiene un objetivo claro: retener las cinco bancas en la cámara baja provincial y conservar la representación que tiene en los concejos, las intendencias en las que ya gobierna y la viceintendencia de Concordia. También creen que pueden imponer a su candidato para destronar a Rosario Romero en Paraná e incorporar representación partidaria en el Senado provincial, objetivo que no lograron en 2023.

A ese objetivo de mínima, le agregan la posibilidad de incorporar más concejales, presidentes de comunas y de juntas donde hoy no cuentan con representantes.

Los nombres en Entre Ríos

A la figura de Frigerio, se suma el nombre de la presidenta del partido, Nancy Ballejos. La exdiputada es ahora funcionaria provincial y en sus últimos movimientos dio señales de querer desembarcar con más fuerza en su ciudad, Concordia. Por eso, es una de las dirigentes que aparece como posible candidata para acompañar a Francisco Azcué en la fórmula, aunque el alcalde quiera una outsider, como días atrás contó Letra P.

En 2023 el PRO impuso a Gustavo Hein como presidente de la Cámara de Diputados. En carrera, para competir por las intendencias, el team amarillo cuenta a Emanuel Gainza en la capital; Stella Wensel en La Paz; Soledad Daneri en Sauce Montrul; Marcos Oroño en Basavilbaso; y Leandro Calpier en Concepción del Uruguay. Con chances también ven a referentes como Gustavo Nanni en Viale; Iván Stivanello en Chajarí; y Graciano Sieber en Colonia Avellaneda.

Pocos lugares para una alianza de muchos

Para imponer su posición, el PRO negociará y disputará espacios principalmente con la UCR y LLA. La escuadra libertaria querrá sostener lo consiguido hace tres años, mientras que el radicalismo pujará por no ceder ante el avance del nuevo socio.

El caso más emblemático de ese tironeo se verá en Diputados y en los concejos deliberantes. Un partido más competirá por las mismas bancas. Un rol central ocupará la suspensión de las primarias provinciales, si se concreta, porque abrirá un escenario de negociación mano a mano. En ese caso, las 34 bancas de Diputados serán objeto de una disputa ajustada.

Ballejos, Frigerio y Ritondo durante la inauguración del local del PRO en Concordia.

Si el oficialismo retuviera el poder, lograría al menos conservar las 17 bancas que la mayoría automática otorga al vencedor, más la presidencia de la Cámara. Las 16 bancas restantes se asignan mediante el sistema D’Hondt. LLA ocupa actualmente dos bancas que obtuvo por fuera de la coalición. Si pacta con Juntos, esas dos deberán integrarse al listado de las 18 del oficialismo.

Qué tiene hoy cada fuerza

Los 18 lugares de Juntos en Diputados hoy se reparten entre las bancas cinco del PRO –una que ocupa la presidencia-; ocho de la UCR; una del PS; una del Partido UNO; una del MSE; y dos del vecinalismo (Colón e Islas).

La alianza opositora Más para Entre Ríos (PJ y socios) tiene 11 bancas. En 2023, con el empuje de la boleta de Javier Milei, La Libertad Avanza logró cinco escaños, pero el bloque se partió a los pocos meses de asumir. Hoy LLA posee dos; La libertad Entre Ríos, dos; y el PCP, uno.

En Concordia

En Concordia, donde el PRO ocupa la presidencia del Concejo, la alianza enfrentará un dilema similar. La distribución de fuerzas en el recinto le asigna dos bancas al partido amarillo; cuatro a la UCR; cuatro al PJ; dos a LLA; y la restante a UNO.

Si se confirma el acuerdo con de Juntos con LLA, el oficialismo deberá negociar con una dirigencia interesada en retener nueve bancas: las siete que ostenta hoy el oficialismo y las dos de LLA, que actualmente acompañan la mayoría de las medidas del Ejecutivo municipal.

Nancy Ballejos, presidenta del PRO en Entre Ríos, suena para integrar la fórmula junto a Francisco Azcué en Concordia.

De quedarse con la victoria, Juntos conservaría las siete bancas de mayoría automática que le otorga la ley, pero para tratar de morder alguna de las seis restantes debería obtener una diferencia muy abultada en las urnas.

En esa disputa, el PRO aspira a modificar el reparto y obtener una banca adicional. Además, pretende mantener las presidencias de juntas y comunas en Nueva Escocia, Pedernal y Redomón y ganar representación en las listas municipales del departamento.